Jernej Damjan: Saj poznate tisto o zarečenem kruhu, kajne?

Najboljši Slovenec pred novoletno turnejo

Le še nekaj dni je ostalo do 66. novoletne turneje, ki se bo s petkovimi kvalifikacijami tradicionalno začela v Oberstdorfu. Slovenska reprezentanca 11 dni med zadnjo in naslednjo tekmo izkorišča za priprave v Planici, v prazničnem času pa so fantje dobili tudi nekaj prostih uric, ki jih preživljajo v družbi bližnjih.

"Rekel bi, da že celo večnost nisem bil toliko časa brez tekem. No, z izjemno takrat, ko sem slabo skakal," o premoru po Engelbergu pravi Jernej Damjan in hitro razloži, čemu se med tem premorom v skokih najbolj posveča: "Preizkušal sem še nove smuči, ki so super, tako da bom za novoletno turnejo menjal smuči. Zamenjal sem jih sredi tedna in bom na njih ostal. Tu so še določeni detajli z dresi, pa z mojo tehniko, da še malo utrdim določene stvari. Še vedno sem, če skačem normalno, povsem blizu vrha, zato ne bom prav veliko zapletal stvari."

Jernej Damjan ima v teh dneh nekoliko več časa za preživljanje časa z družino

Engelberg pozabljen, drži se preverjene formule

"Moj moto ostaja sproščenost. Moj način bo še vedno que sera, sera." Foto: Žiga Zupan/Sportida

Da bo tako dolgo blizu najboljšim že na začetku sezone, ni pričakoval, je pa upal in bil na to pripravljen. Na novoletno turnejo se, predvsem po zaslugi zmage na Finskem, odpravlja kot najvišje uvrščeni Slovenec v svetovnem pokalu. Trenutno mu pripada številka devet.

Čeprav je na zadnji postaji v Švici na eni tekmi ostal brez finala, na drugi pa zasedel 22. mesto, poudarja, da so občutki pred odhodom v Nemčijo dobri.

"Engelberg mi nekako res ni ustrezal in sem ga poskušal čim prej pozabiti. Že na treningih v Planici sem nato videl, da je povsem dobro, da sem ga pozabil, saj je vse še vedno v najlepšem redu," pripoveduje 34-letnik, ki se je v karieri naučil, kako iz glave čim hitreje spraviti manj dobre stvari, ohraniti pa pozitivne.

"Tega sem se naučil z leti. Sploh v skokih. Ko se enkrat učiš, je treba zelo 'komplicirati', da najdeš neki svoj vrh. Ko ga enkrat najdeš, pa je treba najti način, da si boš povsem nehal oteževati stvari. Se pravi, da imaš čim manj stvari, ki te lahko zmotijo, in se tega držati. To je moja formula. Na koncu ugotoviš, da je vse v glavi. Že vsak najmanjši stres te lahko vrže iz tira. Tudi če se pojavi na povsem drugem področju, ne na športnem, si na skakalnici povsem nesproščen."

Po Kuusamu načrtno umirjal "Če sem iskren, sem tega že navajen, tako da me ni presenetilo. Točno sem vedel, kako se boste odzvali." Foto: Sportida Je po zmagi v Kuusamu občutil, da so novinarji ustvarili preveč evforije? "Če sem iskren, sem tega že navajen, tako da me ni presenetilo. Točno sem vedel, kako se boste odzvali. Zaradi tega sem takoj po zmagi načrtno malo miril stvari. Na naslednji tekmi v Rusiji tako še zdaleč nisem načrtoval zmage, ampak želel prikazati dva solidna skoka, kar mi je tudi uspelo."

Do zdaj najbolje v Oberstdorfu, a občutki se spreminjajo …

Cilj pred novoletno turnejo je, da se prvič v karieri uvrsti v finale vseh štirih skakalnicah turneje. Foto: Sportida

Damjan je med slovensko sedmerico (ob njemu še Peter Prevc, Anže Semenič, Tilen Bartol, Timi Zajc, Žiga Jelar, Jurij Tepeš), ki potuje na uvodno prizorišče novoletne turneje, najizkušenejši član odprave. Prvič je na tradicionalnem tekmovanju, na katerem je zmagovalec znan šele po osmih serijah skokov, sodeloval že v sezoni 2004/05. Najvišje je končal v letih 2008 in 2010, ko je bil po koncu turneje 18.

Kakšen je njegov cilj letos? "Eden od novinarjev me je spomnil, da še nikoli v isti sezoni nisem bil v finalu na vseh štirih skakalnicah turneje. Tako je prvi mali cilj to, da prvič v karieri na eni turneji pokažem osem tekmovalnih skokov. Če ne gledam na rezultate, si želim predvsem, da bi bil po koncu novoletne turneje čim bolj spočit, ker je le dolga. Ne želim biti utrujen pred poleti, ki prihajajo po novem letu. Rad letim, v poletih od lani še veliko bolj uživam," o ciljih prihodnjih dni pravi Ljubljančan, ki mu je bil vedno bolj blizu nemški del turneje kot avstrijski.

Que sera, sera

"Kar bo, bo." Foto: Sportida

Zgovorni skakalec ostaja zvest svojemu slogu, za katerega verjame, da mu je letos izdatno pomagal pri rezultatih. Ostal bo kar se da sproščen.

"Tega se bom vedno držal. Poleti sem sicer lahko delal več po svoje, zdaj za to ni več toliko časa, saj se je treba držati nekega sistema. Tekme si sledijo, kot si. Hitro. Tudi kvalifikacij se ne da več izpuščati, tudi če si med najboljšimi desetimi v svetovnem pokalu. A moj moto ostaja sproščenost. Moj način bo še vedno que sera, sera. Kar bo, bo."

Zarečenega kruha se največ poje

Novoletna turneje že tradicionalno poteka po sistemu izločanja. Skakalci v prvi seriji skačejo v parih, oblikovanih po kvalifikacijah, po sistemu najboljši iz kvalifikacij z najslabšim ... 25 zmagovalcev parov se neposredno uvrsti v finale, pet pa je srečnih poražencev.

V zadnjih letih se je večkrat zgodilo, da se najboljši skakalci svetovnega pokala niso pojavili v kvalifikacijah, nato skakali v paru z zmagovalcem kvalifikacij in mest za "prave" srečne poražence je hitro zmanjkalo. Tokrat ne bo več tako, saj morajo v kvalifikacije vsi. Kako Damjan gleda na novo pravilo? Še pred časom mu je bilo vseeno za nov sistem kvalifikacij, zdaj mu ni povsem, a se strinja, da je, predvsem za novoletno turnejo, ta sistem precej pravičnejši. Foto: Reuters

"Saj poznate tisto o zarečenem kruhu, kajne? Da se ga največ poje. Ravno pred Kuusamom sem rekel, da mi je povsem vseeno za nov sistem kvalifikacij. Tako in tako sem bil res zelo malokrat med najboljšimi desetimi, tako da mi je bilo vseeno. Zdaj sem že kar nekaj časa med deseterico in bi mi kdaj ustrezalo (smeh, op. p.). Je pa, vsaj za novoletno turnejo, to, da morajo vsi v kvalifikacije, pravičnejše. Da tisti pri vrhu ne bodo spuščali kvalifikacij in nato komu slabšemu odnesli mesta kot srečni poraženci. V preteklosti si na neki način celo lahko 'zlobiral', kdo bo s kom skakal, zdaj bo pa to precej bolj transparentno," je ob koncu še povedal deveti skakalec sezone.