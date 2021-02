Norvežan se veseli naslova svetovnega prvaka, Fak bo obžaloval zadnje streljanje

Norvežani se veselijo prve posamične zlate kolajne v moški konkurenci na svetovnem prvenstvu na Pokljuki. Zanjo je poskrbel najboljši biatlonec v seštevku svetovnega pokala na najdaljši razdalji Sturma Holm Laegreid. 23-letni Viking, ki se je v tej sezoni popolnoma razcvetel, se je na progo odpravil šele s številko 66 in na koncu z Nemcem Arndom Pfeiferjem bil bitko za naslov svetovnega prvaka.

Tako Norvežan kot Nemec sta tekmo zaključila brez zgrešenega strela, pobelila sta vseh 20 tarč, a v teku je bil za 17 sekund hitrejši Skandinavec. Ta je pred prvim posamičnim zlatom na SP pred dnevi zlato osvojil še v mešani štafeti.

Na odru za zmagovalce se jima je pridružil še en Norvežan, Johannes Dale, ki je na strelišču zgrešil enkrat in zaostal 41 sekund. Četrti je bil najboljši Francoz Quentin Fillon Maillet (dva zgrešena strela), peti Johannes Thingnes Boes (dva), šesti pa presenetljivo Rus Said Khalili, ki je vknjižil najboljši rezultat kariere.

Jakov Fak je zgrešil trikrat, preveč za vrhunsko uvrsitev. Foto: Guliverimage

Brez slovenskega presežka

Prvo slovensko orožje Jakov Fak je bil po tretjem postanku in enem zgrešenem strelu v igri za visoka mesta, a nato je prišlo četrto streljanje in dva zgrešena strela stoje ter dve dodatni minuti pribitka. Faka je ponesrečen strelski nastop oddaljil od najboljših, tekmo je zaključil na 21. mestu.

Bolj zadovoljen je lahko Miha Dovžan, ki na Pokljuki kaže dobre predstave, z dvema zgrešenima streloma je zasedel 23. mesto in si zagotovil nedeljski nastop. Tudi preostala Slovenca sta zgrešila dvakrat, Rok Tršan je bil na koncu 42., mladi Alex Cisar pa 48.

V četrtek bo na Pokljuki mešana štafeta parov, začela se bo ob 15.15.

Izidi, SP, moški (20 km): 1. Sturla Holm Laegreid (Nor) 49:27,6 (0)

2. Arnd Peiffer (Nem) + 16,9 (0)

3. Johannes Dale (Nor) 40,9 (1)

4. Quentin Fillon Maillet (Fra) 1:12,9 (2)

5. Johannes Thingnes Boe (Nor) 1,13,5 (2)

6. Said Karimula Halili (Rus) 1:45,3 (0)

7. Simon Eder (Avt) 1:59,7 (1)

8. Benedikt Doll (Nem) 2:06,9 (2)

9. Artem Prima (Ukr) 2:31,2 (1)

10. Roman Rees (Nem) 2:31,6 (1)

...

21. Jakov Fak (Slo) 3:49,8 (3)

23. Miha Dovžan (Slo) 3:50,5 (2)

42. Rok Tršan (Slo) 5:05,3 (2)

48. Alex Cisar (Slo) 5:30,0 (2)

... Svetovni pokal, skupno (18): 1. Johannes Thingnes Boe (Nor) 837 točk

2. Sturla Holm Laegreid (Nor) 779

3. Johannes Dale (Nor) 666

4. Quentin Fillon Maillet (Fra) 630

5. Tarjei Boe (Nor) 625

6. Emilien Jacquelin (Fra) 615

7. Sebastian Samuelsson (Šve) 586

8. Martin Ponsiluoma (Šve) 558

9. Lukas Hofer (Ita) 504

10. Arnd Peiffer (Nem) 492

11. Jakov Fak (Slo) 468

...

53. Miha Dovžan (Slo) 60

68. Klemen Bauer (Slo) 17

72. Rok Tršan (Slo) 14

82. Alex Cisar (Slo) 5

...

Tekma v živo:

POKLJUKA, svetovno prvenstvo, posamična tekma, 20 km, (M)



15.55: Norvežan Sturla Holm Laegreid je v cilju, do zdaj vodilnega Pfeiferja je prehitel za slabih 17 sekund. Tretji je s 40 sekundami zaostanka in enim zgrešenim strelom Johannes Dale. Najboljši Slovenec je Jakov Fak na 21. mestu, 23. je Miha Dovžan, 42. Rok Tršan in 48. Alex Cisar.

15.43: vse kaže, da bodo Norvežani le prišli do prve zmage na SP na Pokljuki. Laegreid je tudi na četrtem streljanju zadel vse strele, skupaj vseh 20, tako da ima pred Pfeiferjem več kot pol minute prednosti. Bo pa Nemec, kot kaže, prav tako na zmagovalnem odru.

15.41: Nemec Arnd Pfeifer je na četrtem streljanju pobelil vse tarče in kot novi vodilni po zadnjem streljanju (zadel je vseh 20 strelov) krenil proti cilju.

15.38: v cilju tudi tretji Slovenec, mladi Alex Cisar, ki se je po dveh zgrešenih strelih na prvem streljanju zbral in v nadaljevanju zadel vse tarče. V cilj je prišel kot 22.

15.35: v cilju je tudi Fak, s tremi zgrešenimi streli je ciljni črto prečkal kot 10. Še vedno vodi Dale, Fak za njim zaostaja dobre tri minute.

15.29: prvi Slovenec v cilju je Dovžan, z dvema zgrešenima streloma, ciljno črto je prečkal kot šesti. Tik za njim je v cilj prišel Johannes Dale in prevzel vodstvo. Njegov rojak Laegreid je na tretjem streljanju znova zadel vse in ima pred drugim Arndom Pfeiferjem 36 sekund prednosti.

15.24: Fak je na zadnjem strelskem postanku zgrešil kar dvakrat, s tem pridelal dve minuti zaostanka, kar ga je oddaljilo od najvišjih mest.

15.21: Holm Laegreid je po drugem streljanju novi vodilni, za več kot pol minute je hitrejši od Boeja. Ta je na zadnjem strelskem postanku zgrešil enkrat.

15.09: Dovžan je na tretjem strelskem postanku spet zadel vse tarče in odšel s strelišča kot tretji, najbolje po treh strelskih nastopih kaže Norvežanu Johannesu Daleju. Štartal je tudi zadnji Slovenec Rok Tršan. Odlično je začel tudi vodilni v tej disciplini Sturla Holm Laegreid, ki je po prvem streljanju sekundo hitrejši od J. T. Boeja. Fak je na tretjem streljanju zadel vse in se s strelišča odpravil s tretjim rezultatom, Dovžan ima 6., Cisar 22.

15.05: Fak je imel priložnost, da po drugem streljanju prevzame vodstvo, a je zgrešil četrti strel stoje, pridelal minuto zaostanka, tako da za vodilnim Boejem zaostaja 40 sekund, kar je ob izhodu iz strelišča zadostovalo za 7. mesto.

15.02: hitri Johannes Thingnes Boe je na drugo streljanje prišel z minuto in pol prednosti, a zgrešil peti strel, tako da je imel ob izhodu iz strelišča le pet sekund prednosti pred Fillon Mailletom

14.57: Dovžan je na drugi streljanje prišel z najhitrejšim časom, a zgrešil peti strel, po dveh postankih je bil takrat na vrhu Francoz Quentin Fillon Maillet z enim zgrešenim strelom.

14.54: Fak je že opravil s prvi strelskim postankom, zadel vseh pet tarč in se z drugim časom odpravil s strelišča, hitrejši od njega je bil le Norvežan Johannes Thingnes Boe, medtem ko je njegov brat Boe zgrešil kar trikrat. Cisarju se prvi strelski nastop ni izšel, pridelal si je dve minuti pribitka.

14.50: Dovžan je odlično opravil s prvi strelskim postankom, leže je pobelil vse tarče. Na progi sta tudi že prvi slovenski adut Jakov Fak in mladi Alex Cisar.

14.38: Na progo se je podal prvi Slovenec, Miha Dovžan (s številko 16).

Napoved pred tekmo:

Slovenske barve bodo danes branili Jakov Fak, Miha Dovžan, Rok Tršan in Alex Cisar, ki je dobil prednost pred Klemnom Bauerjem. Tega je covid-19 zdelal veliko huje, kot so v slovenskem taboru upali, zato so se odločili, da nima smisla, da Ihanca mučijo na naporni "dvajsetici". Še posebej, ker je to tekma, ki nagrajuje dobre strelce. Cisar je prav na individualni temi v Anterselvi, zadnji postaji svetovnega pokala pred pokljuškim prvenstvom, prišel do prvih točk v sezoni.

Prvi teden je povzel glavni trener slovenske reprezentance Uroš Velepec: "Z mešano štafeto se je prvenstvo za nas kar dobro začelo, Mihi lahko damo oceno odlično tudi na naslednjih tekmah, za ostale je težko dati enoznačno oceno. Mladega Cisarja pripravljamo za 'dvajsetico', vemo, da so tam štiri streljanja, če se bo zbral, v teku namreč še ni konkurenčen najboljšim, lahko naredi dobro tekmo."

Priložnost za Alexa Cisarja. Jo bo izkoristil? Foto: Guliverimage

Fakova disciplina

Naš prvi adut Jakov Fak v prvem tednu ni navdušil, še najmanj sebe. Toda vselej ambiciozni 33-letni as se je v takšnih okoliščinah že znašel in se mnogokrat iz njih tudi zmagovito izvil. Dva dneva počitka z le lažjimi treningi sta prišla kot naročena. "Fino je malo premora, da malo odmislim vse skupaj in spet najdem optimizem in grem v nadaljevanje s pravo željo. Do konca prvenstva me čakajo še štirje štarti, tako da bo vsak atom moči dobrodošel," nam je povedal srebrni olimpijec iz Pjongčanga in dvakratni svetovni prvak.

Računa tudi na nastop v mešanih dvojicah, a danes je na vrsti individualna 20-kilometrska tekma. V tej je Fak osvojil zlato na svetovnem prvenstvu v Ruhpoldingu leta 2012 in tudi olimpijsko srebro iz Južne Koreje je vzel prav v tej disciplini. Slab začetek in dober konec je torej že videna zgodba. Bo tudi tokrat tako?

"Bomo videli"

"Upam, da bo," pravi: "Bomo videli. Na vsako tekmo grem z željo biti boljši. Ne gledam na druge, sam hočem biti čim natančnejši in čim hitrejši. Ampak vsi fantje, tako Miha kot Klemen in Rok, vlagajo veliko energije in časa v trening, so zavzeti, pridni, tukaj pa je še sto drugih ljudi, ki so prav tako pridni in vlagajo ogromno časa v trening, ki si prav tako želijo biti najboljši. Dejansko si moraš vsako mesto zaslužiti."

Fak je bil na lanskem svetovnem prvenstvu v Anterselvi na posamični tekmi četrti, branilca naslova prvaka pa na Pokljuki ni. Zlato je namreč na Južnem Tirolskem vzel veliki Martin Fourcade, ki se je po lanski sezoni upokojil. Močno si posamičnega zlata želijo tudi Norvežani, ki v skupnem seštevku svetovnega pokala zasedajo prva štiri mesta. Nakane jim bodo poskušali preprečiti Francozi in Švedi, ki so jim na Pokljuki že pokvarili veselje, mogoče je seveda tudi kakšno večje presenečenje.

Za zmage se bodo borili tisti, ki bodo natančno streljali, vsak zgrešen strel na individualni tekmi je namreč "nagrajen" z zelo bolečo minuto časovnega pribitka. A samo streljanje seveda ni dovolj, opozarja Velepec: "Vsaka dirka je sama zase težka. Še posebej v zahtevnih vetrovnih pogojih moraš biti res ves čas maksimalno zbran, delati dobre korekcije, biti močan na smučeh, imeti dobre smuči ... Vse to se mora poklopiti."

Johannes Thingnes Boe posamične zlate medalje na tem prvenstvu še nima. Foto: Guliverimage

Čas za norveško posamično zlato?

Pričakovali smo norveško prevlado, pa je nismo dočakal. Velepca Francozi, ki so zavladali na zasledovalni tekmi, niso presenetili. "Že lani in predlani so bili izredno močni. Imajo nekaj nadarjenih fantov z odličnim motorjem. Težja kot je proga, bolj so uspešni. Tudi višina jim ustreza, vsi namreč živijo 1.500, 1.600 nad morjem. Niso presenečenje. Je seveda dobro, da so tudi drugi spredaj, ne le Norvežani. Ti imajo zaenkrat le eno medaljo pri fantih in mislim, da je to zanje precejšen neuspeh."

Kar se da dobre uvrstitve si želi tudi trenutno najuspešnejši Slovenec na prvenstvu Miha Dovžan, ki je v dobrem položaju, da si pribori celo nastop na nedeljski tekmi s skupinski startom, biatlonski formuli ena. To bi bila za domačina iz Spodnjih Gorij izjemna nagrada, za zanesljivo uvrstitev pa mora danes ciljati v najboljšo trideseterico.

Toplo, brez vetra

Dekleta so imela v torek na pokljuškem strelišču idealne razmere. Temperature nad ničlo in skoraj popolno brezvetrje, pa sta samo dve tekmovalki ustrelili "ničlo". Čehinji Marketi Davidovi je brezhiben strelski nastop prinesel zmago, Kazahstanka Galina Višnevskaja Šeporenko je s 25. mestom prišla do najboljše uvrstitve v sezoni.

Vremenska napoved za torek je podobna, štiri stopinje Celzija, sonce in le šibak vetrič s severa. Dirka se bo začela ob 14.30.

