Velepec znova v tujino, Slovenci čakajo na novega trenerja

"Drži, Ukrajinci so me vabili že med svetovnim prvenstvom na Pokljuki, počakal sem na konec sezone in se v miru in brez zapletov poslovil od naše reprezentance. Čutil sem še neki dolg do Ukrajine, ker zaradi bolezni med dekleti nismo uresničili ciljev na olimpijskih igrah v Pyeongchangu. Zdaj bi rad to popravil v olimpijskem Pekingu, nakar bi delo v Ukrajini nadaljeval še v naslednjih štirih sezonah do leta 2026," je za Delo povedal Velepec.

Kdo bo novi trener slovenske reprezentance naj bi bilo po zagotovilih vodstva panoge jasno v tednu dni.

