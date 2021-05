Magoni in več kot 3,3-milijonski proračun čez novo sito

Predlog o sestavah trenerjev in tekmovalcev slovenskih smučarskih reprezentanc je brez večjih zapletov prestal sejo alpskega odbora pri SZS in ga čez deset dni po vsej verjetnosti čaka le še formalna potrditev na seji alpskega zbora.

"Vse se odvija v pravo smer. Z izjemo dogovorov o manjših dopolnitvah načrtov, ki pa niso ključni, je odbor podprl vse programe in načrte," je bil po seji alpskega odbora zadovoljen predsednik omenjenega smučarskega organa Iztok Klančnik, prepričan o tem, da tudi zasedanje alpskega zbora, ki je predvideno za tretjega junija, ne bo postreglo s kakšno oviro.

Posledično to pomeni, da se slovenskemu smučanju v prihodnjem letu obeta vsaj 3,3 milijona evrov proračuna, ob ugodnem razpletu z vsemi potencialnimi pokrovitelji in partnerji pa še dvesto tisočakov več. Največji kos rekordnega proračuna si lahko obetata moški ekipi – 1,1 milijona evrov, dekletom bo pripadlo 0,9 milijona, mladinskemu pogonu pa 750 tisoč evrov.

Livio Magoni: od Slovaške do Slovenije Foto: Guliver Image

Uradno ustoličenje si lahko obetajo tudi trenerji, ki so medtem že zavihali rokave. Poleg vseh "staroselcev" na najvišjih položajih (Grega Koštomaj v vlogi trenerja moške ekipe za hitri disciplini, Klemen Bergant kot trener tehnične ekipe in odgovorni trener ženske ekipe Sergej Poljšak) to velja tudi za Boštjana Božiča, ki se pod reprezentančno streho seli v vlogi trenerja Andreje Slokar, in Livia Magonija. Italijanski strokovnjak, ki je lani Petro Vlhovo popeljal do velikega kristalnega globusa, bo kot odmevna okrepitev skrbel predvsem za usmerjanje kariere Mete Hrovat.

V vodstvu reprezentance zatrjujejo, da so poskrbeli za združitev ženske tehnične ekipe, v praksi pa so vendarle ustvarjeni vsi pogoji za prilagajanje individualnim potrebam tekmovalk. Podobno sicer velja tudi za Štefana Hadalina in Žana Kranjca, ki imata zaradi manjka državne konkurence okrog sebe že več let oblikovano močno strokovno oporo.

"Pod črto" tekmovalnih ekip sta ponovno ostali Neja Dvornik in Maruša Ferk. Prvi so sicer ponudili sodelovanje v ekipi svetovnega pokala, a s ponujenimi pogoji v njeni družinski ekipi niso bili zadovoljni, slednji pa so vodilni že drugo sezono zaprli vrata. "Pravila igre morajo obstajati. Tako za reprezentančnega kot tudi klubskega tekmovalca. Omenjeni smučarki nista članici reprezentance. Delovali bosta v klubskem programu. Imeli pa bosta možnost preboja na tekme svetovnega pokala," pravi Klančnik, ki na tej ravni prav gotovo lahko pričakuje podaljšek smučarske pomladi. V taboru Dvornikove so namreč, nezadovoljni z obravnavo, že napovedali uporabo pravnih sredstev.

Predlog ekip za sezono 2021/22 Ženske

Tehnični disciplini: Meta Hrovat, Tina Robnik, Ana Bucik in Andreja Slokar

Hitri disciplini: Ilka Štuhec

Klubski program: Maruša Ferk in Neja Dvornik



Moški

Tehnični disciplini: Žan Kranjec in Štefan Hadalin

Hitri disciplini: Boštjan Kline, Martin Čater, Klemen Kosi, Miha Hrobat in Nejc Naraločnik