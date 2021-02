"Do polovice zadnjega kroga je bilo vse v redu, potem pa odpoved vseh sistemov"

Na zadnji dirki svetovnega prvenstva na Pokljuki, na tekmi s skupinskim startom, je najboljšemu slovenskemu biatloncu uspela najboljša tekma. Do zadnjega kroga je bil v boju za odličje, v cilj pa je pritekel kot peti. "Danes so bili štirje preprosto hitrejši od mene," je povedal po tekmi, tokrat niti ne pretirano razočaran, saj je naredil vse, kar je lahko. Na štirih strelskih postankih je zgrešil le enkrat, če ne bi, bi bila ena od medalj bržčas njegova. Miha Dovžan je na svojem prvem skupinskem startu v elitni konkurenci zasedel 18. mesto.

"Vesel sem, da je tekma potekala tako, kot je. Zame je bilo vse v redu do polovice zadnjega kroga, potem pa je bila odpoved vseh sistemov. Raje bi seveda videl, da bi bilo domače svetovno prvenstvo na nek način okronano z medaljo, res sem si jo želel, za njo trpel, ampak štirje tekmovalci so bili boljši od mene in to je to," je v cilju po zadnji tekmi prvenstva na Pokljuki razlagal Jakov Fak.

"Danes je izgledalo precej boljše"

Na Rudnem polju mu tako ni uspelo osvojiti tako želene medalje, je pa najboljše prihranil čisto za konec. Bil je v boju za odličje, pokazal, da se lahko kosa z vsemi največjimi asi v biatlonski karavani. Tekma mu je dala le še potrditev tistega, česar se tako ali tako zaveda. "Videl sem to, česar se sicer zavedam ves čas, tudi takrat, ko so rezultati slabši od pričakovanj. In to je, da sem lahko zraven, če le naredim vse optimalno. Danes je izgledalo precej boljše, tekma je bila veliko bolj zanimiva tudi zame kot tekmovalca."

"Svojega ritma nisem zmotil niti za delček sekunde"

S strelsko ničlo bi bil najbrž dobitnik medalje. Bi si moral vzeti več časa na zadnjem strelskem postanku? "Tudi tisti, ki strelja počasi in previdno, navsezadnje lahko zgreši. Če želiš zmagovati, moraš streljati hitro in v ritmu. Svojega ritma nisem zmotil niti za delček sekunde. danes pač nisem zadel vsega," ničesar ne obžaluje biatlonski as, ki tudi po Pokljuki 2021 ostaja pri dveh zlatih, srebrni in bronasti medalji, ki jih je pod slovensko zastavo osvojil na svetovnih prvenstvih v letih 2012, 2013 in 2015.

"Raje bi seveda videl, da bi bilo domače svetovno prvenstvo na nek način okronano z medaljo, res sem si jo želel, za njo trpel, ampak štirje tekmovalci so bili boljši od mene in je to to." Foto: Guliverimage

Zahtevne razmere na progi

Razmere na pokljuških progah so bile danes zahtevne, zaradi izrazite otoplitve v zadnjem tednu je bil sneg ponekod moker in težak, spet drugod, v senčnih delih, suh ... To so razmere za najmočnejše tekače. "Zelo različno je bilo na različnih delih proge," je pojasnil Fak: "Bil je ogromen izziv za pripravo smuči. Ni lahko v takšnih pogojih, ko se s toplega spreminja v hladno. Na mestih v senci je čisto suh sneg, na drugih, ki so v soncu, se začne delati led, drugi spet ostanejo čisto mehki ... Zelo zahtevno. Zelo težko je bilo izbrati smuči, saj bi potreboval tri različne pare za vse razmere na progi. Pa še med samo tekmo se spreminjajo pogoji in to je res zahtevno."

Dovžan skoraj izenačil najboljši izid v karieri

Faka zdaj čaka zaslužen počitek, po sedmih odgaranih tekmah na prvenstvu mora napolniti baterije in se svež podati v zaključek svetovnega pokala. Enako velja za Miho Dovžana, ki je prav na Pokljuki oživel in nanizal svoje tri od štirih najboljših izidov, odkar nastopa v elitni konkurenci. A najboljšega mu tudi danes ni uspelo izboljšati, to ostaja 17. mesto s posamične tekme v Ruhpoldingu v sezoni 2017/18.

"Na koncu mi je Francoz (Antonin Guigonnat, op.p.) malo ušel, v zadnjem kilometru sem mu jaz 'navil', pa je bil na koncu malenkost boljši. Žal mi je odnesel 17. mesto, s katerim bi izenačil svoj najboljši rezultat, ampak sem vseeno zadovoljen tudi z 18. Pa s tem mi je še ostal cilj za to sezono," je razlagal 27-letni Gorenjec.

Miha Dovžan je na Pokljuki doživel pravi razcvet. Optimistično že pogleduje proti nadaljevanju svetovnega pokala. Foto: Guliverimage

Na posebni tekmi je "šlo na polno od štarta od cilja"

Na strelišču je bil dvakrat nenatančen, lahko bi se odrezal bolje, pravi, toda, "grešili so tudi ostali, zato sem lahko tudi z dvema zgrešenima streloma zadovoljen, sploh v prvem streljanju stoje, ko sem res rafalno streljal. Vidim, da so za menoj zaostali tudi nekateri z dvema zgrešenima, pa so tekaško močni."

Na svoji prvi tekmi s skupinskim startom na najvišji ravni je prikazal še eno pogumno predstavo, dirkati med trideseterico najboljših na svetu je nekaj posebnega, priznava: "Poseben občutek je, ja. Šlo je na polno od štarta od cilja, poskušal sem držati stik s tekmovalci približno mojega ranga. Računal sem, da bi se uvrstil nekje okoli 15. mesta, s tem bi bil zelo zadovoljen. No, tudi z 18. nazadnje moram biti."

Optimistično v prihodnost

Na Pokljuki je z današnjim 18. metom ter dvema uvrstitvama na 23. mesto na 20-kilometrski posamični tekmi in zasledovanju, vknjižil tri od svojih štirih najboljših izidov. Pokljuka utegne za tekmovalca iz Spodnjih Gorij pomeniti pravo prelomnico v karieri. Veseli se počitka v naslednjem tednu, a lahko tudi optimistično zre v prihodnost, že proti Novem Mestu na Češkem, kjer se svetovni pokal nadaljuje 4. marca.

Pokljuško prvenstvo pa povzema: "Če bi mi pred sezono kdo rekel, da bo tako, bi kar sprejel. Sem kar malo presenečen, da sem po slabem startu v sezono tukaj pokazal, česa sem sposoben. Sicer bi lahko zadel kakšen strel več, toda to so že podrobnosti."

