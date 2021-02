Presenečenje na Pokljuki, ponesrečen nastop Faka

Ponsiluoma je slavil četrtič v karieri, prvič na svetovnih prvenstvih. Bil je hiter v smučini, na strelišču pa brezhiben. Za 25-letnim Švedom iz Östersunda sta se srebra in brona veselila Francoza, Simon Desthieux (+ 11,2/0) in Emilen Jacquelin (+ 12,9/1), medtem ko je bil tokrat v leže nenatančni Norvežan Johannes Thingnes Boe (+ 22,5/2) peti. Tako kot na lanskem SP v Anterselvi.

Veliko je slovenska športna javnost pričakovala od letos najboljšega slovenskega predstavnika Jakova Faka, a je na obeh streljanjih 33-letnik zgrešil po enkrat. Obakrat sta bila usodna druga strela. Na koncu je zaostal 1:37 minute in bo imel na zasledovalni tekmi veliko dela, da bi posegel po visokih uvrstitvah.

Svetovni pokal, skupno (16):

1. Johannes Thingnes Boe (Nor) 749 točk

2. Sturla Holm Laegreid (Nor) 681

3. Tarjei Boe (Nor) 598

4. Johannes Dale (Nor) 588

5. Quentin Fillon Maillet (Fra) 544

6. Emilien Jacquelin (Fra) 527

7. Martin Ponsiluoma (Šve) 524

8. Sebastian Samuelsson (Šve) 516

9. Lukas Hofer (Ita) 456

10. Jakov Fak (Slo) 442

...

61. Miha Dovžan (Slo) 24

65. Klemen Bauer (Slo) 17

68. Rok Tršan (Slo) 14

79. Alex Cisar (Slo) 5