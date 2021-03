Pod masko se skriva obraz, ki si ga bomo zapomnili

Morda se res sliši protislovno, a prav v letu, ko so alpski smučarji večinoma skriti za maskami, je "beli cirkus" postregel z novim obrazom. Novim sicer le pogojno, saj je švicarski mladenič Marco Odermatt že vrsto let opozarjal nase. Toda še lani je bil 17. smučar svetovnega pokala. Zdaj ima priložnost, da kot prvi Švicar po Carlu Janki leta 2010 osvoji veliki kristalni globus.

Če kdo ve, da kolajna, tudi zlata, na mladinskem svetovnem prvenstvu še zdaleč ne zagotavlja preslikave v člansko konkurenco, so to slovenski smučarji. Številni so namreč vrstnike prehitevali na MSP, nekaj let pozneje pa se je slika obrnila. A ko smučar osvoji kar sedem kolajn v tej konkurenci, od tega pet zlatih na enem prvenstvu, je jasno, da se iz ozadja prebija močno izstopajoči talent. Pod ta podvig se je podpisal Marco Odermatt. Po zlatu in bronu na MSP 2016 v Sočiju je dve leti pozneje v Davosu stopil na najvišjo stopničko v smuku, superveleslalomu, veleslalomu, kombinaciji in na ekipni tekmi.

Vsega tri leta pozneje ima 23-letnik iz Hergiswila priložnost, da napade celo zmago v skupnem seštevku svetovnega pokala. Po veleslalomskem zaostanku in slalomskem odstopu v Kranjski Gori ima namreč Alexis Pinturault le še 31 točk prednosti pred vročim Švicarjem. Zadnji bo v Lenzerheideju, ki znova gosti finale svetovnega pokala, v izraziti prednosti v smuku in superveleslalomu, v veleslalomu lahko pričakujemo nemara kar odločilen spopad za oba globusa, medtem ko pa je Francozova edina prava prednost slalom.

V Kranjski Gori že dvakrat na stopničkah Foto: Grega Valančič/Sportida

"Obeta se boj vse do konca. Tekma po tekmo. Jaz bom vsekakor na vsaki tekmi napadal. Točke bomo šteli na koncu. Odločilna pa bo verjetno moč baterij enega in drugega," je v Kranjski Gori dejal Odermatt, ki bi sicer lahko nastopil tudi v slalomu, a bolj zaradi pritiska na tekmeca, saj pravi, da "kdor meni, da lahko nekdo brez treninga pride med najboljših 15., ne ve prav veliko o športu.

Prav v Kranjski Gori je sicer Odermatt leta 2019 prvič v karieri stopil tudi na zmagovalne stopničke svetovnega pokala. Takrat sta ga prehitela le Norvežana Henrik Kristoffersen in Rasmus Windingstad, med smučarji, ki so zaostali za njim pa je bil tudi serijski osvajalec velikih globusov Marcel Hirscher. Mladi Švicar ne skriva, da je ob analizah svojega smučanja za primerjavo pogosto vzel prav posnetke voženj avstrijskega šampiona.

Želel je priti do odgovora na vprašanje, kaj dela Hirscherja tako boljšega od ostalih. Na koncu je menil, da je poleg sloga to minimalno število napak. Deloma tudi edinstven slog. A ga sam ni želel kopirati. Razvil je svojega. Enega od najlepših prikazov neposrednih linij in hitrega tempa smo videli prav v drugi vožnji kranjskogorskega veleslaloma, kjer je deklasiral tekmece. Pri tem se je sicer res naslonil tudi na odprto postavitev, toda na predhodnih tekmah je nedvomno pokazal, da je takšno smučanje le del njegovega repertoarja.

Že 13 uvrstitev med top 3 Foto: Guliver Image Že v pretekli zimi je navdušil s superveleslalomsko zmago v Beaver Creeku in drugim mestom na veleslalomu v Yuzawi Naebi. Da namerava letos storiti še korak naprej, je namignil že z drugim mestom na odprtju sezone v Söldnu. Verjetno pa si tudi sam ni predstavljal, da bo nato nanizal še osem uvrstitev na stopničke, med katerimi so bile tudi tri zmage. Tudi zaradi tega danes ne deluje več kot novinec med elito, temveč daje vtis samozavestnega in z energijo nabitega napadalca.

Izjemno stabilen je predvsem v veleslalomu, kjer je bila na devetih tekmah njegova najslabša uvrstitev peto mesto v Banskem. Blestel je tudi v superveleslalomu, kjer je sezono sicer odprl s trinajstim mestom, nato pa po dveh devetih mestih stopil na vse tri stopničke zmagovalnega odra. Njegov vzpon pa simbolizira tudi smukaška krivulja. Če je bil ob zmagi Martina Čatra v Val d'Iseru 30., je nato napredoval iz tekem v tekmo in zadnji smuk v Saalbachu že končal kot peti.

Še do lani je bilo njegovo prebijanje med člansko elito zelo stopničasto postopno, letos pa mu je uspel velik preskok. Navsezadnje je v tej zimi vknjižil več kot (1.069) kot pa v štirih predhodnih skupaj (853). Voda na njegov mlin so bile zanesljivo specifične priprave, v katerih so bili Švicarji zaradi svojih ledenikov ter podpornih tehnologije in infrastrukture v lepi prednosti. Tudi dejstva, so z novimi modeli smuči v polno zadeli pri Stöckliju, ne gre zanemariti. A tisto ključno šampionsko stikalo je vendarle preklopil sam.

Na stopničkah mu je dvakrat družbo delal tudi Žan Kranjec (Soldeu 2019 in Santa Caterina 2020) Foto: Sportida

Poleti se je veliko ukvarjal z nastavitvami, stabilnostjo smučanja in tudi taktiko, s katero je tveganje spravil v meje delnega nadzora. Pri tem mu je zelo prav prišla tudi notranja konkurenca v homogeni švicarski ekipi. S 23 leti tudi ni več popoln zelenec, saj ima na svojem računu že več kot 70 štartov v svetovnem pokalu. Vseeno pa je še vedno v fazi tekmovalnega zorenja, v katerem bo pomemben del tudi spopadanje s psihološkim pritiskom. Ta bo že v Lenzerheideju precej večji, kot pa je bil v prehodnih fazah sezone. Tudi na svetovnem prvenstvu v Cortini d'Ampezzo, kjer je ostal praznih rok.

Odermatt je torej kljub zmagam na zadnjih dveh tekmah in priložnosti, da v tem tednu pride do velikega in malega globusa (v veleslalomskem seštevku vodi, teoretično pa bi se do lovorike lahko prebil tudi še v superveleslalomu), še vedno v oblikovanju dokončne smučarske podobe. Ime sedanjosti in prihodnosti. Od najstnika, ki je želel postati Didier Cuche, prek obetavnega reprezentanta, ki ga je zelo prizadela tragična smrt reprezentančnega sotekmovalca Gian-Luce Baranduna, do povsem legitimnega kandidata za veliki kristalni globus.