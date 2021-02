V mokrem, mehkem in počasnem snegu trpeli in lomili palice

Prva tekma 55. svetovnega biatlonskega prvenstva je za nami. Pokljuka v teh dneh res ne pogreša snega, tudi na tekmi mešanih štafet je na Rudnem polju močno snežilo, proga je bila zato mehka in počasna, palice so se neprevidnim tekmovalcem udirale v podlago in nekaterim lomile. Norveški "dream team" se na vse to ni oziral in potrdil vlogo velikega favorita, slovenska vrsta je bila 16., a od uvodne tekme prvenstva niti ni pričakovala veliko. Je pa zato dobre volje naš prvi adut za odličja Jakov Fak.

Jakov Fak je namreč nastopil v prvi predaji mešane štafete in z eno strelsko popravo v močni konkurenci predal kot četrti. Po prvem strelskem postanku je zaostajal le za izjemnim Norvežanom Sturlo Holmom Laegreidom, nato je malo popustil, a potrdil, da bo na prihajajočih tekmah nadvse konkurenčen.

"Danes je bil kar izziv"

Danes je bil na pokljuških progah moker, mehak in počasen sneg. "Pa skozi tekmo vse bolj, saj se je nabiralo vse več vode," nam je po tekmi razlagal sproščeni Fak in nadaljeval: "Proga je tudi tako zelo zahtevna, ker ni ravna. Bilo je veliko neravnin, palice so se vdirale in nekaterim lomile. Danes je bil kar izziv. Smuči so šle v redu, čeprav je bil tudi za servis danes zahteven dan. Tik pred tekmo namreč ni snežilo, nato je začelo. Strukture smo izbrali take, da je bilo vseeno, ali pada ali ne, je pa res, da so v sneženju smuči postajale vse počasnejše. Tam, kjer je bilo zvoženo, je bilo hitro, a če si hotel koga prehiteti in si zapeljal na svež sneg, te je pa kar ustavilo. Težko je bilo prehitevati. Na strelišču težav zaradi snega ni bilo."

Fak je danes na drugem strelskem postanku stoje zgrešil enkrat, najprej pa napake sploh ni opazil. "Bil sem stoodstotno prepričan, da sem zadel. Da sem dobro naredil strel. V bistvu sem puško že dal na hrbet, potem pa sem videl, da strel ni padel. Niti nisem čakal, da bi videl skozi diopter. No, ni padel, moral sem popravljati."

Norvežan plesal po snegu

24-letni Sturla Holm Laegreid, član norveške sanjske ekipe z Johannesom Thingnesom Boejem, pa Tiril Eckhoff in Marte Olsbu Roeiseland, se pravi trenutnima številkama ena in dva v ženskem in moškem seštevku svetovnega pokala, nam je v cilju potrdil, da so bile na progi težke razmere. "Sneg se je vdiral, poskušal sem teči bolj nežno, bolj plesati po snegu. Neprevidni tekmovalci so si lomili palice."

Bauerju primanjkovalo moči

Tudi za povratnika po prebolenem koronavirusu Klemna Bauerja je bila tekma težka, na strelišču pa je zgrešil dvakrat, enkrat leže in enkrat stoje. "S svojim nastopom sem zadovoljen le delno, recimo da s streljanjem in pristopom," nam je povedal Ihanec. "Vedel sem, da čudežev po tako dolgi odsotnosti pač ne morem pričakovati. Ta primanjkljaj se je čutil predvsem v zadnjem krogu. Tudi razmere so naredile svoje, v tako težkih pogojih se razlike med boljšimi in slabšimi še poveča," je še pojasnil Bauer.

Klemnu Bauerju je koronavirusna bolezen 19 vzela nekaj moči. Foto: Sportida

Polona jezna, Živa neobremenjena

Po Bauerjevem nastopu je bila slovenska štafeta še osma, nato sta sestrični Polona in Živa Klemenčič v hudi konkurenci še nekoliko zaostali. "Na strelišču je bilo zelo dobro, sem zelo zadovoljna, s tekom pa nisem," je razlagala Polona Klemenčič. "Tek je bil slab. Na progi je bilo res težko, a enako za vse. Jaz žal danes nisem mogla držati stika," je bila jezna, zato pa toliko bolj motivirana, da v naslednjih nastopih popravi vtis. Živa je še enkrat poudarila, da pritiska ob krstne nastopu ni čutila, pričakovati, da bi se mladinka lahko enakovredno kosala s prekaljenimi članicami na svetovnem prvenstvu, pa bi bilo tudi nerealno.

Norveški "dream team" je silovito začel svetovno prvenstvo na Pokljuki. Foto: Sportida

Malijeva "na splošno zadovoljna"

Zato tudi trenerka naše zdesetkane ženske vrste Andreja Mali ni iela razloga za nezadovoljstvo. Glavna naloga njenih varovank na tem prvenstvu je nabiranje izkušenj. Polona in Živa sta zato solidno opravili s krstom na svetovnih prvenstvih. "Mislim, da je Polona zelo dobro oddelala na strelišču, tekaško ji še nekaj manjka, upam, da bo na nasledni tekmi bolje. Živa pa tudi dobro, škoda za tisti strel stoje, a vedeti morate, da je v tistem krogu tekla z najboljšo Finko in je mogoče malo pretiravala ter zato zgrešila kakšen strel več. A na splošno sem zadovoljna," pravi Malijeva.Fantje imajo naslednjo tekmo prvenstva v petek, ko je na sporedu 10-kilometrska šprinterska preizkušnja, dekleta 7,5-kilometrski šprint čaka dan kasneje.

