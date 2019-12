Avstrijec brez konkurence, dva Slovenca v najboljši deseterici

Peter Prevc je bil najboljši Slovenec že v kvalifikacijah in po prvi seriji, v kateri je zasedal sedmo mesto. V finalu je znova nastopil dobro, a je izgubil eno mesto. "Z današnjim osmim mestom sem zadovoljen. Uspela sta mi dva kar dobra skoka, tudi razmere so bile dobre. Zelo sem zadovoljen s tem, da sem prek celotnega vikenda prikazal dobre skoke na visoki ravni. Bil sem dvakrat med deseterico, tako da grem lahko z dvignjeno glavo iz Nižnega Tagila," je svoje nastope v Rusiji ocenil Peter Prevc.

Odlično je v drugi seriji nastopil Timi Zajc, ki je z 21. napredoval na deseto mesto. "Danes sem z rezultatom kar zadovoljen. Pokazal sem povprečne oziroma kar solidne skoke, tudi razmere so se mi izjemno 'poklopile'. Lahko grem mirno naprej," je po koncu povedal Zajc. Anže Lanišek je v finalni seriji pridobil dve mesti, na koncu je bil 28.

Anže Lanišek je osvojil 28. mesto. Foto: Sportida

Preostala dva slovenska skakalca sta bila prekratka že v prvi seriji. Domen Prevc je tekmo končal na 40. mestu, Tilen Bartol je bil 43. Rok Justin in Anže Semenič sta izpadla že v kvalifikacijah.

Glavni slovenski trener Gorazd Bertoncelj je po koncu potegnil črto še pod drugo tekmo v Rusiji. "Tekma je bila izjemno zahtevna, predvsem s psihološkega vidika. Veter je stalno spreminjal smer. Izredno smo zadovoljni s Petrovim osmim mestom. Vsi trije današnji skoki so bili na že zelo visoki ravni. Prebudil se je tudi Timi, oba skoka sta bila zelo dobra v ne posebej dobrih vetrovnih pogojih. Anže Lanišek je danes že malce padel v formi, pozna se mu utrujenost in zato tudi slabša dinamika nog. Z Domnom in Tilnom ne moremo biti zadovoljni, nista prikazala dovolj dinamike na mizi in se zato nista uvrstila v finalno serijo," je nastope svojih varovancev ocenil Bertoncelj.

Kraft brez konkurence

Po prvi seriji je bil v vodstvu Japonec Rjoju Kobajaši, ki je premočno vodil. Kljub slabemu skoku v finalu pa je njegova prednost zadostovala za tretje mesto in prve stopničke v sezoni. S petega mesta po prvi seriji se je na drugo povzpel Švicar Killian Peier, Stefan Kraft je z druge pozicije po prvem delu prišel do končne zmage.

Zmagovalec Stefan Kraft, drugi Killian Peier in tretji Rjoju Kobajaši Foto: Sportida

Svetovni pokal se bo nadaljeval prihodnji konec tedna v Klingenthalu v Nemčiji.

Nižni Tagil, 2. serija:

Svetovni pokal, skupno:

1. Daniel-Andre Tande (Nor) 260

2. Stefan Kraft (Avt) 196

3. Karl Geiger (Nem) 192

4. Ryoyu Kobayashi (Jap) 190

5. Philipp Aschenwald (Avt) 164

6. Anže Lanišek (Slo) 161

7. Yukiya Sato (Jap) 138

8. Kamil Stoch (Pol) 120

9. Dawid Kubacki (Pol) 117

10. Killian Peier (Švi) 106

...

11. Timi Zajc (Slo) 98

12. Peter Prevc (Slo) 83

27. Domen Prevc (Slo) 32

40. Rok Justin (Slo) 4

42. Tilen Bartol (Slo) 2

43. Anže Semenič (Slo) 1

...

Izidi 1. serije: