Nov začetek za Boštjana Klineta

Po treh sezonah z Nordico (pred tem je tekmoval na Stöcklijevih smučeh) se je Boštjan Kline vnovič odločil za zamenjavo smučarske opreme. V prihodnje bo uporabljal smuči in čevlje iz Salomonove smučarske družine. "Verjamem, da je to lahko znak za nek nov začetek," odločitev pojasnjuje eden od treh Slovencev, ki se lahko pohvalijo s smukaško zmago svetovnega pokala v moški konkurenci.

Od te so sicer februarja minila že štiri leta. Kmalu po rezultatu kariere pa je začela njegova rezultatska krivulja strmo padati. Lani je v decembru zadišalo po vnovičnem zasuku, predvsem po uvrstitvah med dvajseterico v obeh hitrih disciplinah v Val Gardeni in nekaj obetavnih vožnjah na treningih. Sledilo pa je znova precej slabše nadaljevanje, v slogu celotne ekipe, ki ga je omilil s petnajstim mestom na smuku svetovnega prvenstva v Cortini d'Ampezzo. "Športniki se moramo dokaj hitro sprijazniti z rezultati, tudi s sezono. Stremimo pa k boljšim rezultatom. Vedno ne gre. Vseeno se motiviram in delam naprej," razmišlja Kline.

V novo sezono se bo tako podal z nekoliko boljšim izhodiščem. Ob tem pa ne skriva želje, da bi v sebi vnovič prebudil občutke, ki so ga gnali do največjih uspehov, med katerimi so tudi tri uvrstitve na stopničke svetovnega pokala, in ki jih išče že štiri leta. Zdaj s trenerjem Gregorjem Koštomajem, ki ga je po nastopih na državnem prvenstvu najprej postavil na hrbtišče planiške letalnice, v zadnjem obdobju pa je dodobra razširjena ekipa trenirala na Peci.