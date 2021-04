"Zdaj sem jaz Massi," nam je pred štirimi leti na vrhu Sljemena nad Zagrebom v šali dejal Livio Magoni in tako nazorno orisal svoj položaj v nastajajoči zgodbi o uspehu mlade Slovakinje Petre Vlhove. Vrhunec njunega skupnega dela je veliki kristalni globus, ki ga te dni v domovini ponosno razkazuje 25-letna smučarka iz kraja Liptovskz Mikulaš. A osrednja smučarska nagrada sezone je (bil) tudi zadnji skupni projekt Magonija in Vlhove, ki sta včeraj tudi uradno končala petletno partnerstvo.

Čeprav v skupni izjavi za javnost člani družine Vlhove in Magoni niso skoparili s pohvalami in zahvalami, pa z njimi vendarle niso mogli prekriti medsebojnih iskric. Če so med sezono še ostale prikrite, pa jih je pred dnevi v odmevnem intervjuju v Italiji (ne)hote razkril izkušeni trener, ki se je razgovoril tudi o tekmovalkinih omejitvah, družinskem vplivu in negotovi prihodnosti. Vlhova mu ni ostala dolžna. Javnemu odgovoru pa je z novim tednom sledil tudi konec sodelovanja.

Petra Vlhova in Livio Magoni: po petih letih vsak na svojo stran Foto: Guliver Image Družinski kompleks

In kako na epilog zgodbe gleda Andrea Massi, ki je kot vodja Team to aMaze zdaj že kar daljnega leta 2010 rojaka povabil v svoj štab in ga posledično postavil tudi na največji smučarski oder? "Magoni je v prvi vrsti velik smučarski strokovnjak. Imam pa občutek, da živi z neke vrste družinskim kompleksom. Je brat Paole, olimpijske prvakinje, in Oscarja, uspešnega nogometaša in trenerja. Včasih se ni povsem zavedal, da v primerjavi z njima ni manjvreden. O tem sva večkrat govorila. Kot bi včasih iskal pozornost," razmišlja dolgoletni vodja ekipe Tine Maze.

Massi pravi, da sta se občasno z Magonijem prav zaradi vprašanja medijske pojavnosti znašla na različnih bregovih. "Po svoje ga razumem. Dejstvo je, da alpsko smučanje marsikje nima ustrezne medijske veljave. Poleg tega sem v naši ekipi kot vodja zahteval, da komunikacija poteka prek mene," pripoveduje nekdanji Magonijev šef in dodaja: "Ponavljam, Magoni je velik strokovnjak, toda včasih si zabije tudi kakšen avtogol. O tem konkretnem primeru pa težko govorim. Morda je bil prav ta javni nastop tudi njegov način zaključka petletnega odnosa s Petro Vlhovo. Pravzaprav se je na podoben način odmaknil tudi od naše ekipe."

"Tina Maze je bolj nadarjena od Petre Vlhove," se z Magonijem strinja Massi. Foto: Vid Ponikvar

Massi: Potreboval bi Massija

"Magoni bi še vedno potreboval kakšnega Massija, da ga malo zaustavi. Včasih," se nasmehne Massi, ki si, kljub dejstvu, da je Magoni nakopičeno znanje iz obdobja sodelovanja z njim in Mazejevo učinkovito prenesel v novo okolje, noče lastiti niti delčka zaslug za slovaški uspeh. "Zelo redko sva se slišala. A kar je naredil s Petro, je naredil sam. To je plod njegovega dela. Uspeh je vsekakor vreden spoštovanja. Tudi zaradi tega, ker je Vlhova malenkost manj nadarjena od Tine. To sem mu jasno povedal. Nikoli mu nisem pozabil čestitati. Le včasih sem mu namignil, naj se kot veliki delavec včasih tudi malce zaustavi," dodaja Goričan.

Spomnimo, v obdobju petletnega sodelovanja z Magonijem je Petra Vlhova slavila 19 zmag na tekmah svetovnega pokala, več kot 40 tekem končala na stopničkah, osvojila slalomski globus, se med najboljše uvrščala v vseh disciplinah, postala svetovna prvakinja in skupno prejela pet posamičnih kolajn na svetovnem prvenstvu. Krona vsega pa je nedavna zmaga v skupnem seštevku svetovnega pokala. Zdaj jo čaka branjenje te lovorike in napad na prvo olimpijsko kolajno. Z novim trenerjem. Škarje in platno pa imata v rokah Igor in Boris Vlha, oče in brat.