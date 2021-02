Hrvaški osmoljenec, ki mu je Jakov Fak vzor, Pokljuka pa drugi dom

Zdaj lahko 26-letni tekmovalec iz Broda Moravic v Gorskem kotarju upa, da bo eden od šestdeseterice biatloncev, ki so si v petek priborili nedeljski nastop. Med temi so sicer vsi štirje slovenski udeleženci sprinta, Miha Dovžan, Jakov Fak, Rok Tršan in Klemen Bauer, odpovedali udeležbo, a športnik takšnega kova seveda na kaj takšnega niti ne pomisli.

"V tej sezoni nisem v kaki bleščeči formi, konec decembra sem prebolel koronavirus in v tej sezoni nikakor ne morem narediti kakšne spodobne tekme," nam je razložil v ciljni areni na Rudnem polju. "Danes je bilo še OK, nič posebnega sicer, a vseeno. Nekih ciljev letos niti ne morem imeti, sezono želim le pripeljati do konca in to je to," je še dodal.

Pokljuka kot drugi dom

Pokljuško svetovno prvenstvo je tudi zanj nekaj posebnega, priznava: "To prvenstvo je zame kot domače, saj tu največ treniramo. Pokljuka mi je kot drugi dom. Mi takšnega poligona nimamo, zato res veliko časa preživimo tu gori."

Pa hrvaška izbrana vrsta tudi sodeluje s slovensko? "Treniramo sami zase, ampak si seveda med seboj pomagamo," pove tekmovalec, ki je v biatlonu od leta 2008, njegov najboljši dosežek v svetovnem pokalu pa je 37. mesto s sprinta v Oberhofu v sezoni 2016/17.

Jakov Fak je vzornik

"Pokljuka mi je kot drugi dom." Foto: Simon Kavčič Kako gleda na "prebeg" Jakova Faka v slovensko vrsto po tem, ko je Hrvaški na svetovnem prvenstvu v Pjongčangu leta 2009 in na olimpijskih igrah v Vancouvru 2010 priboril dve bronasti odličji? "Jakov je moj vzornik. Je Hrvat, ampak je odšel za boljšimi pogoji. Veliko je naredil za naš biatlon, ampak ta odločitev je bila povsem njegova."

Kakšna je zdaj biatlonska scena na Hrvaškem? "Po pravici povedano, slaba. Na Hrvaškem se samo tukaj ob meji s Slovenijo nekaj dogaja, sicer pa imamo izjemno malo otrok, ki bi se ukvarjali z biatlonom. Konkurence ni, ta pa je najpomembnejša za razvoj mladih v kateremkoli športu."

Za Peking se bori na dveh frontah

Letos torej hrvaški biatlonec nima kakih visokih rezultatskih pričakovanj, zagotovo pa ima ambicije v prihodnosti. So njegov cilj olimpijske igre, ki jih bo leta 2022 gostil Peking? "Zagotovo je cilj uvrstiti se na olimpijske igre v Pekingu. Borim se tako v teku na smučeh kot v biatlonu, tako da upam, da mi bo nekaj uspelo. V biatlonu se je namreč zelo težko uvrstiti iz dežele, ki nima veliko zimskih športnikov. V teku pa sem najboljši na Hrvaškem in mislim, da je to moja priložnost."

Kot smučarski tekač je Hrvaško zastopal že na olimpijskih igrah v Pjongčangu leta 2018.

