Podkorenska slalomska drama s stransko slovensko vlogo

Topel veter v sobotnem popoldnevu je močno načel snežno podlago podkorenske proge. Ponoči je začelo še deževati, tako da je organizatorje čakalo ogromno dela, da so pripravili slalomsko progo. Ta sicer ni bila tako obstojna, kot bi si smučarji želeli, dodatno težavo pa je, predvsem v prvi vožnji, predstavljal še moker sneg, ki se je lepil na očala. A v zahtevnih razmerah se je vendarle pokazalo mojstrstvo Clementa Noela, ki se je v zadnjem obdobju znova približal slogu iz preteklih dveh sezon.

Če je v prvi vožnji izkoristil ugodno štartno številko dve, pa se je v finalu izkazal tudi na bolj načeti progi. Rokavico mu je vrgel rojak Victor Muffat-Jeandet, a je Noel napad odbil predvsem s kakovostno predstavo na zadnji strmini, kjer je zastavil pravi tempo in v cilj ob osmi zmagi v karieri prišel 62 stotink sekunde hitreje od Muffat-Jeandeta, tretji pa je bil Švicar Ramon Zenhäusern. Za slednjega je bilo to vseeno premalo, da bi ohranil upe za mali kristali globus. Zmago v slalomskem seštevku svetovnega pokala si je namreč tokrat s sedmim mestom zagotovil Marco Schwarz.

Victor Muffat-Jeandet, Clement Noel in Ramon Zenhäusern Foto: Guliver Image

V pravo dramo pa se razvija boj za veliki kristalni globus. Vodilni smučar v skupnem seštevku Alexis Pinturault je namreč po četrtem mestu po prvi vožnji v drugo odstopil in zapravil priložnost, da bi pred velikim finalom pobegnil Marcu Odermattu. Ta bo lov na manjkajočih 31 točk nadaljeval v Lenzerheideju.

Daleč od boja za najvišja mesta pa je bila slovenska reprezentanca, bolje rečeno – Štefan Hadalin. Najboljši slovenski slalomist se je sicer s 17. časom zanesljivo prebil v finale, v katerem pa se mu je nastop povsem ponesrečil. Že po nekaj zavojih je imel težave z nadzorovanjem smuči in ravnotežja, nekaj napak si je privoščil tudi v nadaljevanju, tako da si je nabral velik zaostanek in je po lestvici zdrsnil na 25. mesto.

Štefan Hadalin: najboljši Slovenec na 60. pokalu Vitranc. Foto: Grega Valančič/Sportida

''S prvo vožnjo sem še lahko zadovoljen, v drugi pa sem se boril, toda brez ritma in pravega smisla, da bi začutil opremo in svoje telo. Podrta vožnja. Žal. Imam hitrost in sposobnost za precej več, a bom za to moral sestaviti celoten mozaik,'' je dejal Hadalin, ki je s še deseto uvrstitvijo med dobitnike točke potrdil tudi svoje mesto v finalu svetovnega pokala.

Za trojico Slovencev pa se je slalomski del 60. pokala Vitranc končal že po prvi vožnji. Medtem ko je Tijan Marovt v svojem petem nastopu v svetovnem pokalu odstopil, pa sta bila Žan Kranjec (32.) in Aljaž Dvornik (37.) prepočasna za trideseterico. Na dodobra načeti progi in ob slabi vidljivosti je imel realne možnosti za preboj v drugo vožnjo pravzaprav le Kranjec. O razmerah dovolj zgovorno priča podatek, da je bil Istok Rodeš smučar z najvišjo štartno številko v finalu, pri čemer je četverica iz prve trideseterice odstopila. Omenjeni Hrvat je nastopil kot 35., Kranjec takoj za njim, od finala pa ga je ločilo 41 stotink.

''Izjemno težka tekma. Začel sem solidno, nato pa sem v strmini nizal napake. To je bila tudi posledica slabe vidljivosti. Nisem namreč videl skoraj ničesar,'' je dejal Kranjec in dodal: ''Tudi to tekmo moram vpeti v kontekst letošnje sezone. Že v soboto sem dejal, da mi ne gre vse po načrtih. Čaka me še ena tekma, finalni veleslalom v Lenzerheideju. To moram še 'stisniti' in kljub vsem težavam iztržiti čim več, nato pa bom obrnil novo stran in se začel pripravljati na novo sezono.''

