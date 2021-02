Fak po uvodu nasmejan, Bauer odločen, da dvigne tekaško formo

Led je prebit, prvi komplet medalj na svetovnem biatlonskem prvenstvu na Pokljuki je podeljen, najboljša slovenska tekmovalca Jakov Fak in Klemen Bauer pa sta dobila odgovore na vprašanja, ki so ju pestila v dneh pred začetkom prvenstva. Fak se je spraševal, ali mu je uspelo zadržati formo iz Antholza, Bauer pa, koliko moči mu je pobral novi koronavirus.

Po sredini tekmi mešanih štafet, na kateri je slovenska četverica s Fakom, Bauerjem ter Polono in Živo Klemenčič zasedla 16. mesto, se je Faku smejalo, Bauerju pa malo manj, a je vseeno dobil vpogled v trenutno stanje pripravljenosti. Fak se je v prvi predaji dobro kosal z asi, kot so Norvežan Sturla Holm Laegreid, pa Francoz Emilien Jacquelin, Rus Aleksander Loginov, Nemec Erik Lesser in Šved Sebastian Samuelsson.

Fakove tekme šele prihajajo

Z enim zgrešenim strelom je v tej konkurenci zasedel četrto mesto, zagotovo pa na tekmi, kjer rezultat ni bil v ospredju, ni pokazal čisto vsega, česar je v tem trenutku sposoben. Njegove tekme na 55. svetovnem prvenstvu šele prihajajo, že v petek bo prva priložnost, da poseže po želenem odličju, na šprintu pa se bodo delile tudi vstopnice za nedeljsko zasledovalno tekmo.

Z razmerami se ne obremenjuje. Foto: Guliverimage S svojo predstavo v težkih sredinih razmerah v močnem sneženju je bil zadovoljen. "Danes so bile izredno težke razmere za tek, izjemno zapletene. Ampak mislim, da lahko v redu odtečem. Dobro se počutim, mislim, da bi lahko bilo v šprintu kar v redu," je ugotavljal po tekmi mešanih štafet.

Danes se bo posvetil le lažjemu treningu, pravi: "To bo bolj nekakšen 'raztek'. Pravzaprav je zdaj nekakšen intervalni trening, visoka intenzivnost, počitek, visoka intenzivnost ... Načeloma lahko tudi tekme poskrbijo za to, da si bolje pripravljen."

Četrtek prinaša tudi vremenski obrat, padavine so ponehale, prišel je mraz, razmere na tekmovališču bodo v petek povsem drugačne, proga bo veliko hitrejša, a Fak se s tem ne ubada. "Razmere bodo za vse enake," pravi.

Bauer se veseli ohladitve

Klemen Bauer: V šprintu si želim do konca teči v nekem ritmu, da se mi ne bi ponovilo to, da me je v zadnjem krogu pobralo. Foto: Sportida Bauer je v sredo odtekel prvo tekmo v svetovni konkurenci v letu 2021. Strelsko se je odrezal solidno, zgrešil je le dva strela, nekaj skrbi pa mu povzroča tekaška forma. V zadnjem krogu so mu pošle moči.

"Prosti dan bo treba kar najbolj izkoristiti in se tudi taktično pripraviti na petek. Deset kilometrov bo še daljša preizkušnja, še en klanec več. V šprintu si želim do konca teči v nekem ritmu, da se mi ne bi ponovilo to, da me je v zadnjem krogu pobralo. Lahko se toliko odpočijem, da mi bo stvar uspelo speljati do konca, na strelišču pa upam, da bom zadržal osredotočenost, kot sem jo imel danes," je njegov načrt.

V nasprotju s Fakom se veseli ohladitve. "Upam, da bodo razmere bistveno boljše za vse tekmovalce, bolj mrzlo bo, kar meni ustreza, proge pa bodo še vedno težke," pravi. V sredo je bilo na progi tekaško mučenje, in ne le zanj, vseeno pa ni pozabil pohvaliti pokljuških delavcev: "Glede na to, koliko snega je padlo med tekmo, so bile proge res odlično pripravljene, prireditelji si zaslužijo vse pohvale. Je bilo pa treba loviti ravnotežje, v slabi vidljivosti nisi videl teh neravnin, grbin, bilo je kar nekaj padcev, palice so se lomile, ob progi jih je bilo kar nekaj. Bil je izziv, ampak zdaj se stvari spreminjajo, zdaj nas bo nekaj časa spremljalo sonce."

Kaj nas še čaka na SP na Pokljuki?

Četrtek je torej za biatlonce in biatlonke prost, v petek je na sporedu moški šprint s štartom ob 14.30, v soboto bodo šprint opravila še dekleta (14.30), v nedeljo pa bodo na Pokljuki delili medalje najboljšim na zasledovalnih tekmah (moški štartajo ob 13.15, ženske ob 15.30). Ponedeljek bo spet brez tekmovanj, v torek (ženske, štart ob 12.05) in sredo (moški, štart ob 14.30) sta na sporedu posamični tekmi, v četrtek še tekma mešanih parov (ob 15.15), po prostem petku pa sklepni konec tedna svetovnega prvenstva s sobotnima štafetama (ženske ob 11.45, moški ob 15.00) in nedeljskima tekmama s skupinskim štartom (ženske ob 12.30 in moški ob 15.15).

