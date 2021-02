Fak jezen in razočaran, z dvema streloma si je pokvaril dve tekmi

"Obakrat sem zgrešil drugi strel, kot ste zagotovo videli," je v ciljni areni biatlonskega stadiona na Rudnem polju pojasnjeval Jakov Fak in razočarano zmajeval z glavo. "Še toliko bolj jezen sem, ker nisem imel nobenih težav zaradi mraza. Zato mi je še bolj žal, pa tudi zaradi tega, ker se šprint navezuje na zasledovalno tekmo in imam avtomatično precej slabše izhodišče," je našteval.

Boril se je do zadnjega, a je bil preprosto prepočasen

"A zdaj je storjeno, kar je storjeno, tega ne morem več vrniti nazaj. Tudi glede teka se mi je zdelo, da ne glede na to, koliko sem želel biti hitrejši, koliko sem spreminjal frekvenco teka, danes preprosto ni šlo. Precej slabše kot na mešani štafeti. Ne vem, kaj naj rečem. Vse sem dal na tej tekmi, boril sem se do zadnjega metra, ampak sem bil prepočasen," je še povedal naš glavni adut za kolajno na domačem svetovnem prvenstvu.

Še ena stvar, zaradi katere je razočaran

Proga je bila danes veliko hitrejša kot v sredo, za kar je poskrbela ohladitev, o razlogih za slabšo tekaško predstavo se bodo morali v ekipi še pogovoriti, nam je še pojasnil: "Zaradi razmer je bilo na progi danes bolj preprosto kot v sredo, a to je naposled le še ena stvar, zaradi katere sem lahko razočaran. To ni šlo meni v prid. Težko je zdaj povedati, kaj točno je bilo, ampak rezultat je preprosto slab. Smuči so bile danes solidne, vsi smo dobili isto strukturo, razen Miha, ki ima drugega proizvajalca smuči."

"Sreča je vsaj to, da imam še nekaj priložnosti"

Šprinterske tekme mu v zadnjem času ne ležijo, čeprav je v preteklosti na njih že zmagoval, tudi v nedeljo pa bo s 35. mesta le težko napadel želeno kolajno, zato mu ostaneta le še dve možnosti, posamična tekma in skupinski štart. "Ta šprint mi res ne gre, danes sem težko zadovoljen, za zasledovalno tekmo pa se bo vseeno treba zbrati in narediti kar se da dobro. Zadeti vse strele in teči hitreje. Preprosto. Sreča je vsaj to, da imam še nekaj priložnosti," pravi.

Faka smo v takšnem položaju že videli, zdi se, da ga lahko takšne tekme le podžgejo, zato ne bi bilo nič čudnega, če bo v nedeljo močno izboljšal uvrstitev, medalje pa bo napadal, kot že rečeno, na 20-kilometrski individualni tekmi in skupinskem štartu.

