Švicarski junak z novimi krili

Ko je avstrijski šampion Marcel Hirscher na pragu sezone 2019/20 naznanil tekmovalno slovo, je bilo mogoče pričakovati, da se bosta iz njegove sence v boj za veliki globus podala Alexis Pinturault in Henrik Kristoffersen. A to je bilo v zimi, ki jo je sicer skrajšal koronavirus, račun brez krčmarja oziroma v tem primeru Aleksandra Aamodta Kildeja. V drugi sezoni po Hirscherjevi eri je nato Pinturault le prišel do tako želene zmage v skupnem seštevku, a namesto katerega od omenjenih dveh Norvežanov mu je za vrat dihal Marco Odermatt.

Vsega 23-letni Švicar se je v nedavno končani sezoni dokončno uveljavil in nadgradil izjemne uspehe iz mlajših kategorij. Gre namreč za tekmovalca, ki je na mladinskem svetovnem prvenstvu leta 2018 v Davosu stopil na najvišjo stopničko v smuku, superveleslalomu, veleslalomu, kombinaciji in na ekipni tekmi. Že dve leti pred tem je bil zlat in bronast na MSP v Sočiju. Ob koncu sezone 2018/19 je nato dvakrat stopil na veleslalomske stopničke za zmagovalce v svetovnem pokalu. Sezono pozneje je končal kot 17. v skupnem, 7. v superveleslalomskem in 9. v veleslalomskem seštevku. Letos je dokončno "eksplodiral".

Foto: Guliver Image

Novega smučarskega kralja Pinturaulta je ogrožal vse do velikega finala, kjer se je nato moral zadovoljiti s tremi srebrnimi kolajnami. Drugi je bil v skupnem, veleslalomskem in superveleslalomskem seštevku. Z izjemnim napredkom, nekaj bravuroznimi predstavami, med katerimi je treba navesti veleslalomsko zmago z več kot sekundo prednosti v Kranjski Gori, je jasno sporočil: Zvezda je rojena. Z njo pa tudi kandidat za veliki globus.

Po sezoni ni skrival navdušenja nad napredkom, obenem pa je dal jasno vedeti, da želi v prihodnje poseči še višje. Da gre za smučarja, ki ima v sebi nekaj več, so zdaj pripoznali še pri Red Bullu in z njim podpisali večletno pogodbo. Švicarski mladenič bo tako oktobra v Söldnu že stal z znamenito čelado v barvah proizvajalca energijske pijače. Ta pa je znan tudi po tem, da svojim varovancem izdatno pomaga predvsem na ravni telesne pripravljenosti. V preteklosti sta to s pridom znala izkoristiti Aksel Lund Svindal in Lindsey Vonn. Deloma tudi Marcel Hirscher, ki je imel sicer na čeladi drugega osebnega pokrovitelja, v zadnjem obdobju pa še Pinturault.