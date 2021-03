Švicarja v vitranškem raju, Slovenca daleč pod njega

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vzhajajoča zvezda švicarskega alpskega smučanja Marco Odermatt je na kranjskogorskem veleslalomu odskočil od konkurence, prevzel vodstvo v veleslalomskem seštevku svetovnega pokala in močno začinil tudi boj za veliki kristalni globus. Slovenski izkupiček: 18. mesto Štefana Hadalina in 22. Žana Kranjca.

Sanje o najboljši veleslalomski predstavi leta na domači tekmi so se za slovenski tabor razblinile že v prvi vožnji, v kateri sta se tako Žan Kranjec kot Štefan Hadalin uštela pri oceni o tem, kakšno smučanje dovoljuje in za vrhunski rezultat terja dokaj odprta postavitev. Kranjec, ki ga je nekoliko presenetila tudi snežna podlaga, je po ponesrečenem nastopu (19. čas prve vožnje), v katerem sicer ni storil večje napake, hitro priznal, da bi moral pokazati večjo mero napadalnosti in tveganja. "Privošči si več," je na štart sporočil Hadalinu, ki pa je prav tako nanizal premalo čistih zavojev, a po drugi strani toliko več zaprtih, da bi iztržil kaj več od 29. mesta.

Štefan Hadalin z drugim časom finala do končnega 18. mesta Foto: Grega Valančič / Sportida

V drugo dejanje veleslalomskega dela pokala Vitranc sta se nato oba podala z jasnim ciljem, da popravita vtis. To je vsekakor uspelo Hadalinu, ki je postavil celo drugi najboljši čas finala ter z njim pridobil kar enajst mest (18. mesto). "Prva vožnja je bila dobra informacija za drugo. Predvsem zaradi tega, ker je švicarski trener le nekoliko prestavil vrata. Dobro sem se prilagodil. Uspela mi je solidna vožnja," je bil zadovoljen Vrhničan, sicer zdaj že pravi mojster drugih voženj.

Manj razlogov za spremembo občutkov je imel Kranjec (22. mesto), ki si je postavil visoke standarde, zato je bil njegov tokratni rezultat najslabši veleslalomski po decembru 2018, ko je bil 26. v Beaver Creeku. "Jasno je, da sem želel precej več. Po prvi vožnji sem imel občutek, da vem, kje iskati izgubljeni čas. Upal sem, da mi bo uspelo, a preprosto ne v prvi in ne v drugi vožnji nisem imel potrebne hitrosti. Podlaga in postavitev sta zavajajoča, saj ima smučar občutek, da je na dobri poti. Čas pa je pokazal, da nisem bil. Gremo naprej. Sezona je, kakršna je. Prepričan pa sem o tem, da se bom vrnil na stare položaje," je dejal Kranjec.

Žan Kranjec: 10 let po krstu v svetovnem pokalu ni bil na zanj značilni ravni. Foto: Reuters

In medtem ko v slovenskem taboru niso mogli biti zadovoljni s končnim izkupičkom, pa je bilo vzdušje poponoma drugačno v švicarski reprezentanci. Ta se je namreč veselila dvojne zmage. Zmagovalcu Marco Odermattu in njegovemu rojaku Loicu Meillardu se je na stopničkah pridružil še Avstrijec Stefan Brensteiner. Pri tem je zanimivo, da je bila razlika med drugim in petim na tekmi vsega devet stotink. Povsem v svoji ligi pa je bil tokrat Odermatt.

Po četrtem času druge in prvem druge vožnje je 23-letni mladenič slavil četrto zmago v karieri, drugo veleslalomsko. Ta ni bila sladka le zaradi družbe rojaka na stopničkah, temveč tudi dejstva, da je Alexis Pinturault v finalu z drugega zdrsnil na četrto mesto. Na račun tega je Odermatt zdaj prevzel vodstvo v veleslalomskem seštevku svetovnega pokala, za nameček pa je dodatno stopil tudi Francozovo prednost v skupnem seštevku. V boju za veliki kristalni globus ima zdaj Pinturault pet tekem pred koncem le še 31 točk prednosti, res pa je, da mu je razpored bolj pisan na kožo, saj vključuje še dva slaloma. Prvega že v nedelje, v drugem dejanju 60. pokala Vitranc.

Fotogalerija

1 / 39 2 / 39 3 / 39 4 / 39 5 / 39 6 / 39 7 / 39 8 / 39 9 / 39 10 / 39 11 / 39 12 / 39 13 / 39 14 / 39 15 / 39 16 / 39 17 / 39 18 / 39 19 / 39 20 / 39 21 / 39 22 / 39 23 / 39 24 / 39 25 / 39 26 / 39 27 / 39 28 / 39 29 / 39 30 / 39 31 / 39 32 / 39 33 / 39 34 / 39 35 / 39 36 / 39 37 / 39 38 / 39 39 / 39

Foto: Grega Valančič/Sportida

Kranjska Gora, veleslalom, drugi tek: