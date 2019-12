"Kazensko ali ne, ni pomembno, pomembno je, da bo forma boljša" #video

Slovenski skakalci in skakalke so po vrnitvi iz Klingenthala strnili misli na novinarski konferenci, na kateri sta manjkala tako Timi Zajc kot Anže Semenič. Dvojec, ki je bil v nedeljo prekratek za finale, je trenerski štab poslal na dodatni trening v Planico. Tam sta dopoldan trenirala na majhni napravi, popoldan pa je imel celoten moški skakalni tabor tam predviden trening na veliki skakalnici. V torek v Planici sledi še državno prvenstvo.

Timija Zajca na novinarski konferenci ni bilo, saj sta se z Anžetom Semeničem odpravila na dodaten trening v Planico. Foto: Sportida "Timi Zajc in Anže Semenič sta že na treningu v Planici. Ali sta tam kazensko ali ne, ni pomembno, pomembno je le, da bo forma boljša na naslednjem prizorišču," je odsotnost varovancev pojasnil glavni trener Gorazd Bertoncelj, ki se je iz Klingenthala vrnil z mešanimi občutki.

Tudi zaradi nove diskvalifikacije, četrte slovenske to sezono. Tokrat je imel neustrezen dres Domen Prevc, ki so ga na nedeljski posamični tekmi diskvalificirali pred drugim skokom. "Kontrolor je ocenil, da ima previsoko neraztegljiv pas, po domače je imel previsoko "gurtno", tako da sploh ni prišlo do meritve. Za koliko? Ne vem, rekli so, da ima previsoko," je položaj s Prevcem obrazložil Bertoncelj, ki upa, da se bodo v prihodnje lahko manj obremenjevali z dresi, saj da so zadnjih 14 dni preveč obremenjeni z dresi. Več o Domnovi težavi si boste lahko prebrali v torek.

Gorazd Bertoncelj o ekipi, diskvalifikaciji ...

Peter Prevc edini konstanten

"Forma ni bila stabilna, skoki niso bili konstantni. Edini konstanten ta trenutek je Peter Prevc, ki je zasedel osmo mesto. Zadovoljni smo tudi z Anžetom Laniškom, ki je imel nekaj težav z občutki, forma mu je rahlo padla, a na posamični tekmi je sestavil dva zelo solidna skoka in to je tudi vzpodbuda za naprej, torej da ni popolnoma ugasnil. Anže Semenič je skakal zelo toplo-hladno. Žal je včeraj v prvi seriji naredil najslabši skok, poskusna serija pa ne šteje. Timi je slabo opravil nalogo v prvi seriji, tudi njegovi skoki so bili solidno-slabi. Čestitke Roku Justinu za ponovne točke, to je zanj zelo vzpodbudno. Na ekipni tekmi smo si želeli več, a smo skakali preveč povprečno, malo pa nam na roke ni šlo niti vreme oziroma vetrovna izravnava," se je Bertoncelj še enkrat sprehodil skozi dogajanje zadnjega konca tedna in napovedal, da ekipa za prihodnji konec tedna svetovnega pokala v Engelbergu ostaja bolj ali manj enaka: "Morda do spremembe pride po jutrišnjem državnem prvenstvu v Planici."

Ekipo za novoletno turnejo bo določil prihodnji ponedeljek, dan po drugi posamični tekmi v Švici. Tam zagotovo ne bo Jerneja Damjana, ki mora zaradi poškodbe pod nož, tako da je sezona zanj že končana. Bosta pa tam zagotovo prvi imeni slovenske reprezentance v tej sezoni Peter Prevc in Lanišek.

"Zadovoljen sem, da sem z ne najboljšimi skoki med deseterico, da so skoki na dovolj visoki ravni," pravi Peter Prevc. Foto: Nebojša Tejič/STA

Zadovoljen, da kljub ne najboljšim skokom posega med deseterico

Prvi je v Nemčiji še tretjič zapored skočil na osmo mesto in se v skupnem seštevku svetovnega pokala prebil med prvo deseterico. "Lahko bi filozofirali, a zadovoljen sem, da sem z ne najboljšimi skoki med deseterico, da so skoki na dovolj visoki ravni. Tako na treningu, v kvalifikacijah kot na tekmi. To pomirja, a moram še naprej trenirati, ostati potrpežljiv in morda si bom zaslužil še kakšno mesto višje," pravi 27-letni Prevc, ki bo torkovo državno prvenstvo vzel bolj kot ne za trening.

Pred Prevcem je v skupni razvrstitvi Lanišek (na šestem mestu), ki se je po dveh uvodnih skokih na zmagovalni oder, v zadnjem času vrtel okoli desetega. "Začetek je bil res super, celo malce nepričakovan. Morda bi bilo bolje, da bi bil vrstni red malce zamenjan. Da bi na začetku skakal kot zadnja vikenda, zdaj pa bil na stopničkah. A čeprav moja forma malce pada, menim, da še vseeno ni krize. Linija med tem, kar je povprečno, in vrhunskim je zelo tanka," je sklenil Lanišek.

Na visoki ravni in stopničkah "Čez celo poletje sem garala, na koncu se je vse izteklo tako, da so tudi skoki prišli na visoko raven. Stopničk sem zelo vesela," pravi povratnica po poškodbi Ema Klinec. Foto: Vid Ponikvar Boljše volje se je iz Nemčije vrnila ženska odprava, Ema Klinec je prvič po poškodbi, zaradi katere je izpustila zajeten del zadnje sezone, skočila na zmagovalni oder. "Čez celo poletje sem garala, na koncu se je vse izteklo tako, da so tudi skoki prišli na visoko raven. Stopničk sem zelo vesela. Četrti mesti na Norveškem sta me še bolj motivirali. V tem mesecu se moramo na treningih še dvigniti in priti s formo v januar. Na tekmi bo potrebno pohoditi plin. Treba je delati in potem bomo videli, kako se bo odvilo," je po prvih stopničkah po vrnitvi po poškodbi dejala Klinčeva, ki jo s kolegicami po torkovem državnem prvenstvu čaka daljši tekmovalni premor. Svetovni pokal za dekleta se vrača 10. januarja v Sapporu. Sportal Izjemna Ema Klinec v Klingenthalu le za zmagovito Avstrijko, ki jo je poneslo prek 140 metrov

