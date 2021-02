"Delavci ob progi me poznajo, zato sem imel nekaj več podpore"

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

S strelsko ničlo je za zmagovitim Švedom danes zaostal le slabo minuto in 15 sekund, kar mu vliva optimizem tudi pred nedeljsko zasledovalno tekmo, na kateri se bo potrudil zlesti še nekoliko višje po razpredelnici.

"Jaz sem zadovoljen, sploh s streljanjem, kjer mi je končno uspelo pokriti vse tarče," nam je zadovoljen pripovedoval po 10-kilometrskem sprintu. "Tudi včeraj na treningu sem bil stoodstotno uspešen in to sem moral le še prenesti na temo. Veselim se nedeljske tekme, verjamem, da bo to dobro izhodišče za še boljši rezultat," je še dodal.

Malo so se mu zatresle noge, a se je dobro izšlo

Medtem ko naš prvi adut Jakov Fak ob dveh napakah na strelišču danes tudi tekaško ni bil najbolje razpoložen, se je Dovžanu vse izšlo kot po maslu, pravi: "Proga je bila vrhunsko pripravljena, razmere so bile res dobre. Za vse enako, tako tiste na začetku kot tiste na koncu štartne liste. Imel sem nekaj težav s streljanjem stoje, malo so se mi zatresle noge, a mi je uspelo vseeno zadeti še zadnja dva strela, kar mi denimo prejšnji mesec v Anterselvi ni uspelo. Lahko sem zadovoljen."

Pokljuka je njegov domač teren, živi namreč le nekaj kilometrov nižje, v Spodnjih Gorjah, a prav velike prednosti zaradi poznavanja terena ni imel. "Progo poznamo le malenkost bolje kot preostali, saj poleti tu nimamo tekaške steze za rolke. Nekaj več treninga smo opravili tukaj, a prav veliko več kot tekmeci ne."

Navijačev ni, pa je imel vseeno nekaj podpore

Tudi podpore domačih navijačev tokrat ni imel, zaradi epidemije novega koronavirusa tribune na Rudnem polju samevajo. "Škoda, da ni navijačev, ki bi močno popestrili to vzdušje, a verjamem, da navijajo pred televizijskimi zasloni. Če bi bili gledalci, bi bilo zame odlično, so pa ob progi delavci, ki me poznajo, zato sem imel nekaj več podpore kot pa preostali," nam je zaupal tekmovalec, ki je s 25. mestom izenačil svojo najboljšo sprintersko uvrstitev iz ameriškega Soldier Hollowa (v sezoni 2018/19), najboljši izid v karieri pa je dosegel na najdaljši, individualni tekmi svetovnega pokala v Hochfilznu v sezoni 2017/18, ko je bil 17.

Danes je vknjižil nove točke svetovnega pokala, saj se te v biatlonu delijo tudi na svetovnih prvenstvih, a je to tekmovanje na Pokljuki vendarle nekaj več kot običajna tekma. Vseeno tega ne jemlje kot dodatno breme: "Napetosti ni bilo, tekmovanje je res pomembno, a to moraš preprosto odmisliti."

V nedeljo bo na zasledovalni tekmi štartal s 25. mesta, odločen je, da bo v cilju še višje: "Moj cilj za zasledovanje je napredovati, zadeti vse strele in še dvigniti tekaško formo. Dobro sem treniral in verjamem, da bom še nadgradil."