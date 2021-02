Norveška veselica na Pokljuki, Slovenke ostale brez zasledovalne tekme

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Norvežanka Tiril Eckhoff je svetovna prvakinja v biatlonski šprinterski preizkušnji. Na 7,5 kilometrski progi z dvakratnim streljanjem sta se ji najbolj približali Francozinja Anais Chevalier-Bouchet in Belorusinja Hana Sola. Vse tri Slovenke, debitantka Lena Reping Slovenke, Lea Einfalt in Polona Klemenčič se niso uvrstile na zasledovalno tekmo.

Tridesetletna Tiril Eckhoff je drugič postala svetovna prvakinja, prvič ji je to v posamični konkurenci uspelo na domačem SP v Oslu leta 2016. Skupaj pa je z norveškimi štafetami osvojila že osmo zlato kolajno na SP. Z brezhibnim streljanjem in hitrim tekom je prišla do 20. posamične zmage v svetovnem pokalu.

"Zelo sem zadovoljna s tekmo v teh težkih razmerah. Vesela sem, da sem pokrila vse tarče. Sicer pa sem bila na začetku tekme res nervozna, na koncu pa zelo zelo utrujena, a se je izšlo. Seveda sem zelo vesela," je po tekmi dejala zmagovalka in razložila tudi nekoliko počasnejše streljanje. "Vzela sem si čas za dodaten vdih in vesela sem, da se je izšlo dobro. Prav sprint je moja najmočnejša disciplina," je dejala nova svetovna prvakinja.

Na zmagovalnem odru sta prvakinji delali družbo Francozinja in Belorusinja. Foto: Reuters

Najhitrejša v smučini je bila na koncu druga Anais Chevalier-Bouchet, ki pa je zgrešila strel stoje in ostala brez zmage. Tretja je bila presenetljivo Belorusinja Hana Sola, ki doslej na posamičnih tekmah najvišje ravni še ni stala na stopničkah. Branilka naslova, Norvežanka Marte Olsbu Roeiseland (+ 43,5/2), je bila šesta.

Od Slovenk, ki so grešile preveč, je bila na 76. mestu najvišje uvrščena Polona Klemenčič (+ 3:34,9/3). S tem je za 46 sekund zgrešila čas, ki je še zadoščal za nastop na zasledovalni tekmi, na kateri ima pravico nastopa najboljših 60 tekmovalk. Lea Einfalt (+ 4:25,5/4) je bila 87., Lena Repinc (+ 4:37,5/5) pa ob debiju na svetovnih prvenstvih 89. Nastopilo je 99 tekmovalk.

Norvežanka Tiril Eckhoff je bila v soboto premočna za tekmice. Foto: Reuters

V nedeljo bosta na Pokljuki obe zasledovalni tekmi. Moški se bodo na 12,5 kilometra dolgo preizkušnjo podali ob 13.15, ženske pa na 2,5 kilometra krajšo ob 15.30.

BIATLON SP 2021 (ŠPRINT, ŽENSKE – 7,5 KM), rezultati: