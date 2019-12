V živo: Lanišek v finalu neprepričljiv, stopničke se oddaljujejo

Na ekipni tekmi smučarjev skakalcev v Klingenthalu v Nemčiji slovenske barve brani četverica Anže Lanišek, Anže Semenič, Timi Zajc in Peter Prevc. Tekma se je začela ob predvideni 16. uri, čeprav so imeli nemški prireditelji danes nekaj težav s premočnim vetrom, zaradi katerega so na tej skakalnici izpeljali le eno serijo ženske posamične tekme, ki pa je z drugim mestom Eme Klinec prinesla veselje v slovenski tabor.

Lanišek v drugi seriji ni bil tako prepričljiv kot v prvi, pristal je pri skromnih 117 metrih (97,9 t) in Slovenija je vse dlje od stopničk.

V prvi seriji je v prvi skupini skočil Anže Lanišek in svoje delo opravil dobro. S 133 metri (114,3 točke) je Slovenijo popeljal na tretje mesto za vodilne Avstrijce in drugo uvrščene Poljake. V drugi skupini je skakal Anže Semenič in s 119 metri (100,3 t) nekoliko poslabšal slovensko uvrstitev. Timi Zajc je v težkih razmerah zmogel le 118,5 metra (99,2 t), zato pa je odličen nastop uspel Petru Prevcu v četrti skupini. Pristal je pri 128,5 metrih (115,3 t), Slovenija (429,1 t) pa je prvo serijo končala na petem mestu, za vodilno Poljsko, Avstrijo, Japonsko in Norveško.

Klingenthal, ekipna tekma, finale:

Prva serija:

Preberite še: