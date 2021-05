Razkrili karte, med katerimi je tudi Livio Magoni

Čeprav morata programe in sestave tekmovalnih ekip potrditi še alpsko odbor in zbor, pa so vodilni možje smučarske panoge pri SZS že razkrili svoje zamisli in načrte za olimpijsko sezono. Del slednjih je ob glavnini trenerjih iz pretekle zime tudi Italijan Livio Magoni, ki bo po velikem kristalnem globusu Petre Vlhove nove izzive iskal predvsem ob najboljši slovenski veleslalomistki Meti Hrovat

En mesec po tem, ko se je Livio Magoni poslovil od najboljše smučarke pretekle sezone Petre Vlhove in dobre tri tedne po tem, ko smo prvič omenili Italijanovo zbliževanje z Meto Hrovat, sta vodja panoge in reprezentanc Miha Verdnik in Janez Slivnik v družbi predsednika alpskega zbora in odbora Iztoka Klančnika tudi uradno potrdila, da bo Italijan še drugič deloval v dobrobit slovenskega smučanja.

Desetletje po tem ko je Italijan kot izbranec Andree Massija vstopil v štab Tine Maze in se po triletnem plodnem sodelovanju tudi postavil na svetovni smučarski zemljevid, je stisnil roko vodilnim možem slovenskega smučanja. Tokrat kot trener v ženski reprezentanci, v prvi vrsti kot trener, ki bo zadolžen za usmerjanje Hrovatove. Iz njene družine ni prišla le pobuda, temveč tudi prvi stik z Magonijem.

Meta Hrovat bo delala predvsem z Magonijem. Foto: Guliver Image

Pod eno streho

Slivnik in Verdnik sta sicer že sredi minule sezone večkrat poudarila, da si želita več poenotenega in usklajenega dela ter skupnih treningov najboljših slovenskih smučark. Tudi zaradi tega sta se še toliko bolj aktivno vključila v pogovore z Magonijem. Vlogo glavnega trenerja ženske tehnične ekipe svetovnega pokala ob tem še naprej namenjata Sergeju Poljšaku, ki je lani v tej vlogi pravzaprav delal le z Ano Bucik in Tino Robnik. Tudi letos bo držal roko nad Primorko in Savinjčanko.

Povsem ločeno od ekipe bo še naprej delovala Ilka Štuhec (njen trener ob vodji ekipe Darji Črnko ostaja Stefan Abplanalp, razlša pa se je s serviserjem Alešem Sopotnikom), medtem ko pa se bo Andreja Slokar kot odkritje pretekle sezone z novim statusom bolj približala reprezentančnemu ustroju oziroma postala del njega. Ajdovka bo imela kljub vključitvi v ekipo svetovnega pokala ob sebi trenerja Boštjana Božiča.

"To je ena najmočnejših trenerskih zasedb na svetu. Vsi so dokazali, da lahko vodijo tekmovalke proti najboljšim rezultatom. S temi tekmovalkami bo to ena najboljših ekip na svetu," je predlog trenerjev na ženski strani komentiral vodja reprezentanc Slivnik in poudaril, da gre za enotno ekipo, ki pa bo pri svojem delu vključevala elemente individualnega dela.

Andreja Slokar in Boštjan Božič po novem pod reprezentančnim okriljem. Foto: Sportida

Brez Ferkove in Slokarjeve



V ekipi ni Neje Dvornik in Maruše Ferk. Po Verdnikovih besedah so prvo povabili v žensko ekipi svetovbega pokala, a se je odločila za nadaljnje delo s svojo ekipo. "Ferkova pa ni izpolnila kriterijev. Za obe velja, da se lahko uvrstita na tekme svetovnega pokala. Nista pa upravičeni do finančne podpore s strani SZS," pravi Verdnik.

Klemen Bergant Foto: MaPa Pri moških brez večjih sprememb

Manj živahno je bilo posezonsko delovanje v moški reprezentanci. Ta bo v obeh ekipah ostala skorajda nespremenjena. Klemen Bergant bo tako vstopil še v osmo sezono v vlogi odgovornega trenerja ekipe za tehnični disciplini, kjer je ustvaril stimulativno delovno okolje za Žana Kranjca in Štefana Hadalina.

"Ta ekipa dela kot dobro naoljen stroj," pravi Slivnik, prepričan o tem, da mora biti cilj tandema Kranjec-Hadalin kolajna na OI. Podobno meni za ženski ekipo.

Zaupnice pa bo deležen tudi Grega Koštomaj, ki je na čelu ekipe za hitri disciplini ob koncu leta 2019 nasledil Petra Pena. Pod njegovo taktirko bodo ob pomoči njegove desne roke Aleša Gorze notranje dvome skušali premagovati Boštjan Kline, Martin Čater in Miha Hrobat, kot polnokrvni član ekipe se jim bo priključil Nejc Naraločnik, medtem ko pa bo prihodnost Klemna Kosija odvisna od zdravstvenega stanja.

Za smučarje kar 3,5 milijona evrov

Sestave ekip in programe morata sicer potrditi še alpski odbor in zbor, ki naj bi zasedala 19. maja in drugega junija. Takrat bosta na mizi tudi finančno poročilo in načrt. V luči tega Verdnik ponosno poudarja, da je s sodelavci v preteklih mesecih uspeh sanirati dolg, ki je nastal z lanskim pojavom epidemije. Prihodki so znašali kar 3,3 milijona evrov. V prihodnje bodo morda celo rekordnih 3,5 milijona evrov. "Tudi za novo sezono imamo pokrit celoten oglasni prostor na dresih. Na sponzorski ravni imamo zagotovljenih že 90 odstotkov," pravi Verdnik, ki je pojasnil, da bo za žensko linijo na voljo 900 tisoč evrov, 1,1 milijona evrov za moške in 750 tisočakov za mlajše selekcije.

Foto: Guliverimage