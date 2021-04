Odkrit pogovor: Nekaj bo treba spremeniti

Z nedavnimi treningi na Peci in Kopah je Grega Koštomaj kar na terenu odgovoril na vprašanje, ali ostaja trener moške smučarske ekipe za hitri disciplini. Ob tem je že pripravil podroben načrt priprav na olimpijsko sezono, ne skriva pa tega, da eno od ključnih nalog prepušča tekmovalcem in njihovim psihologom. "Nekaj bo treba spremeniti," pravi.

Martin Čater je senzacionalno dobil prvi smuk sezone. Boštjan Kline se je na začetku zime z visoko štartno številko vrnil med dvajseterico v obeh hitrih disciplinah. Tudi Miha Hrobat je že prvi superveleslalom končal na 20. mestu. Nato pa … Bled osrednji del sezone slovenske ekipe za hitri disciplini, ki je bil na las podoben predhodnim zimam. Skromna točkovna bera, v zraku pa vseskozi trenerski očitek o netekmovalnosti.

"Odgovor je težko opredeliti. O tem smo se veliko pogovarjali. Iskali smo vzroke, a nikoli prišli do neke končne razlage. Jasno, če bi vedeli povsem natančno, v čem je težava, bi se je lotili. Zdaj smo strategijo spremenili do te mere, da se o tem pogovarjamo danes in ne takrat, ko se težava pojavi," o vzrokih za tekmovalno blokado, ki se na terenu odraža v preskromni napadalnosti in pomanjkanju tveganja, po končani sezoni razmišlja trener ekipe za hitri disciplini Grega Koštomaj.

Grega Koštomaj ostaja trener moške ekipe za hitri disciplini. Foto: Mediaspeed

Čeprav na povsem uradno ustoličenje še čaka, pa dvomov o tem, ali bo nadaljeval, ni več. "Fantje imajo nesporen talent. Tudi volje in prizadevnosti jim ne gre očitati. A dejstvo je, da bodo morali v želji po rezultatih večkrat prek sebe. O tem smo se odkrito pogovorili. Vse sem jim povedal s pogledom v oči. Določene stvari morajo spremeniti," pravi Koštomaj, ki je tekmovalcem naročil, naj se vzporedno z začetkom kondicijskih priprav lotijo tudi poglobljenega dela s psihologi.

"Delati morajo na sebi. Končni cilj mora biti to, da bodo sposobni tekmovati na vsakem prizorišču. Kot trener ne morem izsiljevati rezultatov. Vem tudi, da si smučar rezultata želi bolj kot kdorkoli drug. A preprosto ne sme priti več do položaja, ko se bomo na štartu gledali in spraševali: 'Bi ali ne bi?' To je treba preseči," pripoveduje savinjski trener, ki je vodenje ekipe prevzel decembra leta 2019, zdaj pa je sestavil program za svojo drugo sezono.

"Fantje imajo talent in voljo. Težava je tekmovalna blokada." Foto: Sportida

Pod svojim okriljem bo imel znova Čatra, Klineta in Hrobata, ekipi se bo zdaj v celoti priključil tudi 22-letni državni smukaški prvak Nejc Naraločnik, vrata pa ostajajo odprta tudi za Klemna Kosija, ki še vedno okreva po hudi poškodbi kolena. "Rehabilitacija je sicer uspešna, a ga zaradi hude poškodbe čaka še zelo veliko dela. Ne bomo prehitevali. S prehitrim vračanjem ne smemo tvegati nove poškodbe. Volje mu ne manjka," o statusu poškodovanega Mariborčana pripoveduje Koštomaj, ki želi pred olimpijsko sezono povečati tudi količino tehničnega treninga.

Poleg odmevnega treninga na hrbtišču planiške letalnice je v zadnjem obdobju kakovostne snežne pogoje za trening smukaška ekipa izkoriščala na Peci in Kopah. "Želja je, da smučar sezono konča z občutkom dobre osnovne postavitve na smučeh. Ocenjujem, da na račun tega treninga nato smučar po daljšem premoru ob vrnitvi na sneg hitreje prebudi želene občutke," o pomenu teh treningov pripoveduje smukaški šef, ki upa, da bo lahko poleti ekipo vendarle popeljal na trening na južno poloblo. V nasprotnem primeru bodo smukači "obsojeni" na Zermatt in Saas Fee. "Letos bomo poskušali razbijati monotonost treningov. Fantje imajo v nogah dovolj kilometrov," je pogovor sklenil Koštomaj.