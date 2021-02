Kaj je motiviralo norveško šampionko? Pokljuka!

Norveška biatlonska zvezdnica Tiril Eckhoff je v soboto na sprinterski tekmi svetovnega prvenstva na Pokljuki pometla s konkurenco in v svojo zbirko odličij dodala še eno zlato. Po tem, ko je v sredo norveški mešani štafeti pomagala do zmage, še drugi na Rudnem polju. Slovenke se niso izkazale, vse tri so končale daleč od mest, ki vodijo na zasledovalno tekmo.

Tridesetletna zvezdnica iz Baeruma je na hladni in vetrovni Pokljuki prišla do svoje 20. zmage na najvišji ravni in že osme zlate medalje na svetovnih prvenstvih. In kje najde motivacijo za nenehne šampionske predstave? "Vedno najdem nekaj, kar me sproži. Tokrat je bila ta sprožilec kar Pokljuka sama. Ta je bila moj motiv, tukaj namreč še nisem zmagala. Povsod drugod sem. Danes mi je zelo odleglo," je v smehu razlagala norveška junakinja prve ženske posamične tekme 55 svetovnega biatlonskega prvenstva.

Če ustreli ničlo, ji je le redko katera tekmica lahko kos

Ženski sprint je potekal v zahtevnih razmerah, na Rudnem polju se je temperatura spet spustila globoko pod ničlo, za nameček je pihal veter, zato je bil občutek mraza še toliko hujši. "Razmere so bile težke, zares sem zadovoljna, da mi je uspelo podreti vse tarče. V zadnjem krogu sem bila zelo utrujena, a sem se zavedala, da mi, če ustrelim ničlo, le redko katera tekmica lahko parira. Vseeno sem se borila do konca. Na štafeti sem bila še zelo živčna, danes pa ni bilo tako hudo. Zajela sem sapo in streljala. Uspelo je," je opisovala od danes tudi nova vodilna v skupnem seštevku svetovnega pokala, ki je z vrha pahnila reprezentančno kolegico Marte Olsbu Roeiseland (danes šesto).

Francozinja, Norvežanka in Belorusinja. Foto: Guliverimage

"Včeraj sem fantoma zelo privoščila medalji in si mislila, tudi jaz jo hočem"

Za novo veselje v francoskem taboru je tokrat poskrbela srebrna Anais Chevalier Bouchet in s tem dopolnila zbirko, ki sta jo v petek s srebrom in bronom odprla Dethieux in Jacquelin. "Pred štirimi leti sem na svetovnem prvenstvu osvojila bron, dolgo sem torej čakala na drugo kolajno. Veliko se je zgodilo v tem času, vesela sem. Včeraj sem fantoma zelo privoščila medalji in si mislila, tudi jaz jo hočem. Imela sem srečo z vetrom na streljanju, zjutraj me je zelo skrbelo zaradi mraza, med dirko pa sem to odmislila in se osredotočila samo na stvari, ki sem jih morala opraviti," je po podelitvi odličij povedala 28-letnica, ki ima zdaj tudi odlično izhodišče na jutrišnji zasledovalni tekmi. A o tem še ne razmišlja: "V nadaljevanju želim le uživati, z rezultati pa se ne obremenjujem."

Belorusko presenečenje

Presenečenje pa je mlada Belorusinja Hana Sola, ki bo v torek na Pokljuki praznovala svoj 25. rojstni dan. S strelsko ničlo si je priborila sploh prve stopničke na najvišji ravni in to kar na svetovnem prvenstvu. "Na to medaljo sem se v bistvu pripravljala od začetka sezone, zdaj pa komaj verjamem, da mi jo je uspelo tudi resnično dobiti," se je smejalo beloruski junakinji, ki je z odra za zmagovalke izrinila Nemko Denise Hermann.

Prve stopničke na najvišji ravni, pa kar medalja na svetovnem prvenstvu. Foto: Guliverimage

"Po streljanju stoje mi je odleglo, da mi ni bilo treba v kazenski krog. Prvič v tej sezoni sem imela popoln strelski nastop," je še povedala dobitnica bronastega odličja.

Pa Slovenke?

Slovenska vrsta visokih ciljev ni imela, trenerka Andreja Mali je od svojih varovank pričakovala le dobro in sproščeno borbo ter kakšno točko, če ne, pa vsaj uvrstitev na zasledovalno tekmo. Uresničilo se žal ni nič od tega.

''Danes so bile razmere nekoliko težje, tako na progi zaradi mraza in na strelišču zaradi vetra. Že na nastrelitvi smo videli, da ne bo lahko, veter se je spreminjal. Dekleta se niso znašla na strelišču, tako leže, kot stoje, bilo je preveč zgrešenih strelov in enostavno ne moremo biti zadovoljni z današnjimi nastopi," je predstave 76. Polone Klemenčič, 87. Lee Einfalt in 89. Lene Repinc komentirala Malijeva. "A gremo naprej, otoplilo se bo, veter bo pojenjal in gremo optimistično na naslednje tekme,'' je pripomnila.

Ognjeni krst v strupenem mrazu

Mlada, komaj 17-letna Repinčeva je doživela ognjeni krst na tekmah najvišje ravni, v težkih razmerah je zgrešila kar pet strelov. "Bilo je zelo, zelo mrzlo. Zmrznili so mi prsti, kar se je poznalo na strelišču," je premražena razlagala po tekmi in dodala: "Tekmovati pa je bilo super, tudi brez gledalcev je bilo v redu, a zame je bilo preveč mrzlo. Pri takem minusu še nisem tekmovala."

Leno Repinc je zdelal hud mraz. Foto: Guliverimage

Povratnico pekla pljuča

Einfaltova, ki je prebolela covid-19, se je vrnila oslabljena. "Res je bilo mrzlo in vetrovno, ampak pogoji so bili za vse enaki, zato se na to ne moremo izgovarjati. Je pa res, da so me danes zelo pekla pljuča. Prejšnji teden sem trenirala v toplejšem zraku in nisem imela težav. Danes pa sem jih, tako da po okužbi očitno še nisem čisto v redu. Zelo hitro me je zakisalo in to se pozna na teku in rezultatu," je pojasnila. Za zdaj tudi ne ve, če bo nastopila še na posamični tekmi, potrdila je le, da bo Malijevi na voljo za štafeto.

Polona Klemenčič želi sprint čim prej pozabiti. Foto: Guliverimage

Dober rezultat se ji izmika

V slovenskem taboru so največ pričakovali od Polone Klemenčič, ki je možnost za uvrstitev na zasledovalno tekmo zapravila s tremi zgrešenimi streli. "S svojim nastopom seveda nisem zadovoljna. Tekaško je bilo sicer boljše kot na tekmi štafet, se mi pa na strelišču tokrat ni poklopilo. Zgrešenih strelov je bilo preveč, dober rezultat se mi izmika, ampak to tekmo moram pozabiti in se osredotočiti na naslednjo," nam je povedala. Za slab strelski nastop pa ne krivi težkih vremenskih razmer: "Ta veter me niti ni tako motil, predvsem pri streljanju stoje sem bila pregroba na petelinu."

V nedeljo bosta na Pokljuki obe zasledovalni tekmi. Moški se bodo na 12,5 kilometra dolgo preizkušnjo podali ob 13.15, ženske pa na 2,5 kilometra krajšo ob 15.30.

