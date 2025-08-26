Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Pe. M.

Torek,
26. 8. 2025,
10.47

Osveženo pred

1 ura, 6 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04

Natisni članek

Natisni članek
konec kariere alpsko smučanje Rasmus Windingstad

Torek, 26. 8. 2025, 10.47

1 ura, 6 minut

Rasmus Windingstad je končal kariero

Avtor:
Pe. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04
Rasmus Windingstad | Rasmus Windingstad je pri 31 letih končal kariero. | Foto Reuters

Rasmus Windingstad je pri 31 letih končal kariero.

Foto: Reuters

Norveški alpski smučar Rasmus Windingstad se je pri 31 letih odločil končati kariero. "22 let so bile smučarske tekme največji del mojega življenja. Ekipi in tistim, ki so vedno verjeli, bom za vedno hvaležen," je Norvežan zapisal na družbenem omrežju.

Stephanie Venier
Sportal Stephanie Venier je postavila smuči v kot

"Težko je pisati te besede. Čeprav imam morda še nekaj moči v svojem rezervoarju, vem, da to preprosto ni dovolj. Da verjameš, da si sposoben doseči, kar si tvoj um želi, zahteva zaupanje v vloženo delo. Zadnje leto nisem imel motivacije, da bi naredil, kar se od mene zahteva. Mislim, da je to normalno. 12 let v ekipi, 22 let truda, to je bilo tisto, kar sem moral dati.

Troje stopničke, ena zmaga v svetovnem pokalu, kar nekaj državnih naslovov in olimpijske igre. To so stvari, na katere bi bila večina ljudi ponosna, vključno z mano pri 12 letih. Tekmoval sem pred verjetno milijoni gledalcev in to me še vedno osuplja," je Rasmus Windingstad na družbenem omrežju zapisal, da končuje profesionalno športno pot alpskega smučarja.

31-letni je na posamičnih tekmah svetovnega pokala trikrat stopil na zmagovalni oder, prvič marca 2019 v Kranjski Gori, ko je na veleslalomu zaostal le za rojakom Henrikom Kristoffersenom.

Do prvih stopničk svetovnega pokala je prišel 2019 v Kranjski Gori. | Foto: Guliverimage Do prvih stopničk svetovnega pokala je prišel 2019 v Kranjski Gori. Foto: Guliverimage

Decembra istega leta je na paralelnem veleslalomu v Alta Badii zmagal, februarja 2023 pa na veleslalomu v ZDA zasedel tretje mesto. Mesec zatem se je veselil še zmage na ekipni paralelni tekmi v Romuniji. 

Leta 2022 je nastopil na olimpijskih igrah v Pekingu, kjer je v veleslalomu odstopil, v superveleslalomu pa osvojil 29. mesto.

V lanski sezoni je šestkrat prišel do točk svetovnega pokala, najvišje je bil na 16. mestu.

alpsko smučanje
Sportal Smukači dvakrat v Čile: Ne bomo spreminjali formule, ki daje rezultate
Lindsey erich
Sportal Lindsey Vonn žaluje

konec kariere alpsko smučanje Rasmus Windingstad
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.