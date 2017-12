Nemci odločeni: Ni več prostora za izgovore, prišel je naš čas

S tremi orožji po zlatega orla

Glavni favoriti 66. novoletne turneje, ki se s kvalifikacijami začenja v petek v Oberstdorfu, so Nemci. Osrednje ime prvega vrhunca sezone pa vodilni v skupnem seštevki Richard Freitag. "Ni več prostora za izgovore, prišel je naš čas," je odločen trener nemške garde Werner Schuster. To je Nemcem zadnjič uspelo daljnega leta 2002, ko je Sven Hannawald kot edini skakalec zmagal na vseh štirih tekmah turneje.

Če je bilo zadnje desetletje na novoletni turneji predvsem v znamenju Avstrijcev – severni sosedi so zlatega orla osvojili kar sedemkrat – veselili pa smo se tudi Slovenci (Peter Prevc v sezoni 2015/16) in Poljaki v lanski sezoni s Kamilom Stochom, so tokrat oči usmerjene v Nemce.

"Veseli me, da se drugi ukvarjajo z nami, kar pomeni, da se ne posvečajo le sebi"

"Ni več prostora za izgovore," Avstrijec na trenerski klopi Nemcev ne beži od tega, da Nemci po 15 letih in Svenu Hannawaldu na vrhu turneje pričakujejo rojaka. Foto: Sportida

Po skoraj desetih letih, odkar je Werner Schuster prevzel vodenje nemške skakalne reprezentance, ima Avstrijec pod svojim okriljem glavnega favorita turneje.

Pa ne le enega. Ob vodilnem možu te zime Richardu Freitagu v ožji krog tistih, ki bi lahko 6. januarja v zrak dvignili zlato lovoriko, spada tudi drugi v svetovnem pokalu Andreas Wellinger. Nemcem spodbudo dajejo tudi predstave trenutno osmega Markusa Eisenbichlerja.

"Zadovoljen sem, da se drugi ukvarjajo z nami in našimi uspehi. To pomeni, da se ne posvečajo le sebi, kar je v skokih ključnega pomena. Zelo me veseli, kje smo, naš položaj. Na turnejo gremo s tremi močnimi orožji," je nad formo svojih varovancev navdušen 48-letnik in ima v nasprotju s Slovenci v glavi konkreten cilj.

Schuster ne beži od dejstva, da so glavni favoriti in da ljudje po 15 letih in pokru zmag Svena Hannawalda na prvem mestu turneje pričakujejo Nemca. Kot je povedal v pogovoru za tagesspiegel.de, nimajo nobenega izgovora, da bi mesto na vrhu prepustili komu drugemu. "Smo v odličnem položaju, ki ga želimo izkoristiti in iz njega napasti. Ni več prostora za izgovore, čas je za nas, za našo zmago."

Schuster: Freitag je skozi leta pridobil zrelost, izkušnje, stabilnost

Kot glavnega moža pri ustvarjanju nereda na vrhu Nemci izpostavljajo Freitaga, ki je na sedmih posamičnih tekmah sezone trikrat zmagal, bil dvakrat drugi, enkrat pa četrti in šesti. 26-letnik v tej sezoni pridno sledi motu nekdanjega odličnega Norvežana Roarja Ljökelsoya: "Bodi sproščen, bodi napadalen."

Freitag, Eisenbichler, Wellinger - trije nemški mušketirji, v katere so uprte oči. Četrti, Severin Freund, ne bo nastopil, saj je poškodovan. Obljublja pa, da bo stiskal pesti. Še posebej privošči Freitagu, prijatelju in dolgoletnemu sostanovalcu v svetovnem pokalu. Foto: Sportida

"Vedno je bil dober skakalec, zdaj pa v skok s pridom vnaša še več hitrosti," je Schuster izpostavil eno od lastnosti, za katere meni, da so Freitagu letos pomagale na vrh, in dodal: "Richieju lahko uspe na vseh štirih tekmah. V zadnjih šestih letih je bil petkrat med najboljšimi desetimi".

Za Freitaga in preostale Nemce bo konec tedna v Oberstdorfu pesti v živo stiskal velik del od okoli 40 tisoč gledalcev. "Številni bi mu ob tem namenili splošne floskule, kot je 'poskušaj se le zabavati', jaz pa vem, da je Richie v karieri dobil ogromno zrelosti in izkušenj, ki mu bodo pomagale pri stabilnosti," v svojega paradnega konja in to, da ne bo podlegel pritisku množice, močno verjame trener Nemcev.

Hannawald: Nemci v izjemnem položaju Nemški skakalni legendi. Sven Hannawald je leta 2002 kot zadnji Nemec slavil skupno zmago na novoletni turneji. Martinu Schmittu to nikoli ni uspelo. Foto: Sportida Zadnji Nemec, ki je dobil novoletno turnejo, je bil leta 2002 Sven Hannawald. Še vedno je edini, ki mu je uspelo zmagati na vseh štirih tekmah. "Nemci so v izjemnem položaju, v precej boljšem, kot so bili v zadnjih letih. Čeprav je vsaka turneja zgodba zase in ne moreš predvideti dogajanja, ima Freitag res lepo priložnost. Čas je, da pride Nemec spet na vrh," so želje 43-letnika, ki bo turnejo spremljal kot strokovni komentator nemške televizije.

Garancije ni

Richard Freitag se je letos veselil treh zmag v svetovnem pokalu, a pred turnejo ostaja nekoliko zadržan. Foto: Sportida

"Res ugoden položaj. Poskušam uživati v tem trenutku. Lepo je turnejo začeti v rumeni majici," pred uvodnim dejanjem pravi Freitag, ki ne želi prehitevati dogodkov.

"Nobene garancije ni, da se ti bo na turneji izšlo, če si prvi v skupnem seštevku in ti gre dobro. Že sem na turnejo odšel z zmago v svetovnem pokalu …" je na leto 2014, ko je na zadnji postaji pred nemško-avstrijsko turnejo v Švici zmagal, s prstom pokazal vodilni mož te zime. Takrat je tekmovanje štirih skakalnic končal na šestem mestu, zmage pa so se zadnjič veselili Avstrijci. Na vrhu je bil Stefan Kraft.

Bitka za zlatega orla se bo začela v petek v Oberstdorfu, končala pa 6. januarja v Bischofshofnu.