Žan Kranjec, nasvidenje v prihodnji sezoni

"To je bila proga, na kateri sem smučal z užitkom. Precej manj pa sem užival, ko sem v cilju pogledal na semafor," je s trohico humorja svoj najslabši veleslalomski rezultat (22. mesto) po decembru 2018 pospremil Žan Kranjec. Tako v prvi kot drugi vožnji devetega veleslaloma sezone ni uspel razviti želene hitrosti in zastaviti tempa, s katerim bi napadal na zelo odprti postavitvi, za katero je njegov reprezentančno sotekmovalec in tokrat najboljši Slovenec Štefan Hadalin (18. mesto) pripomnil, da je bila superveleslalomska.

"Želel sem veliko več. A to je vse del te sezone, ki je polna vzponov in padcev. Gremo naprej. Verjamem pa, da se bom dvignil in znova prišel do vrhunskih rezultatov," je dejal Kranjec, ki bo nastopil tudi v nedeljskem slalomu, v katerem bo osnovi cilj osvojitev točk. V svoji drugi disciplini jih je nazadnje osvojil januarja 2020, vmes pa vknjižil sedem ničel.

Foto: Grega Valančič / Sportida

Ko smo ga vprašali, kaj se mu v takšnih trenutkih, ko se – če za letvico pričakovanj vzamemo predhodne rezultate - ponesrečena sezona izteka, a ga vseeno še čaka vrnitev v štartno hišico, plete po glavi, je odvrnil: "Govorim si: 'Stisni še iz te sezone, kar se da.' Dejstvo je, da spadam višje kot pa na 22. mesto. To sem dokazal tudi v Banskem in Cortini d'Ampezzo. Vem, da do zadnjega veleslaloma težko pripravil kakšne revolucionarne spremembe. Nato pa se bom lotil dela. Želim biti tako dober, kot sem bil v svojih najboljših časih. Ali še boljši."

Nasvidenje v olimpijski sezoni

Nemara kar najboljšemu slovenskemu veleslalomistu vseh časov prav gotovo ne bi nihče očital, kaj šele zameril, če bi se po družinski tragediji, za daljše obdobje umaknil iz smučarskega sveta. A se je kar neposredno s pogreba tragično preminulega očeta odpravil na trening in se brez izpuščene tekme vrnil v svetovni pokal. Deveto mesto v Alta Badii, na zanj čustveno najbolj zahtevni tekmi v karieri, zlahka označimo za velikansko moralno zmago.

Štefan Hafdalin in Žan Kranjec s trenerjem Berganom pripravljata taktiko za nedeljski slalom

Želene nadgradnje nato ni bilo. Ko so se začeli kopičiti dvomi o opremi, ki v določenih pogojih ni več tako konkurenčna, vsekakor pa ne več vodilna, dopolnjeni z bolečinami v hrbtu, posledičnim izpadom treninga in tekmovalnega ritma ter ne povsem čisto glavo, je izgubil svojo tekmovalno rdečo nit.

Z dvema uvrstitvama na šesto mesto je nato nakazal, da znova lovi svoje občutke, a kaj, ko so prav na domači tekmi na površje priplavale vse njegove težave. Vsaj navzven jih prenaša stoično, povsem razumljivo pa je, da ob tem že zapira poglavje predolimpijske zime in si riše sliko dela, ki ga čaka v prihajajočih mesecih. Ob tem nikakor ne gre spregledati dejstva, da ima kljub vsem težavam še vedno povsem realno možnost, da sezono zaključi med elitno sedmerico.

Klemen Bergant po polovici pokala Vitranca ne more biti zadovoljden Foto: MaPa Kranjca čaka ''reset''

"V Kranjski Gori se je pokazala celotna Žanova ranljivost tekoče sezone. Poleg vseh težav, o katerim smo sicer deloma govorili pred pokalom Vitranc, mu na roko nista šla niti snežna podlaga in postavitev. Če sem povsem odkrit, moram ugotoviti, da je zanj takšen dan realen. Lahko bi se mu že pred tem. A na predhodnih treh tekmah so v zahtevnih pogojih velike napake delali tudi tekmeci," je 22. mesto svojega varovanca komentiral trener Klemen Bergant.

Ljubljanski smučarski strokovnjak, ki je še pred dobrim letom za Kranjca dejal, da je ob zanj optimalni vožnji prepričljivo najboljši veleslalomist svetovnega pokala, priznava, da se je položaj spremenil. Jasno pa mu je tudi, da zato obstajajo tudi povsem človeško razumljive in objektivne okoliščine. »Ne smuča dobro. Ima težave. Imeli jih je v prvi fazi sezone, še večje ima zdaj. Dozdeva se mi, kje je razlog teh težav. Toda tega v tem trenutku ne bom javno povedal,« je dejal.

Bergant tudi dvomi o tem, da bi omenjene težave lahko s Kranjcem rešila do finalnega veleslaloma v Lenzerheideju. Si je pa že začrtal strategijo za pomladne in poletne mesece. Tudi to razmišljanje torej vodi v pogled proti olimpijski zimi. Zdi se torej, da 28-letnega Bukovčana čaka posezonski ''reset'', nato pa celostna priprava za vrnitev v svetovni veleslalomski vrh, kamor na račun tehničnega znanja in tekmovalnih karakteristik tudi spada.