Slovenka dvakratna ameriška prvakinja

Kar dve zlati odličji ameriškega državnega prvenstva sta se znašli okrog slovenskega vratu. Lila Lapanja, smučarka slovenskega očeta in ameriške mame, je - v resda okrnjeni konkurenci - v Aspnu v Koloradu dobila veleslalom in kombinacijo. Ob tem je superveleslalomsko preizkušnjo končala na petem mestu. Za pričakovanji pa je zaostala v svoji paradni disciplini. V petkovem slalomu je bila ob zmagi izkušene Resi Stiegler osma.

V iztekajoči se sezoni je sicer Lila Lapanja, ki je zaradi niza slabših sezon ostala brez reprezentančnega statusa, sicer drugič v karieri prišla do točk svetovnega pokala. Potem ko je bila pred petimi leti 23. na slalomu v Flachauu, je novembra preizkušnjo v Leviju končala kot 25.

Foto: Guliver Image

Njen oče Vojko Lapanja (1971), ki spada v smučarsko generacijo Jureta Koširja, Mitje Kunca in Janeza Slivnika, je domače Zvirče pri Tržiču in evropski sneg zapustil leta 1991 ter se, podobno kot številni slovenski smučarji, preselil v ZDA, kjer je kot član univerzitetne ekipe Sierra Nevada do leta 1995 nastopal na študentskih tekmah. Po diplomi se je podal v trenerske vode in si z življenjsko sopotnico Margaret Beiser pri jezeru Tahoe na meji med Kalifornijo in Nevado ustvaril družino. V nasprotju z očetom življenje Liline mame ni tako izrazito smučarsko obarvano. Njena največja športna ljubezen je jezdenje, kruh pa si služi kot pisateljica.Lila brani ameriške barve, nase je prvič opozorila že leta 2014 na mladinskem svetovnem prvenstvu v Jasni, kjer je ob zmagi Petre Vlhove zasedla šesto mesto. V svetovnem pokalu je zbrala 28 nastopov in dvakrat prišla do točk. Ugodno štartno izhodišče vzdržuje predvsem z dobrimi nastopi na tekmah severnoameriškega pokala, v katerem je bila že trikrat zmagovalka slalomskega seštevka. Na lestvici FIS je trenutno kot 41. tretja ameriška slalomistka, za Mikaelo Shiffrin in Paulo Moltzan.