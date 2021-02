Norvežani ubranili naslov prvakov, srebro s "slovenskim pridihom"

Prvi boj za kolajne na svetovnem prvenstvu na Pokljuki je pripadel mešani štafeti Norveške. Za presenečenje uvodnega tekmovalnega dne je v sneženju poskrbela Avstrija z zamejsko Slovenko Dunju Zdouc v postavi, bron je pripadel švedski štafeti, ki je v finišu ugnala ukrajinsko. Slovenija v postavi z izkušenima Jakovom Fakom in Klemnom Bauerjem ter mladima Polono in Živo Klemenčič je končala na 16. mestu.

V dvoboju Norveška - svet so Norvežani povedli z 1:0. Nastopili so v zlatih startnih številkah branilcev naslova prvaka in jim po tekmovanju dodali še zlate kolajne. Glede na razplet sezone druščina na zmagovalnem odru ne predstavlja presenečenja.

Uvodna tekma na Pokljuki je vsaj na začetku postregla s presenečenjem, saj je s prvo predajo najbolje opravil 24-letni Belorus Anton Smolski, za njim pa sta predala favorizirana Francoz Emilien Jacquelin in odkritje letošnje sezone, Norvežan Sturla Holm Laeigreid.

Fak predal kot četrti, Bauer kot osmi Izkušeni del slovenske štafete Klemen Bauer - Jakov Fak. Foto: Sportida

Slovenija je začela z najmočnejšim orožjem. Jakov Fak je leže zadel vseh pet strelov in šel s strelišča celo kot drugi, stoje pa popravljal en zgrešen strel ter predal kot četrti. Klemen Bauer je bil na čelu skupine, ki je lovila vodilno trojico.

Bauer je na strelišču obdržal dober položaj, stoje in leže je popravljal po enkrat, šel v zadnji krog na šestem mestu, v smučini pa nato izgubil mesta v dvoboju s Švedom Martinom Ponsiluomo in Rusom Edvardom Latipovom. Že na strelišču pa ga je prehitel tudi letos skoraj nezgrešljivi Avstrijec Simon Eder, ki je pripravil temelj za novo avstrijsko kolajno.

V ospredju je vlogo prvega favorita prvenstva v težkih pogojih potrdil vodilni v skupnem seštevku svetovnega pokala Norvežan Johannes Thingnes Boe, ki si je pred svetovnim prvakom s tekme v skupinskem startu Francozom Quentinom Fillonom Mailletom pritekel že skoraj 40 sekund naskoka, manj kot minuto so zaostajali še Ukrajinci in Kanadčani.

Do srebra zamejska Slovenka

Druga polovica tekme je bila namenjena ženski konkurenci. Tam je prvo mesto za Norveško obdržala Tiril Eckhoff, čeprav ji Pokljuka ne leži najbolj. Za drugo mesto so se borile zamejska Slovenka Dunja Zdouc in Ukrajinka Julija Džima ter Švedinja Linn Persson, pri čemer je Zdoučeva padla na četrto mesto. Odlično je bila na progi tudi Polona Klemenčič, ki je na strelišču zadela vseh 10 tarč in predala kot 14.

Srebrna kolajna ima tudi nekoliko slovenskega pridiha, do nje je Avstrijcem pomagala zamejska Slovenka Dunja Zdouc. Foto: Guliverimage

Roeiselandova, dobitnica sedmih kolajn na zadnjem SP, je imela v zadnji predaji dovolj naskoka, da bi si lahko privoščila tudi kazenski krog in zmagovalna štafeta je bila jasna predčasno. V boju za srebro pa je bila najbolj uspešna Avstrijka Lisa Theresa Hauser, nedavno presenetljiva zmagovalka tekme v Anterselvi, v ozadju pa sta se za bron spopadli Švedinja Hanna Oeberg in Ukrajinka Olena Pidrušna.

Blizu je bila po streljanju tudi Francozinja Julia Simon, ki pa je bila v smučini prešibka. V samem finišu je bila Švedinja za pol sekunde močnejša od Ukrajinke.

Slovenski del ženske štafete je nabiral prepotrebne izkušnje. Foto: Guliverimage

Prepotrebne izkušnje za Slovenki

Živa Klemenčič, ki je nedavno dopolnila 20 let, je debitirala na prvenstvu. Žal se ji na drugem streljanju ni izšlo vse popolnoma po načrtih, morala je v kazenski krog in zdrsnila po razpredelnici, vseeno pa pridobila prve izkušnje.

Izidi, mešane štafete: (4 x 7,5 km), SP, Pokljuka: 1. Norveška (Sturla Holm Laegreid, Johannes Thingnes Boe,

Tiril Eckhoff, Marte Olsbu Roeiseland) 1:20:19,3 (0 + 11)

2. Avstrija (David Komatz, Simon Eder, Dunja Zdouc, Lisa Hauser)

+ 27,0 (0 + 2)

3. Švedska (Sebastian Samuelsson, Martin Ponsiluoma, Linn Persson,

Hanna Oeberg) 30,6 (0 + 8)

4. Ukrajina 31,1 (0 + 8)

5. Francija 46,2 (1 + 10)

6. Italija 58,9 (0 + 6)

7. Nemčija 1:04,9 (0 + 11)

8. Kanada 2:06,0 (0 + 6)

9. Rusija 2:11,4 (2 + 9)

10. Švica 2:38,5 (1 + 9)

16. Slovenija (Jakov Fak, Klemen Bauer, Polona Klemenčič,

Živa Klemenčič) 4:37,9 (1 + 6)

