Težave organizatorjev se nadaljujejo

Prireditelji finala svetovnega pokala alpskih smučarjev v švicarskem Lenzerheideju so v velikih časovnih težavah. Zaradi neugodnih vremenskih razmer, obilice sneženja in vetra, so se jim namreč zavlekla dela na progi. Po tem, ko so že v nedeljo odpovedali oba ponedeljkova smukaška treninga, so odpovedali tudi oba današnja, poskušali ju bodo izpeljati neposredno pred sredinima tekmama.