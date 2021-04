Massi odgovarja na namige

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ime novega trenerja lastnice velikega kristalnega globusa Petre Vlhove ostaja eno najbolj vročih vprašanj v smučarskem svetu. Andrea Massi in dvakratna olimpijska prvakinja Tina Maze ob tem zanikata stike s štabom prve dame pretekle sezone.

Sprva italijanski in nato tudi slovaški mediji so se čvrsto oklenili namiga, po katerem bi novi trener Petre Vlhove lahko v kratkem postal Andrea Massi, kot svetovalka pa bi se po tem scenariju v projekt vključila tudi Tina Maze. A zdi se, da gre trenutno predvsem za plod novinarske domišljije. Goriški ideolog samostojne kariere najboljše slovenske alpske smučarke vseh časov, ki že štiri leta nima aktivne vloge v smučarskem svetu, namreč odgovarja in zatrjuje, da ni bil v nobenih stikih z Vlhovo oziroma njenim štabom.

Drugačna pa je zgodba z enim od nekdanjih Massijevih pomočnikov. Mauro Pini, švicarski strokovnjak, ki je bil del teama Tine Maze v nepozabni olimpijski sezoni 2013/14, se je v preteklem tednu zanesljivo pogovarjal z Igorjem Vlho, tekmovalkinim očetom, ki tudi drži roko nad njeno kariero. Slovak in Švicar pa še nista sklenila dokončnega dogovora o sodelovanju. Pini sicer ostaja glavni favorit za mesto strokovnega šefa Petrine ekipe. Drugi naj bi bil Klaus Mayrhofer.

Delovno mesto ob lastnici velikega kristalnega globusa se je sicer sprostilo po tem, ko se je Slovakinja po petih letih razšla z Liviom Magonijem. Ta je Vlhovo iz slalomistke preoblikoval v vsestransko smučarko in jo popeljal do zmage v skupnem seštevku svetovnega pokala, a po nedavnih Italijanovih izjavah za časnik Corriere della Sera za nadaljnjo skupno pot nista našla več skupnega jezika. Le-tega, kot smo poročali že pretekli teden, Magoni zdaj išče v Sloveniji, in sicer v pogovorih z Meto Hrovat ter Smučarsko zvezo Slovenije.