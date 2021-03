Vreme zagodlo organizatorjem, Goggia se vrača

Prireditelji finala svetovnega pokala v alpskem smučanju smučanju v švicarskem Lenzerheideju so odpovedali ponedeljkova moški in ženski trening smuka. V dogovoru z nacionalno in Mednarodno smučarsko zvezo so se za odpoved odločili zaradi močnih snežnih padavin in vremenske napovedi za noč na ponedeljek.