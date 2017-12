Lažni alarm se je prižgal pri šampionu Petru Prevcu

Skok v športno preteklost – sanjska novoletna turneja Petra Prevca

Slovenski skoki imajo v svoji zgodovini dva junaka, ki sta osvojila prestižno novoletno turnejo. Prvi kralj je leta 1997 postal Primož Peterka, pred zdaj že skoraj dvema letoma pa ga je nasledil Peter Prevc. Tokrat bomo skočili v sanjski dosežek mlajšega Petra. Skakal je izjemno, ponagajali so mu tudi zunanji dejavniki, na polovici turneje pa se je za kratek čas prižgal celo lažen alarm. A ga je nemudoma ugasnil in mojstrsko opravil z nalogo. Šampionsko je izpeljal turnejo, ki je za številne nedosegljiva.

V Oberstdorfu mu je do velikega zmagoslavja zmanjkalo nekaj sreče, saj se je veter pri treh skakalcih povsem obrnil v drugo smer, njemu pa jih je zagodel. Čeprav je skakal najbolje, to ni bilo dovolj za zmago. Foto: Sportida

Na naslednika Primoža Peterke, ki se je na turneji štirih skakalnic dvignil nad vse, smo morali čakati kar 19 let. Peter Prevc je pred dvema letoma prišel na prvo postojanko novoletne turneje z odlično popotnico. V Engelbergu je slavil dve zmagi in bil osrednji favorit.

Veter mu je ponagajal, a ga ni vrgel iz tira

V Oberstdorfu mu je do velikega zmagoslavja zmanjkalo nekaj sreče, saj se je veter pri treh skakalcih povsem obrnil v drugo smer, njemu pa jih je zagodel. Čeprav je skakal najbolje, to ni bilo dovolj za zmago. Foto: Sportida Peter v tem nemškem skakalnem središču ni imel konkurence. Najboljši je bil na treningu, pri kvalifikacijskem in poskusnem skoku, prav tako pa je vodil po prvi seriji. Čeprav mu je veter pihal v hrbet s hitrostjo 1,12 m/s in je zaradi tega dobil pribitek 14,6 točke, je imel pred velikim tekmecem Severinom Freundom kar 7,4 točke naskoka. Tudi Nemec je imel podobne razmere v zraku.

Zato pa je tisti tam zgoraj imel v finalu drugačne načrte. Zagodel je tistim skakalcem, ki so bili po prvi seriji na vrhu. Čeprav je Peter tudi v drugo skočil dobro, to ni bilo dovolj za zmago.

Pri treh skakalcih se je veter namreč odločil, da jim celo zapiha v prsi, kar so s pridom izkoristili. Žirija tekmovanja jih je pustila z nižjega zaletnega mesta, za to so dobili dodatne točke, kljub nižji zaletni hitrosti pa jih je zaradi odličnih pogojev v zraku poneslo daleč.

Freund je bil velik srečnež. Veter mu je zapihal v prsi s hitrostjo 0,39 m/s. Skočil je 137,5 metra in vodstvo zadržal vse do konca. Slovenski skakalni šampion je imel skoraj 1 m/s slabše pogoje v zraku. Tokrat se je vmešala narava in pomagala Nemcu, ki je po nepričakovani zmagi pošteno povedal: "Rezultati niso realni, saj so imeli skakalci na koncu slabše razmere. Tokrat je bila sreča na moji strani."

Dosežki Petra Prevca v Oberstdorfu Trening: 1. mesto

Kvalifikacije: 1. mesto

Poskusni skok: 1. mesto

Prva serija: 1. mesto

Druga serija: 5. mesto

Končna uvrstitev: 3. mesto

Uvrstitev na novoletni turneji: 3. mesto (zaostanek za 1. mestom 7,3 točke)

Dan, ki ga Peter ne bo nikoli pozabil

V Garmisch Partenkirchnu je pometel s konkurenco in osvojil prestižno lovoriko. Zmagati na novega leta dan je namreč pri skokih prestiž. Primož Peterka je od Slovencev tu zmagal dvakrat. Foto: Sportida Prvi trening 1. mesto, drugi trening 2. mesto, kvalifikacije 1. mesto, poskusni skok 1. mesto. Obeti pred eno najbolj prestižnih tekem, ki je na prvi dan novega leta v Garmisch-Partenkirchnu, so bili zelo spodbudni.

Okoliščine iz Oberstdorfa ga niso iztirile. Zasijal je v najlepši luči in imel najboljši dosežek tudi v prvi in drugi seriji ter je prepričljivo slavil zmago na drugi postojanki turneje. Peterka se lahko pohvali z dvema takšnima uspehoma.

Potem ko je Prevc v Oberstdorfu za Freundom za skupno zmago na turneji zaostajal za več kot sedem točk, je imel po Garmisch-Partenkirchnu že naskok 8,6 točke.

"Danes je bil eden od najboljših dni v življenju. Leto 2016 sem začel izjemno, upam, da se bo tako nadaljevalo. Naredil sem dva perfektna skoka. Tisti v poskusni seriji in zadnji na tekmi sta mi dobro uspela," takoj po tekmi dejal Prevc in na najlepši način voščil Slovencem ob vstopu v novo leto.

Dosežki Petra Prevca v Garmisch-Partenkirchnu Trening 1: 1. mesto

Trening 2: 2. mesto

Kvalifikacije: 1. mesto

Poskusni skok: 1. mesto

Prva serija: 1. mesto

Druga serija: 1. mesto

Končna uvrstitev: 1. mesto

Uvrstitev na novoletni turneji: 1. mesto (prednost 8,6 točke)

Prižgal se je lažni alarm, ki ga je Prevc nemudoma ugasnil

V Innsbrucku je pometel s konkurenco. Iz tira ga nista vrgla niti prehlad niti slabši poskusni skok. Na tekmi je nato zablestel. Slovenski navijači so se ogrevali za prihod na zadnjo postojanko. Foto: Getty Images Na vrsto je prišel nepredvidljivi Innsbruck, ki je Petru v preteklosti že večkrat ponagajal. Na zmagovalnem odru tu še ni stal. Trening skoka je opravil uspešno in imel drugi ter peti rezultat. Kvalifikacije je izpustil, ker mu je ponagajal prehlad.

Slovenskim ljubiteljem skokom je zastal dih v poskusni seriji, ko je imel šele 24. dosežek. Njegov največji tekmec Freund je skočil kar 129 metrov, a je ob tem padel, kar je vplivalo na njegove nadaljnje skoke. Dobro je skočil tudi Avstrijec Michael Hayböck, ki je bil še v igri za laskavo lovoriko.

A se je lažni alarm pri Petru hitro ugasnil, saj je na tekmi prikazal dve mojstrovini in nejevernim Tomažem hitro zaprl usta. V obeh serijah je imel najboljši rezultat. Z eno nogo je že bil pri skupni zmagi.

"Po Garmischu sem se prehladil. Adrenalin dela svoje. Misliš, da je vroče, vendar v resnici stojiš zunaj na mrazu. Zato sem imel zdaj na meniju vitamine in na srečo prehlad ni vplival na moje skoke. Včeraj sem potreboval nekaj več počitka, zato nisem skakal v kvalifikacijah. Danes se mi je dobro izšlo," je o zdravstvenem stanju dejal osrednji lik turneje štirih skakalnic.

Dosežki Petra Prevca v Innsbrucku Trening 1: 2. mesto

Trening 2: 5. mesto

Kvalifikacije: ni skakal

Poskusni skok: 24. mesto

Prva serija: 1. mesto

Druga serija: 1. mesto

Končna uvrstitev: 1. mesto

Uvrstitev na novoletni turneji: 1. mesto (prednost 19,7 točke)

Invazija Slovencev, da bi proslavili Petrov zgodovinski dosežek

Peter Prevc je v Biwschofshofnu postal nesporni kralj in osvojil zlatega orla v čast skupnega zmagovalca. Foto: Getty Images Slovenijo je zajela navijaška evforija. Najstarejši od bratov Prevc je pripotoval na zadnjo postojanko v Bischofshofen z gromozansko prednostjo 19,7 točke. Veliko zmago bi mu lahko vzela le poškodba ali narava.

A do takšnega scenarija ni moglo priti, zlasti ne na krilih približno štiri tisoč slovenskih navijačev, ki so pripotovali v ta predel Avstrije. "Hvala, da ste prišli v takšnem številu," se je privržencem v živo zahvalil Prevc.

Peter je skakal tako, kot bi pisal športno napoved. Prvi trening 1. mesto, drugi trening 2. mesto, kvalifikacije 2. mesto, poskusni skok 1. mesto, prva serija 1. mesto, druga serija 1. mesto, končno prvo mesto in velika zmaga na novoletni turneji.

Slovenske zastave so v Bischofshofnu plapolale v čast Petrovega izjemnega dosežka. Čas je bil za slovenski praznik sredi Avstrije.

Devetnajst let smo tako čakali na naslednika Primoža Peterke, ki je v družbi največjih tako pozdravil slovenskega kolega. Na koncu je drugouvrščenega Freunda v skupni razvrstitvi turneje premagal za kar 26,5 točke in se ob veselju navijačev z zlatimi črkami zapisal v zgodovino skakanja.