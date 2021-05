Potrjene biatlonske reprezentance, Mariču in Malijevi zelena luč

Zbor za biatlon pri Smučarski zvezi Slovenije je na redni seji obravnaval poročila za sezono 2020/21 in programe za olimpijsko sezono 2021/22. Potrdili so tudi vse ekipe, kot jih je predlagal Strokovni svet panoge. Tako je po odhodu Uroša Velepca novi trener A moške ekipe postal dolgoletni biatlonec in dosedanji trener mladinske ekipe Janez Marič, žensko reprezentanco A pa bo še naprej vodila Andreja Mali.

Na seji so bili seznanjeni z zaključnim poročilom izvedbe IBU svetovnega prvenstva na Pokljuki 2021. Finančno stanje panoge je dobro, saj je bila sezona zaključena s pozitivnim poslovnim izidom, sprejet je bil tudi nov finančni načrt za naslednjo sezono, ki je nekoliko višji, kot v pretekli sezoni, so sporočili s Smučarske zveze Slovenije.

V moško ekipo A so poleg tekmovalcev, ki so bili v njej že lansko sezono, priključili še perspektivna mladinca Antona Vidmarja in Lovra Planka. Okrepila se je tudi mladinska reprezentanca, kjer je trener ženskega dela Jure Ožbolt, moškega Lenart Oblak, skupna pomočnica trenerja pa bivša tekmovalka Urška Poje. V reprezentanco je vključenih po sedem mladih tekmovalcev in tekmovalk, vključno z najuspešnejšo mladinko lanskega svetovnega mladinskega prvenstva v biatlonu Leno Repinc.

Potrdili so tudi najboljše tekmovalce v pretekli sezoni, to so Jakov Fak in Polona Klemenčič ter najboljša mlada tekmovalca Alex Cisar in Lena Repinc. Najboljši klub je TSK Triglav Kranj.

"Vse ekipe so že začele s treningi, trenutno so na prvih skupnih pripravah na domači Pokljuki, kjer so z minulim svetovnim prvenstvom prenovljene proge, ki se bodo še posodabljale, kar je prav gotovo dobro za razvoj biatlona v Sloveniji," so v sporočilu za javnost zapisali na SZS.

Tekmovalne ekipe za sezono 2021/22: Moška reprezentanca A: 1. Jakov Fak (ŠD Pokljuka, letnica rojstva: 1987) 2. Klemen Bauer (SK Ihan, 1986) 3. Miha Dovžan (ŠD Gorje, 1994) 4. Rok Tršan (TSK Logatec, 1992) 5. Alex Cisar (TSK Triglav Kranj, 2000) 6. Anton Vidmar (SK Brdo, 2000) 7. Lovro Planko (SK Ihan, 2001) Trener: Janez Marič

Ženska reprezentanca A: 1. Polona Klemenčič (TSK Triglav Kranj, 1997) 2. Lea Einfalt (TSK Triglav Kranj, 1994) 4. Nika Vindišar (ŠD Gorje, 1999) 5. Tais Vozelj (TSK Triglav Kranj, 1999) Trenerka: Andreja Mali

Moška mladinska reprezentanca: 1. Matic Repnik (SK Ihan, 2001) 2. Jaša Zidar (TSK Triglav Kranj, 2002) 3. Mark Vozelj (TSK Triglav Kranj, 2002) 4. Matic Bradeško (SK Brdo, 2003) 5. Tadej Repnik (SK Ihan, 2004) 6. Gašper Ožbolt (SK Loška dolina, 2004) 7. Pavel Trojer (SK Ihan, 2005) Trener: Lenart Oblak

Ženska mladinska reprezentanca: 1. Živa Klemenčič (TSK Triglav Kranj, 2001) 2. Lena Repinc (SD Bohinj, 2003) 3. Kaja Zorč (SD Bohinj, 2003) 4. Klara Vindišar (ŠD Gorje, 2003) 5. Kaja Marič (SD Bohinj, 2003) 6. Zala Repe (ŠD Gorje, 2004) 7. Kiara Sterle (SK Cerknica, 2004) Trener: Jure Ožbolt

Preberite še: