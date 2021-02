Največji izziv je bil prvi dan, ko je bilo najslabše mogoče vreme. Zdaj uživajo v zimski pravljici.

Pokljuka nam je od odprtja prvenstva pred tednom dni ponudila cel spekter vremenskih pogojev. Od dežja in močnega sneženja tik pred prvo tekmo mešanih štafet do hude ohladitve, ko smo se tresli pri minus 15 stopinjah Celzija, do lepih, domala zgodnje pomladnih sončnih dni, ki nas razvajajo v drugem tednu tekmovanj. Za ljudi, ki na Rudnem polju skrbijo za pripravo tekmovališča, so to sami izzivi.

"Narava nam vedno ponuja izzive, mi pa smo na te izzive vedno pripravljeni," nam je na Pokljuki razlagal zdaj sproščeni vodja tekmovanja Matej Kordež. A tik pred začetkom 55. svetovnega prvenstva je bila prava drama, pravi.

Zdaj uživajo v zimski pravljici, pred tednom dni je bilo pa napeto

"Zdaj uživamo v zimski pravljici, pred to pravljico se je pa marsikaj dogajalo. Ampak smo vse rešili. Se pravi, najprej smo morali odstraniti vse tiste ogromne količine snega, tudi s strelišča. Pa ni bilo treba urediti samo tekmovališča, temveč tudi mesta za novinarje, za televizijske hiše, prostor za reprezentance, kjer imajo zabojnike za mazanje smuči ... Vse to smo naredili, pa potem tik pred zdajci dobili še porcijo dežja in na prvi tekmovalni dan še dobro porcijo novega snega. In to težkega, mokrega snega, ki se ni sprijel s podlago, tako da smo imeli s pripravo prog, stadiona in vsega drugega res ogromno dela. Delali smo do 20 minut pred startom in uspelo nam je."

Če ne bi grbin zgladili že prvi dan, bi imeli težave še danes

Danes, ko se prvenstvo preveša v sklepni del, je vse kot iz škatlice, tekmovalci pa polni pohval na račun prirediteljev. Glede na vremenske nevšečnosti ob začetku tekmovanj je to res lep razplet, pravi Kordež, presenečenje pa ni, saj so se na prvenstvo temeljito pripravili. "Zadnjih 14 dni smo proge pripravljali minimalno šest ur vsak dan. Samo zato, da bodo prave naklonine na zavojih, da bo vse zglajeno tam, kjer mora biti zglajeno, da ne bo grbin ... Zato smo tudi takrat, ko je padel ta res moker in neugoden sneg, te težave lahko rešili. Če takrat ne bi imeli vsega poravnanega ... Na koncu je bilo le še ročno delo in tega so moji fantje in dekleta odlično opravili."

Prireditelji so se tedne pred začetkom prvenstva ubadali z odvažanjem ogromnih količin snega. Foto: Simon Kavčič

Kaj je bil še izziv poleg snega? "Nič, največji izziv je bil prvi dan, ko je bilo najslabše mogoče vreme. Takrat sicer tukaj še nismo imeli vse posadke, večina ljudi se nam namreč pridruži šele na prvi tekmovalni dan. Ampak vse je šlo tako, kot je moralo iti. Res pa je, da smo delali do 20 minut pred startom."

Pa vso noč prej, verjetno? "Jaz sem do polnoči dežural in čakal, kdaj bo šel prvi stroj na progo. Potem sem naročil dežurnemu nočnemu varnostniku, da me pokliče, ko se bo to zgodilo, poklical pa me je deset minut do dveh zjutraj. Šel sem preverit, deset čez tri je šel ven prvi stroj in potem se je dogajalo vso noč in ves dan do starta prve tekme. Zunaj ni bilo sto ljudi, ampak tisti, ki pa so bili, so pa garali," je o naporni noči pred začetkom prvenstva povedal Kordež.

Pokljuška zimska pravljica. Foto: Simon Kavčič

Svetovno prvenstvo povsem enako svetovnemu pokalu

Koliko večji izziv je svetovno prvenstvo v primerjavi s svetovnim pokalom? "Kar zadeva tekmovalni del, ni kakšnih posebnih razlik. Razlike so v medijih, v posebnem območju za televizijske ekipe in tako naprej. Kar zadeva tekmovanje, pa vedno stremimo k temu, da naredimo čim boljše in razlike med svetovnim pokalom in svetovnim prvenstvom na tekmovalnem področju ni. Proge imamo vedno enako široke, start je vedno na istem mestu, časomerilici so tam, kjer morajo biti ... Velikih razlik v tem pogledu ni. Je pa večja odgovornost, to pa zagotovo."

S teptalnimi stroji danes le še vzdržujejo proge v kar se da dobrem stanju. Tekmovalci nimajo pripomb. Foto: Simon Kavčič

Kordež je bil vodja tekmovanja na biatlonskem svetovnem pokalu na Pokljuki prvič leta 2012, pred tem je bil eno leto pomočnik, pa tudi prej je bil reden udeleženec dogodkov na planoti pod Viševnikom. "Že prej sem bil seveda redni udeleženec pokljuških tekmovanj v drugih vlogah. Na svetovnem prvenstvu 2001 na primer kot trener. Imam kar nekaj kilometrine za sabo, je pa res, da sta delo v tekmovalni ekipi ali v organizaciji dve popolnoma različni stvari."

Kot vodja tekmovanja bedi nad 150 ljudmi, ki skrbijo samo za to, da tekmovanje poteka nemoteno. V organizaciji je še približno 350 ljudi, ki skrbijo za vse preostalo, za logistiko, varnost, skrb za medije ... "In to ob dejstvu, da letos nimamo gledalcev," poudarja. Če bi bili še gledalci, bi bilo število delavcev še veliko večje, pravi.

Zdaj bi lahko težave povzročile visoke temperature

Če je bil pred prvenstvom največja težava sneg, bo proti koncu izjemno toplo vreme. Temperature so zadnjih nekaj dni pošteno nad ničlo, vremenoslovci pa napovedujejo, da se bodo proti koncu tedna le še dvigovale. Bi bila ta otoplitev lahko težava za pripravljavce prog?

"Težko je predvideti, ampak če bodo noči hladne, če bodo temperature pod ničlo, mislim, da bo v redu. Tam, kjer bo posvetilo sonce in če bo toplo, bomo morali delati, ampak tekmovanja do zdaj potekajo brez težav. Na osojnih delih proge je bilo treba kakšen zavoj sproti ravnati, ampak to je bilo vse narejeno brez težav, odlično. Za zdaj, in poznam ves biatlonski svet, saj sem tudi mednarodni sodnik, še nisem slišal čisto nobene pripombe o organizaciji. Samo pohvale."

Naj tako ostane vse do nedelje, ko se bo prvenstvo sklenilo s prestižnima tekmama s skupinskim startom.

