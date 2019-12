Slovenski skakalec pripravil presenečenje #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

TUDI TO JE ŠPORT

Slovenski smučarski skakalec Žiga Jelar je svojo ljubezen do glasbe prelil v všečno pop skladbo z naslovom Prijatelji, ki jo je pospremil s praznično obarvanim videospotom. 22-letni Besničan, ki je pesem v čast prijateljstvu skoval decembra lani med boleznijo, ki mu je pobrala precej energije, v njem prepeva in igra kitaro, dogajanje pa so, tako kot pritiče naslovu, popestrili njegovi prijatelji, številni tudi iz skakalnih krogov. Videospot je luč sveta ugledal sinoči.