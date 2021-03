'To ni odraz slovenske smučarske kakovosti'

Stara slovenska smučarska mantra, po kateri želijo tekmovalci najboljše vožnje v sezoni prikazati prav na domačih tekmah, se je v primeru Štefana Hadalina in Žana Kranjca razblinila kot milni mehurček. Da je v slovenskem taboru tokrat niso prav posebej izpostavljali, je bilo mogoče slutiti že na petkovi novinarski konferenci, sicer prvi v sezoni, ki ni potekala v spletni obliki. Morda se je tudi zaradi tega namesto v smer klišejskih napovedi razvila v svojevrsten forum o trenutnih težavah moške ekipe za tehnični disciplini. Tekmi sta jih še dodatno osvetlili, Hadalinovo 18. v veleslalomu in 25. mesto v slalomu ter Kranjčevo 22. v veleslalomu pa zanesljivo niso rezultati, ob katerih bi se lahko Slovenci trepljali po hrbtih.

Klemen Bergant Foto: MaPa "Želje so bile večje. Tudi kakovost tekmovalcev je večja od izplena. Z izjemo Štefanovega veleslalomskega rezultata pokal Vitranc ni postregel s pravim odrazom njune kakovosti. Toda tekme so različne. Dogajajo se tudi takšni koncu tedna," je črto pod slovenski izkupiček na zadnjih dveh tekmah pred velikim finalom svetovnega pokala potegnil Klemen Bergant, ki je že v petek odkrito spregovoril o številnih težavah, ki so se zgnile nad njuna varovanca. Od opreme, preko zdravja do osebnih težav. "Če ne bi bila tako dobra smučarja, kot sta, v letošnji sezoni v takšnih razmerah ne bi dosegala rezultatov, kakršne dosegata," je dodal.

Svetla točka tega konca tedna je bil drugi Hadalinov čas druge veleslalomske vožnje, ki pa je znova sodil v kontekst nepopolne tekme kot celote. "Res je, postavil je drugi čas. A na koncu je bil 18. in ne drugi," je v soboto pripomnil Bergant, medtem ko pa je za Kranjca dejal, da je tekma razgalila celotno Žanovo ranljivost tekoče sezone. Slalomski del nato s Hadalinovim 25. mestom, kar je njegov šele deseti slalomski dosežek (na 11 tekmah) sezone, ni prinesel razlogov zasuk v zadovoljstvu.

Po ponesrečenem veleslalomskem nastopu je Žan Kranjec še osmič zapore ostal brez slalomskih točk. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Štefan je imel v prvi vožnji med vsemi najslabše pogoje, tako da smo lahko z njegovo vožnjo zadovoljni. V drugo je imel že na začetku veliko težav. Nato je storil še večjo napako. Na celotni vožnji mu je uspel le en zares dober odsek. To se mu je letos že primerilo. Letos ima še eno priložnost, da 'sestavi' tekmo," je po slalomskem rodeu dejal Bergant in ob tem izgovorov ni želel iskati v vremenu: "Smučanje je šport na prostem. Pridejo tudi takšne tekme. Organizatorji so storili vse, kar so lahko. Fantom ni bilo lahko smučati, predvsem v spodjem delu prve vožnje. A težko je bilo za vse."

Mešani občutki so prevevali tudi Hadalina, ki je v Kranjsko Goro pripotoval z najboljšo tehnično popotnico doslej, a je bil v obeh tekmah kar precej oddaljen od najboljših predstav in rezultatov v tej zimi. "Sem polovično zadovoljen. Merim predvsem na veleslalomski rezultat, ki me je popeljal med najboljših 30 na štartni listi. V slalomu pa se moram nasloniti na prvo vožnjo, ki mi je v zelo zahtevnih razmerah kar dobro uspela," je dejal Vrhničan in dodal, da je kljub načetosti po dolgi sezoni in težavam, o katerih javno ne govori, pripravljen na zadnji tekmovalni udarec v Švici.

Štefan Hadalin je v Podkorenu potrdil vozovnico za finale SP Foto: Grega Valančič/Sportida

Zdi se, da ima Kranjec tokrat celo bolj prazne baterije. Predvsem na mentalni ravni. Tudi sam priznava, da bi se znašel v precejšnjem precepu, če bi mu kdo ponudil takojšen konec sezone in začetek novega poglavja ali pa, kar ga v resnici čaka, še pot v Lenzerheide, kjer bo nastopil na ekipni tekmi in v veleslalomu. »Jasno je, da pred vsako tekmo upam na dober rezultat. Kljub vsem težavam. Vsaka tekma je poglavje zase. Še vedno sem prepričan o sposobnosti vrhunskega smučanja. Marsikaj se lahko zgodi. S to mislijo grem naprej. Je pa res, da je ta sezona zame specifična,« priznava veleslalomski prvokategornik

Tako Kranjec kot Hadalin sicer ostajata v Kranjski Gori, kjer ju v ponedeljek in torek čakajo treningi. Sledi pot v Lenzerheide, po koncu sezone svetovnega pokala in tekmah državnega prvenstva na Krvavcu pa načrtujeta odhod na zdaj že skoraj tradicionalen pomladni trening v Bansko.