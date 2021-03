Presenečenje na vrhu: Avstrijka Shiffrinovi pokvarila rojstni dan

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Avstrijka Katharina Liensberger je presenetljiva zmagovalka predzadnjega slaloma za ženske v tej sezoni. V finalu je prikazala izjemno vožnjo in ugnala vodilno iz prvega teka Američanko Mikaelo Shiffrin (+0.67). Na 3. mesto se je zavihtela Švicarka Wendy Holdener (+1.65). Najvišje uvrščena Slovenka je Andreja Slokar na 19. mestu (+3.38), Ana Bucik pa se je morala zadovoljiti s 25. mestom (+4.05). Meta Hrovat se ni uvrstila v drugo vožnjo.

Slokarjeva in Bucikova sta imeli pred finalno vožnjo podobno izhodišče kot v petek. Takrat sta na koncu zasedali 15. oziroma sedmo mesto, danes pa se jima vožnji v finalu nista posrečili.

Slokarjeva je po petkovem "razpadu sistema", kot se je izrazila, tudi tokrat v drugo izgubila nekaj mest. Vseeno se je z 19. mestom uvrstila med 25 najboljših slalomistk za nastop na finalu sezone v švicarskem Lenzerheideju.

Bucikova je bila po prvi vožnji 17., v drugo pa je ogromno izgubila in osvojila peščico točk s 25. mestom. V slalomskem seštevku ostaja med najboljšo petnajsterico na 13. mestu. Tretja Slovenka v Areju, Meta Hrovat, je bila prepočasna že v prvi vožnji in končala na 37. mestu.

Shiffrinova lovi Stenmarkov rekord

Shiffrinova, ki danes praznuje 26. rojstni dan, je tudi tokrat zaman lovila 46. zmago v slalomu, s čimer bi izenačila rekord Šveda Ingemarja Stenmarka po zmagah v eni disciplini. Legendarni smučar je v karieri dobil 46 veleslalomov. Boljša je bila tokrat 23-letna Liensbergerjeva, ki je bila po prvi vožnji druga. Zaostanek 19 stotink pa je z vrhunsko vožnjo pretvorila v prednost 72 stotink sekunde.

Vlhova po hudi napaki v prvi vožnji vendarle izvlekla celo kožo

V boju za veliki kristalni globus in zmago v slalomskem seštevku je bilo zanimivo spremljati Slovakinjo Petro Vlhovo. Po veliki napaki v zgornjem delu prve vožnje je drugo začela s 27. mesta in s skoraj tremi sekundami zaostanka za vodilno Shiffrinovo. V drugo je pričakovano postavila najboljši čas, pridobila 19 mest in osvojila 32 točk za svetovni pokal.

S tem je v skupnem seštevku pred finalom sezone prednost pred Švicarko Laro Gut-Behrami povišala na 96 točk, v slalomskem seštevku pa ima pred drugo Liensbergerjevo 22, pred tretjo Shiffrinovo pa 37 točk naskoka.

Preostale štiri ženske tekme svetovnega pokala v tej sezoni bodo naslednji teden na sporedu v Lenzerheideju. Tam bodo izvedli smuk, superveleslalom, ekipno paralelno tekmo ter veleslalom in slalom.

Izidi: 1. Katharina Liensberger (Avt) 1:47,93 52,94 54,99 2. Mikaela Shiffrin (ZDA) 1:48,65 +0,72 52,75 55,90 3. Wendy Holdener (Švi) 1:49,58 +1,65 53,67 55,91 4. Lena Dürr (Nem) 1:49,71 +1,78 53,43 56,28 5. Paula Moltzan (ZDA) 1:49,93 +2,00 54,21 55,72 6. Kristin Lysdahl (Nor) 1:50,20 +2,27 54,25 55,95 7. Kristina Riis-Johannessen (Nor) 1:50,62 +2,69 54,31 56,31 8. Petra Vlhova (Slk) 1:50,64 +2,71 55,70 54,94 9. Katharina Gallhuber (Avt) 1:50,74 +2,81 55,31 55,43 10. Franziska Gritsch (Avt) 1:50,85 +2,92 55,28 55,57 ... 19. Andreja Slokar (Slo) 1:51,31 +3,38 54,77 56,54 25. Ana Bucik (Slo) 1:51,98 +4,05 54,97 57,01 ... - ni se uvrstila v finale: Meta Hrovat (Slo) Skupna razvrstitev, svetovni pokal (29/33): 1. Petra Vlhova (Slk) 1352 2. Lara Gut-Behrami (Švi) 1256 3. Michelle Gisin (Švi) 1025 4. Mikaela Shiffrin (ZDA) 915 5. Marta Bassino (Ita) 840 6. Federica Brignone (Ita) 817 7. Katharina Liensberger (Avt) 763 8. Sofia Goggia (Ita) 740 9. Corinne Suter (Švi) 735 10. Wendy Holdener (Švi) 535 ... 31. Ana Bucik (Slo) 202 33. Meta Hrovat (Slo) 192 40. Ilka Štuhec (Slo) 161 54. Andreja Slokar (Slo) 93 65. Tina Robnik (Slo) 59 78. Maruša Ferk (Slo) 43 95. Neja Dvornik (Slo) 21 ... - seštevek slaloma (8/9): 1. Petra Vlhova (Slk) 612 2. Katharina Liensberger (Avt) 590 3. Mikaela Shiffrin (ZDA) 575 4. Michelle Gisin (Švi) 431 5. Wendy Holdener (Švi) 415 6. Lena Dürr (Nem) 217 7. Laurence St-Germain (Kan) 200 8. Kristin Lysdahl (Nor) 177 9. Chiara Mair (Avt) 173 10. Martina Dubovska (Češ) 159 ... 13. Ana Bucik (Slo) 125 23. Andreja Slokar (Slo) 65 48. Meta Hrovat (Slo) 8 53. Neja Dvornik (Slo) 3 ...

