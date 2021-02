Slovenci se tudi na zasledovalni tekmi biatlonskega svetovnega prvenstva na Pokljuki niso vmešali v boj za najvišja mesta, kolajne so si razdelili Francoz Emilien Jacquelin, Šved Sebastian Samuelsson in Norvežan Johannes Thingnes Boe, zato pa je bil v naši vrsti znova najboljši Miha Dovžan, ki je pridobil dve mesti s petkovega sprinta in končal na 23. mestu.

Slovenski biatlonci danes niso imeli niti možnosti za boj za najvišja mesta, pričakovati pa je bilo, da bodo poskušali kar se da izboljšati svoje uvrstitve s petkovega sprinta. Zanimiv je bil tudi interni dvoboj v slovenski izbrani vrsti. Miha Dovžan je šel na progo kot 25., Jakov Fak kot 35., po prvem strelskem postanku, ko je moral prvi enkrat v kazenski krog, drugi pa je pobelil vse tarče, je bil najboljši Slovenec na progi spet Fak.

Fak in Dovžan v interni bitki

Kazalo je, da utegne naš najboljši biatlonec danes zlesti precej višje po razpredelnici, pa se mu je na drugem streljanju po dveh zgrešenih tarčah tekma podrla. Dovžan je medtem z ničlo spet prevzel slovensko vodstvo in ga zadržal do cilja, pa čeprav je na tretjem strelskem postanku spet dva strela poslal mimo tarče. Je bil pa na zadnjem, četrtem obisku strelišča spet stoodstoten, medtem ko se je Fak z natančnostjo na tretjem postanku spet malo dvignil, pa nato na zadnjem znova zgrešil dvakrat.

Gorenjec tudi sam presenečen

Dovžan je tekmo končal na 23. mestu, v primerjavi s sprintom je torej pridobil dve poziciji. Tekmovalec iz bližnjih Spodnjih Gorij je za zdaj prvo ime slovenske reprezentance na domačem prvenstvu, relativno dobra in konstantna tekaška forma pa nekoliko preseneča tudi njega samega. "Je kar presenečenje, priznam. Tekaško sem zadovoljen, tudi ko grem z najboljšimi, lahko držim stik, kar me preseneča. Sploh po takšnem začetku sezone, ko mi ni šlo najbolje, je tole več kot super, da mi je končno uspelo in to ravno na domači Pokljuki," nam je razlagal sproščeni Gorenjec.

Trener Uroš Velepec je obžaloval njegovi napaki na streljanju stoje, meni, da je Dovžan sposoben streljati bolje. "Ja, res je," priznava ta, a dodaja, da ga tudi strelski nastop danes ni razočaral: "Danes so bile razmere dokaj zahtevne, veter se je vrtinčil, na koncu sem lahko tudi s strelskim nastopom kar zadovoljen. Da sem vsaj na zadnjem postanku izvlekel ničlo."

Prvenstvo se za Dovžana odvija dobro. "Danes sem užival, tekaško mi gre vse bolje in to je seveda precej drugače občutek, kot takrat, ko ti ne gre. Tudi temperature so mi danes bolj ustrezale, na tak dan je pravi užitek tekmovati," pravi, optimističen pred sredinim nadaljevanjem z 20-kilometrsko posamično tekmo.

Fak: Nekaj je narobe. Kaj, moramo še ugotoviti.

Jakov Fak po drugi strani niti približno ni bil srečen. Velepec nam je povedal, da Fak danes na progi ni deloval prav prepričljivo. Fak se strinja: "Občutek sem imel, da me je prav vsak, ki se je spomnil, lahko prehitel z lahkoto. To res ni dober občutek. Ob dejstvu, da sem iz sebe iztisnil vse, je to prava katastrofa. Najhitrejši so na mešani štafeti tekmi tekli kakšnih dvajset, maksimalno trideset sekund hitreje od mene, na šprintu že minuto in 20. To pove, da je nekaj narobe. Kaj, moramo še ugotoviti."

"Prav vsak, ki se je spomnil, me je lahko prehitel z lahkoto. To res ni dober občutek." Foto: Guliverimage

Na strelišču je Fak danes zgrešil štirikrat. "Strelišče je na nastrelitvi izgledalo veliko bolj nemirno, na tekmi pa je bilo precej umirjeno. Imel pa sem težave s temi prehodi s svetlobe. Na sončnem delu strelišča sem vse zadel, na senčnem pa štiri strele poslal mimo. V prvem streljanju leže sem zadeval čisti center, na senčni strani, na isti veter, pa ne. Bilo je tako, da sem bil sam na soncu, tarča pa v senci in v takšnih razmerah na tem merku pride do nekakšnega optičnega zamika, ki ga sam ne zaznaš."

Tudi Tršan samokritičen

Fak je tekmo začel s 35. mesta in jo na prav tem tudi končal. Medtem pa je Rok Tršan nekoliko izboljšal dosežek s sprinta, pridobil je štiri mesta. "Moj nastop se ni izšel po željah, škoda je zadnjega streljanja, ko sta šla dva strela mimo," je bil samokritičen 28-letnik iz Medvod. "Poskusil sem res hitro ustreliti, saj se mi je ponudila priložnost, da pridobim deset mest in bi prišel na trideseto pozicijo, pa se mi kalkulacija žal ni izšla, padel sem nazaj. Ni mi uspelo dovolj izboljšati pozicije, zato sem razočaran, ampak kaj čmo, gremo naprej," še pravi.

Tudi Tršanova forma se je, kot kaže, v zadnjem času nekoliko stabilizirala, poudarja pa, da po prebolenem covidu še ni povsem pri močeh. "Če primerjam z lanskim prvenstvom, so občutku tukaj dosti slabši, vseeno pa je to domače prvenstvo in treba se je boriti po najboljših močeh. Dobro sem sicer treniral v zadnjem času, ampak tistega odskoka naprej ni in ni."

Na tekmi mešanih štafet je Klemen Bauer nastopil solidno, v sprintu in zasledovanju se je izkazalo, da mu je covid 19 pobral preveč moči. Foto: Guliverimage

Bauer dobil potrditev

Posledice koronavirusne bolezni 19 pa močno čuti Klemen Bauer. Današnje tekme ni končal, še pred ciljem so ga najboljši prehiteli za krog. Najverjetneje je prvenstva zanj že konec. "Danes sem dobil dokončno potrditev, da stvari niso takšne, kot bi morale biti, čeprav sem se te dni prepričeval, da se stanje izboljšuje, ampak se je v resnici sistem sesuval. Še bolj kot sem si mislil. Že za normalno funkcioniranje moraš biti vsaj približno zdrav, kaj šele za tekmovanje na najvišji ravni. Ni tiste iskrice, tudi fiziološki parametri niso na moji strani, vključno s krvno sliko. V takem stanju pač ne moreš tekmovati. Zdaj moram res dobro premisliti, kaj in kako naprej, to je lahko resnično zdravju škodljivo," pravi 35-letni Ihanec.

Bauerja bo na 20-kilometrski tekmi zamenjal Alex Cisar, nastopili bodo še Fak, Dovžan in Tršan. Moška posamična tekma bo na sporedu v sredo on 14.30, dan prej se bodo z najdaljšo biatlonsko preizkušnjo spopadla dekleta (začetek ob 12.05).

