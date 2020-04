Slovenski orel znova pokazal svoj talent in svet povabil k plesu #video

Slovenski smučarski skakalec Žiga Jelar je že pred časom dokazal, da ni spreten le na snegu, temveč se dobro znajde tudi za mikrofonom in kitaro. Čas v karanteni, ki ga Jelar preživlja doma, je izkoristil za nov glasbeni izdelek. Skupaj s Quarantine band je posnel priredbo pesmi Dance With Somebody, ki jo v izvirniku izvaja Mando Diao, in svet pozval k projektu #dancewiththeworld (Pleši s svetom).