Zadnji strel Faku odnesel medaljo

Vsega en strel je zmanjkal in Jakov Fak bi se na zaključku svetovnega prvenstva na Pokljuki veselil medalje. Zaradi kazenskega kroga so se mu tekmeci približali in ga v zaključku prehiteli. Tekmovanje je končal na petem mestu. Svetovni prvak je postal Norvežan Sturla Holm Laegreid. Srebra se je veselil njegov rojak Johannes Dale, brona Francoz Quentin Fillon Maillet. Miha Dovžan je bil 18.

Za slovenski tabor se je preizkušnja s skupinskim štartom začela sanjsko. Jakov Fak je pri prvem streljanju zadel vseh pet strelov, kar je zadoščalo za tretje mesto. Apetiti slovenskih ljubiteljev tega športa so začeli naraščati po drugem streljanju, ko je poklopil spet vseh pet tarč. Takrat je bil celo najboljši med vsemi.

Norvežan Sturla Holm Laegreid, Šved Sebastian Samuelsson, Avstrijec Simon Eder in Nemec Arnd Peiffer so bili v razmaku šestih sekund.

Tretjič so na strelišče pritekli skupaj. Jakov je tudi tokrat zadel vseh pet tarč, kar je uspelo še Laegreidu in Edru. Četrti Italijan Lukas Hofer je imel že skoraj 24 sekund zaostanka. Dišalo je po slovenski medalji in to na zadnji dan domačega svetovnega prvenstva.

Ko sta pri zadnjem streljanju najprej zgrešila Laegreid in Eder, kar je pomenilo dodaten kazenski krog, so se vrata Faku do medalje na široko odprla. A je tudi slovenski biatlonec zgrešil. In to prav zadnji strel.

"Žal bomo sanjali ta zadnji strel"

Z 9,7 sekunde zaostanka za vodilnim Laegreidoim se je podal v zadnji, 3-kilometrski del proge. Eder je za Fakom zaostajal 1,7 sekunde, četrti Francoz Quentin Fillon Maillet 11,3, peti Norvežan Johannes Dale pa celo 19,8 sekunde. A je slednji uprizoril pravi šprint in celo pritekel do srebra, bron pa je na koncu pripadel Mailletu. Faku je zmanjkalo moči, na koncu pa se je moral zadovoljiti s petim mestom.

"Mogoče bi se pogovarjali o medalji, če bi zadel še zadnji strel. Biatlon je skupek streljanja in teka. Zadnji strel sem zgrešil. Moj tek v zadnjem krogu ni zadoščal za boljši rezultat. Enostavno nisem mogel dati več. Telo ni več zmoglo," je bil v pogovoru za nacionalno televizijo Jakov Fak razumljivo redko beseden.

"Vrhunski rezultat. Da bi rekli, da peto ni vrhunsko, bi bili krivični. Za konec je naredil najboljšo tekmo. Za konec je zgrešil zadnji strel, ki ga je že večkrat. Žal bomo sanjali ta zadnji strel. Za zmago bi bilo težko, bi bil pa najverjetneje srebrn," pa je dejal glavni trener slovenske biatlonske reprezentance Uroš Velepec.

