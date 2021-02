Bo tudi Pokljuka v znamenju presenečenj?

Spomini na lansko svetovno prvenstvo v biatlonu v italijanski Anterselvi so še kako živi. Prvenstvo pa je obenem dokaz, da biatlon vedno znova ponuja presenečenja. Lanska favorita Francoz Martin Fourcade in Norvežan Joahnnes Thingnes Boe sta na svetovnem prvenstvu osvojila manj od pričakovanj.

Moška konkurenca je bila posebej pod drobnogledom, saj se je pred izzivom v Dolomitih obetal boj dveh biatlonskih legend, ki sta se oba že za večno vpisala v zgodovino. Boe je sezono obvladoval pred novim letom in se nato ob rojstvu prvega otroka odločil za krajši premor, nato ga je nasledil Fourcade in nadaljeval serijo zmag.

A začelo se je povsem po ruskih notah z zmago Aleksandra Loginova v sprintu, ki je še kako užival ob zlato, posebej ob dejstvu, da so bili Rusi z dopinško zgodbo iz Sočija in vsem njenim nadaljevanjem še vedno tarča ostrih kritik o sistemskem dopingu in športni prevari. Fourcade je bil tretji, Boe je ostal brez odličja.

Emilien Jacquelin je bil najbolj nasmejan v zasledovanju. Foto: Reuters

V zasledovanju je bil najbolj nasmejan Francoz Emilien Jacquelin, Boe pa drugi. Skupaj sta Francoz in Norvežan stala na zmagovalnem odru na najdaljši posamični tekmi, kjer je le tesno za kolajno zaostal Jakov Fak. Do posamičnega zlata je Boe prišel šele zadnji dan na tekmi s skupinskim startom in obenem rešil Norveško čast. Kar tri zlate kolajne so namreč osvojili Francozi, ki so bili najboljši pred tem še v štafeti.

Bolje je šlo favoritinjam v ženski konkurenci. Italijanka Dorothea Wierer je v domači dolini osvojila kar dve zlati kolajni - v zasledovanju in na posamični tekmi. Sprint in tekmo s skupinskim startom je dobila Norvežanka Marte Olsbu Roeiseland.

Marte Olsbu Roeiseland je blestela med biatlonkami. Foto: Getty Images

V senci moških obračunov je bila prva junakinja prvenstva Roeiselandova na koncu celo prezrta. Ob dveh posamičnih zlatih kolajnah je bila v drugih dveh posamičnih disciplinah bronasta, bila pa je tudi eden od stebrov vseh Norveških štafet, ki so se veselile zlata - ženske, mešane in nastopa mešanih parov.

Napovedani epski obračuni med Boejem in upokojenim Fourcadom v moški konkurenci pa so še enkrat več potrdili, da je napovedovanje zmag v biatlonu nehvaležno Foto: Peter Podobnik/Sportida

Prav napovedani epski obračuni med Boejem in Fourcadom v moški konkurenci pa so še enkrat več potrdili, da je napovedovanje zmag v biatlonu nehvaležno. Le en zgrešen strel na vsaki tekmi lahko odloča o spremembi povsem pri vrhu. Enako velja za pokljuško prireditev, kjer je vnovičen favorit za zlato Boe, a bo moral to na Pokljuki še potrditi.

