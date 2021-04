Petra Vlhova tudi z novim trenerjem po sledeh Tine Maze?

"Ena vrata se zaprejo, tisoč drugih se odpre. Le pravilno moramo izbrati," je pred tednom slovo od italijanskega trenerja Livia Magonija, s katerim je sodelovala pet let in se na vrhuncu veselila tudi velikega kristalnega globusa, komentirala Petra Vlhova. Katera vrata bo 25-letna slovaška smučarka odprla, uradno še ni znano. A če gre verjeti več dobro obveščenim italijanskim in švicarskim virom, ji utegne vrata kot novi glavni trener spremljevalnega štaba odpreti Mauro Pini. Švicarski RSI, s katerim je v zadnjih letih pogosto sodeloval kot strokovni komentator, je novico skušal preveriti iz prve roke. A Pini namigov ni želel komentirati.

Petra Vlhova bo po petih letih dočakala novega trenerja. Foto: Guliver Image

Skupni imenovalec: Tina Maze

56-letni Pini je seveda dober znanec karavane svetovnega pokala. Med drugim je sodeloval tudi z Laro Gut, Lilo Lapanja in Mario Jose Rienda Contreras, slovenska smučarska publika pa ga je dodobra spoznala leta 2014, ko ga je pred vrhuncem zime kot asa iz rokava potegnil Andrea Massi. Vsega nekaj tednov pred olimpijskimi igrami v Sočiju je namreč okrepil štab Tine Maze in ji v Rusiji pomagal do zgodovinskih dveh zlatih olimpijskih kolajn. V tem pogledu je Mazejeva skupni imenovalec Pinija in Livia Magonija. Slednji je bil Massijeva desna roka kar tri leta, med drugim tudi v rekordni sezoni 2013/14.

"Skupaj smo bili le nekaj tednov, a z jasno začrtano potjo in določenim ciljem. To je bila zlata olimpijska kolajna. Glede tega smo se s Tino in Andreo Massijem poenotili že v prvem telefonskem pogovoru. Če glede tega ne bi bilo soglasja, bi ostal doma. V tem projektu ni bilo prav veliko kompromisov. Tista sezona mi je ostala v zelo lepem spominu. Brez dvoma," nam je ob enem od srečanj na tekmah svetovnega pokala svoje spomine na sodelovanje z Mazejevo opisal Pini.

Livio Magoni je vroče ime na trenerski tržnici Foto: MaPa

Magonijeva vrnitev

Že pred dnevi pa smo poročali, da bo morda Magoni v iskanju novih izzivov znova prestopil slovenski prag. Za novega trenerja si ga je namreč zaželela najboljša slovenska veleslalomistka Meta Hrovat. Še več, na treningu jo je pred kratkim že spremljal v Reiteralmu. Kocka pa naj bi padla kaj kmalu, in sicer po pogovorih italijanskega trenerja z družino Hrovatove in predvsem vodstvom slovenskih reprezentanc, ki postavlja strokovno piramido za olimpijsko sezono.

Slivnikov zarečeni kruh?

"V teh dneh na Smučarski zvezi potekajo analize pretekle sezone in sestave reprezentanc za prihodnjo zimo. Zasedbe ekip bodo ostale podobne, manjše spremembe se obetajo le pri dekletih. Pogovori potekajo v pozitivni smeri in ko bodo dorečene vse podrobnosti, vam bomo seveda na voljo," so danes sporočili iz SZS in izrazili željo o razgrnitvi načrtov v roku dveh tednov. Če bo del teh načrtov, kot zdaj kaže, tudi Magoni, bo kos zarečenega kruha moral pojesti vodja reprezentanc Janez Slivnik, saj je še pretekli teden dejal, da slovensko smučanje trenutno v svojih vrstah ne potrebuje tujca.