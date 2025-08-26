Norveški alpski smučar Rasmus Windingstad se je pri 31 letih odločil končati kariero. "22 let so bile smučarske tekme največji del mojega življenja. Ekipi in tistim, ki so vedno verjeli, bom za vedno hvaležen," je Norvežan zapisal na družbenem omrežju.

"Težko je pisati te besede. Čeprav imam morda še nekaj moči v svojem rezervoarju, vem, da to preprosto ni dovolj. Da verjameš, da si sposoben doseči, kar si tvoj um želi, zahteva zaupanje v vloženo delo. Zadnje leto nisem imel motivacije, da bi naredil, kar se od mene zahteva. Mislim, da je to normalno. 12 let v ekipi, 22 let truda, to je bilo tisto, kar sem moral dati.

Troje stopničke, ena zmaga v svetovnem pokalu, kar nekaj državnih naslovov in olimpijske igre. To so stvari, na katere bi bila večina ljudi ponosna, vključno z mano pri 12 letih. Tekmoval sem pred verjetno milijoni gledalcev in to me še vedno osuplja," je Rasmus Windingstad na družbenem omrežju zapisal, da končuje profesionalno športno pot alpskega smučarja.

31-letni je na posamičnih tekmah svetovnega pokala trikrat stopil na zmagovalni oder, prvič marca 2019 v Kranjski Gori, ko je na veleslalomu zaostal le za rojakom Henrikom Kristoffersenom.

Do prvih stopničk svetovnega pokala je prišel 2019 v Kranjski Gori. Foto: Guliverimage

Decembra istega leta je na paralelnem veleslalomu v Alta Badii zmagal, februarja 2023 pa na veleslalomu v ZDA zasedel tretje mesto. Mesec zatem se je veselil še zmage na ekipni paralelni tekmi v Romuniji.

Leta 2022 je nastopil na olimpijskih igrah v Pekingu, kjer je v veleslalomu odstopil, v superveleslalomu pa osvojil 29. mesto.

V lanski sezoni je šestkrat prišel do točk svetovnega pokala, najvišje je bil na 16. mestu.