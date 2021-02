Konec izjemne poti: brez privilegija zadnje tekme

"C'mon, Tedy," se je v neposrednem televizijskem prenosu pogosto slišal globok in prodoren glas moža, ki je na štart pospremil Teda Ligetyja, mu pomagal pri zadnjih pripravah, ga spodbudno potrepljal po hrtu, nato pa, ko se je Američan že podal na progo, zavpil za njim. Svojevrsten ritual. Vzorec je bil večinoma zelo podoben tudi v dobri minuti, ki je sledila. Bravurozna predstava izjemnega ameriškega smučarja, ki je z nagibi gležnjev, bokov in kolen ter posledično celotnega telesa izzival zakone fizike, navezoval zavoje, v katerih je na robnikih smuči vodil svojo linijo in si le redko privoščil bočni zdrs, z zanj značilno dinamiko pa je ob tem tudi ustvarjal hitrost. Veljal za pravo avantgardo sodobnega veleslaloma, čeprav je nastopal tudi v letih, ko je Mednarodna smučarska zveza eksperimentirala s pravili o lokih in dolžini smuči.

Leta 2006 je postal olimpijski prvak v kombinaciji. Na stopničkah sta mu družbo delala Ivica Kostelić in Rainer Schönfelder. Foto: Guliver Image

Leta 2006 je v Torinu postal olimpijski prvak v kombinaciji. Toda v zgodovino se je zapisal predvsem kot veleslalomist. S kar 24 zmagami v tej bazični smučarski disciplini (skupno 41 uvrstitev med najboljše tri) sta na večni lestvici pred njim le legendarni Šved Ingemar Stenmark (46 zmag) in izjemni Avstrijec Marcel Hirscher (32). Zadnji se je prav zaradi ameriškega tekmeca še toliko bolj priganjal v veleslalomu in izpopolnjeval tehniko. Njuni dvoboji so bili pogosto prava smučarska poslastica, v njegovih zlatih letih – z Ligetyjevo premočjo. Ta je bila še posebej izrazita leta 2012, ko so Američana in Avstrijca na prvih dveh mestih tekme v Alta Badii ločili dve sekundi in štiri stotinke. Še z večjo razliko (+2,75) je istega leta v Söldnu premagal Manfreda Moelgga.

Foto: Guliver Image V domači vitrini ima tako kar pet veleslalomskih globusov ter po eno srebrno in dve bronasti kolajni. Skupno je v svetovnem pokalu dobil 25 tekem (poleg veleslalomskih zmag je leta 2014 dobil kombinacijo v Wengnu). Kar 52 tekem je končal na stopničkah. Tja je rad skočil tudi na velikih tekmovanjih. Osvojil je kar devet kolajn. Osem let po kombinacijski zmagi v Torinu je v Sočiju postal še olimpijski prvak v veleslalomu. Petkrat je bil tudi svetovni prvak (trikrat v veleslalomu ter po enkrat v superveleslalomu in kombinaciji), na SP pa je bil še dvakrat tretji.

Predvsem v zgodnji fazi svoje kariere je priznaval, da je njegov veliki cilj tudi zmaga v skupnem seštevku svetovnega pokala. Do nje se ni nikoli dokopal, saj mu zdravstveno stanje in veleslalomska usmeritev nista dovoljevala načrtovane širitve tekmovalne palete. Vseeno je bil leta 2013 tretji smučar svetovnega pokala, za Hirscherjem in Akslom Lundom Svindalom.

Med novinarji je vselej veljal tudi za zelo priljubljenega, dostopnega in zgovornega sogovornika. Morda tudi zaradi tega, ker v ZDA ni bil deležen prav velike publicitete, zato mu v Evropi ni bilo težko nastopati. Še najraje je s kakšno izjavo zbadal odgovorne pri Mednarodni smučarski zvezi, večni izziv so mu predstavljali Avstrijci. Tako je med drugim leta 2013, ko so mu naši severni sosednje očitali izigravanje pravil, izjavil: "Te zbadljivke so mi všeč. Ko te predsednik Avstrijske smučarske zveze Peter Schröcksnadel označi za goljufa, a nima nobenega dokaza, je to največji možen kompliment. No, dokazuje tudi, kako neumen je. Avstrijske neumnosti so torej zame najlepši kompliment. Vesel sem, gremo naprej." In je šel naprej. Avstrijci ga niso zaustavili. Težave s hrbtom pač.

Foto: Sportida

Slovenska priča I: Občudoval in se učil O izjemnem pečatu, ki ga je Ligety pustil v smučarskem svetu, je prepričan tudi najboljši slovenski veleslalomist zadnjih let in po več kriterijih tudi vseh časov Žan Kranjec, ki bo sicer na Američanovi nesojeni poslovilni tekmi poskušal dokazati, da so zdravstvene težave preteklost. "Ko sem bil mlajši, je Ligety z lahkoto dobival veleslalome. Občudoval sem ga. Predvsem njegovo izjemno tehniko. V najboljših časih je bil skoraj nepremagljiv. Včasih sem si posnetke njegove vožnje pogledal, da bi se kaj naučil," priznava Kranjec.







V zadnjih letih sta bila tudi tekmeca, čeprav se je Američanova rezultatska krivulja strmo spuščala, Slovenčeva pa se je vzpenjala. Kranjec se zato ne hvali s skalpi velikega veleslalomskega mojstra. "Tudi v zadnjih letih sem do njega gojil veliko spoštovanja. Za njim je izjemna kariera. Čeprav sem ga v zadnjih sezonah večinoma premagoval, sem dobro vedel, kakšno kariero ima za seboj," pravi 28-letni veleslalomski prvokategornik iz Bukovice pri Vodicah.

Bil je tudi velik prijatelj pokala Vitranc. V Kranjski Gori je namreč dobil kar šest veleslalomov. Foto: Guliver Image