Umik hrvaškega smučarskega velikana

Potem ko sta najprej Janica in nato še Ivica Kostelić tekmovalnemu smučanju pomahala v slovo, je njun oče Ante Kostelić vztrajal v "belem cirkusu", pa čeprav ima v osebni izkaznici kot letnico rojstva navedeno leto 1938. V zadnjih štirih sezonah je namreč deloval kot trener bratskega smučarskega dvojca, ki ga sestavljata Samuel in Elias Kolega. Ostajal je del karavane, pa čeprav mu telo ni več povsem služilo, kot bi si želel. Na pragu začetka priprav na olimpijsko sezono 2020/21 pa je, kot poročajo hrvaške Sportske novosti, dokončno izpregel. Na ta način se zaključuje edinstvena in vsekakor netipična, a po drugi strani izjemno uspešna trenerska kariera.

Foto: Sportida

Največji pečat je Kostelić, ki je sicer kot trener sprva deloval v rokometu, pustil kot ideolog družinske smučarske zgodbe. Ta se zrcali v kar štirih velikih kristalnih globusih, desetih olimpijskih kolajnah, osmih odličjih na svetovnih prvenstvih in kar 56 zmagah. Od teh jih je Janica prispevala 39, Ivica pa 26. Oba sta ob tem premagovala številne zdravstvene ovire. Hčerka je smuči v kot postavila leta 2006, sin enajst let pozneje.

Ante Kostelić ni le oče dveh izjemnih smučarjev in železni trener, temveč v marsičem tudi oče novodobnega hrvaškega smučanja. Z uspehi Janice in Ivice je v hrvaškem prostoru vzbudil zanimanje za "slovenski šport", omogočil direktorju Vedranu Pavleku, da je vzpostavil zavidanja vreden sistem, ter posredno odigral pomembno vlogo za selitev svetovnega pokala v Zagreb.

Družini Kostelić so sledili novo smučarji. Pri dekletih sprva Nika Fleiss in Ana Jelušić, v zadnjem obdobju pa se je razvila zavidanja vredna moška ekipa. Njeno prvo ime je Filip Zubčić, v njegovi senci pa točke osvajajo še Istok Rodeš, Elias Kolega in Matej Vidović. Prav posebna zgodba se ob tem "rojeva" v ženski konkurenci, kjer nase opozarja komaj 17-letna Zrinka Ljutić, ki velja za eno najbolj nadarjenih smučark na svetu. Ob tem je zanimivo, da mladenki ob očetu in trenerju Amirju Ljutiću kot svetovalka pomaga prav Janica Kostelić.