Kobajaši spet na vrhu, Peter med deseterico, nova diskvalifikacija Slovenca

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zmagovalec individualne tekme smučarjev skakalcev v Klingenthalu je najboljši skakalec zadnje zime Rjoju Kobajaši, ki se veseli prve zmage sezone in skoka na vrh svetovnega pokala. Na stopničkah sta pristala še Stefan Kraft in Marius Lindvik. Od Slovencev je najvišje, na osmem mestu, končal Peter Prevc. Domen Prevc je bil pred finalom zaradi neustreznega dresa diskvalificiran.

Po izjemnem lanskem tekmovalnem obdobju, v katerem je zbral 13 zmag, je Rjoju Kobajaši prišel do prve zmage v novi sezoni. Japonec je vodil že po prvi seriji, v finalu pa potrdil prvo mesto. Nedaleč za 23-letnikom je na drugem mestu pristal Avstrijec Stefan Kraft, zaostal je tri točke. S šestega po prvi seriji se je na zmagovalni oder prebil še Norvežan Marius Lindvik.

Prevc ne želi prehitevati stvari "Z uvrstitvijo sem zadovoljen. Upam, da se gradi dobre temelje," je po osmem mestu razmišljal najvišje uvrščeni Slovenec Peter Prevc. Foto: Sportida

Najboljši Slovenec je bil znova Peter Prevc. Po polovici preizkušnje je zasedal sedmo mesto, za zmagovalnim odrom je zaostajal slabe štiri točke. V finalu je izgubil mesto in vknjižil osmi rezultat.

"Z uvrstitvijo sem zadovoljen. Upam, da se gradi dobre temelje, da bom to na prihodnjih tekmah lahko počasi stopnjeval. Rezerve so še, a ne prehitevajmo," je po tekmi dejal Prevc.

Domen Prevc diskvalificiran

V finalu bi morali ob Petru nastopiti še trije Slovenci, a sta le še dva, saj so se nadaljevale težave s slovenskimi dresi. Tokrat je bil pred finalnim skokom zaradi nepravilnega dresa diskvalificiran Domen Prevc, 21. po polovici preizkušnje. Spomnimo, v tej sezoni sta bila zaradi neustreznega dresa diskvalificirana Anže Semenič – dvakrat in Peter Prevc, ki je v Ruki ostal brez stopničk.

Domen je tako na nedeljski tekmi zasedel 30. mesto, tik pred njim je končal 23. po prvi seriji Rok Justin. Anže Lanišek je nadaljeval konstante predstave sezone, v finalu je eno mesto izgubil in končal kot 13. "Od Klingenthala nisem pričakoval kaj več, saj v Nižnem Tagilu nisem skakal dobro. Zato sem nisem mogel priti prav optimistično, sem pa danes vseeno pokazal dva precej solidna skoka," je svoje nastope v Nemčiji ocenil Lanišek.

Rjoju novi vodilni Do nedeljske tekme vodilni v skupnem seštevku svetovnega pokala Daniel Andre Tande, ki se ubada s težavami gležnja, je bil šele 18., kar je prineslo spremembo na vrhu. Novi vodilni je zmagovalec Kobajaši, drugi pa Kraft. Lanišek je zadržal šesto mesto, Peter Prevc je deseti.

Gorazd Bertoncelj je bil zadovoljen s predstavami Petra Prevca in Anžeta Laniška. Foto: Sportida

Zajc in Semenič prekratka za finale

Glavni trener slovenske reprezentance Gorazd Bertoncelj je na tekmi računal še na Timija Zajca in Anžeta Semeniča, ki je bil v poskusni seriji najboljši. Semenič je bil na koncu s 123 metri malce prekratek za finale, na 33. mestu je za 30-erico zaostal tri točke. Zajcu se je skok povsem ponesrečil, s 118 metri je pristal na 42. mestu.

"Danes smo zelo zadovoljni s Petrom Prevcem, ki je naredil dva zelo lepa skoka in je bil odličen osmi ter z Anžetom Laniškom. 13. mesto je odličen rezultat, glede na ponesrečen skok v poskusni seriji. Čestitke tudi Roku za uvrstitev v finale in vzpodbuden rezultat. Ne moremo pa biti zadovoljni s Timijem in Anžetom, ki sta svojo nalogo na tekmi opravila precej slabše kot v poskusni seriji," je misli po nedeljski tekmi strnil Bertoncelj.

V torek državno prvenstvo, nato selitev v Švico

Slovenske skakalce v torek zvečer od 16.30 ure naprej v Planici čaka državno prvenstvo, nato pa sledi selitev v Švico. Prihodnji konec tedna bo namreč Engelberg gostil zadnji preizkušnji pred novoletno turnejo.

Markenga odnesli na nosilih S številko 37 je nastopil skakalec mladega norveškega vala Thomas Aasen Markeng, skočil pri 131 metrih, a po doskoku grdo padel in obležal v izteku skakalnice. Norvežana so iz izteka odnesli na nosilih, pozneje je lahko hodil sam. Zaradi dolge daljave bi lahko nastopil tudi v finalu, a se po pričakovanjih ni pojavil na zaletnem mestu. Norvežan Thomas Aasen Markeng je v prvi seriji po doskoku padel, iz izteka so mu pomagali na nosilih. Foto: Sportida