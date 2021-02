Najmlajša najboljša. "Živa si zasluži čestitke, Lea in Polona pa ..."

Ženski del slovenske biatlonske reprezentance na domačem svetovnem prvenstvu na Pokljuki še ni dosegel kakšnega vzpodbudnejšega rezultata. Na najdaljši posamični tekmi so Živa Klemenčič, Lea Einfalt in Polona Klemenčič skupaj zgrešile kar 15 strelov, še najbolje se je odrezala prav najmlajša, 20-letna članica smučarsko tekaškega kluba Triglav Kranj.

Živa Klemenčič je na prvenstvu na Pokljuki doživela krst na temah najvišje ravni, pogumno je nastopila že v mešani štafeti, danes pa priložnost dobila še na najdaljši tekmi v biatlonu, 15-kilometrski individualni preizkušnji. S tremi minutami pribitka za tri zgrešene strele se je prebila do 55. mesta in bila tako najboljša Slovenka na tekmi, če seveda izvzamemo zamejko Dunjo Zdouc.

20-letnica iz Nemilj pri Kranju je bila po torkovi tekmi edina v slovenski izbrani vrsti z razlogom za zadovoljstvo, saj sta zaradi covid-19 oslabljena Lea Einfalt in Polona Klemenčič, ki je pregorela v preveliki želji, zasedli veliko manj ugledni 82. in 84. mesto.

Solidna strelska forma jo preseneča ...

"Z današnjim nastopom sem zelo zadovoljna. Glede na to, da nisem vedela, kako bom odreagirala, saj gre za nek večji psihološki pritisk, se je vse kar dobro izteklo," je takoj po tekmi povedala mladinka, ki jo je Andreja Mali v reprezentanco za svetovno prvenstvo umestila tik pred zdajci, ko je postalo jasno, da ne bo mogla računati na Niko Vindišar, pod velikim vprašajem pa je bil nenazadnje tudi nastop Lee Einfalt.

Mlajša Klemenčičeva, sestrična Polone Klemenčič, je danes zgrešila trikrat. Relativno solidna strelska forma jo preseneča. "Tudi na štafeti zadnjič, razen tistega kazenskega kroga stoje, je bila kar ničla leže, ki je nisem pričakovala," pravi tekmovalka, ki je nenadejano priložnost nastopa na največjem zimskem tekmovanju leta na domačih tleh dobro izkoristila.

... enako kot tekaška

Pričakovali bi, da bo glede na mladost in neizkušenost tekaško precej nekonkurenčna svetovni eliti, a je presenetila tudi v tem pogledu. "Dejansko sem kar presenečena, tako na štafeti kot danes sem lahko del proge sledila tudi tekmovalkam, za katere sem bila prepričana, da se jih ne bom mogla držati. Sem kar pozitivno presenečena nad svojim tekom."

To je bržčas tudi odlična vzpodbuda in motivacija za še trše delo v nadaljevanju kariere. "Zaenkrat ostajam kar realna in se poskušam osredotočati na vsako tekmo posebej," odgovarja Gorenjka, a priznava: "Zagotovo pa, ko enkrat vidiš, da si zraven, morda tudi čisto podzavestno dvigneš svoja pričakovanja."

Pritisk ji ne pride do živega

Pritisk pomembnosti tekem svetovnega prvenstva Živi Klemenčič ni prišel do živega. Bi bilo morda drugače, če bi jo na debiju na najvišji ravni bodrila množica glasnih navijačev? Kako gleda na tekme brez gledalcev? "Mogoče je to celo neka olajševalna okoliščina za nas, ki še nismo navajeni množic, po drugi strani gledalci naredijo vzdušje in tega ni. So se pa organizatorji potrudili in nam poskušajo vsaj del tega pričarati z zvočnimi učinki," pravi.

Starejša sestrična je pregorela v preveliki želji

Njena starejša in izkušenejša sestrična Polona Klemenčič je bila na tem prvenstvu pahnjena v vlogo prve slovenske tekmovalke. Od nje se je pričakovalo največ in ta odgovornost je za 23-letnico kar huda obremenitev. Danes je pregorela v preveliki želji, pravi. Na strelišču si je pridelala kar sedem minut pribitka, čeprav so bile razmere za streljanje idealne.

Polona Klemenčič se na progi počuti bolje, žal pa v biatlonu šteje tudi streljanje, pravi. Foto: Guliverimage

"Danes so bile razmere na strelišču domala popolne, a žal tega nisem izkoristila," je priznala na robu solza. "Povsem se mi je ponesrečil strelski nastop, zato je tudi rezultat slab. Na tretjem streljanju sem poskušala narediti čim bolje, pa sem očitno preveč zakomplicirala. Nisem ustrelila hitro in natančno, kot znam. Res sem si želela, da bi zadela več tarč, ampak se to žal ni uresničilo."

Za strele v stoječem položaju približno ve, kaj je šlo narobe, za tiste, ki jih je zgrešila leže, pa ne. "Niti ne vem kakšno napako sem naredila. Treba bo analizirati stvari in odpraviti slabosti," nam je zaupala. Tekaški nastop pa niti ni bil tako slab, še pravi: "Tekaško sem se počutila bolje, se mi zdi, da sem izbrala nek dober tempo, tak primeren zame, da sem zdržala celo tekmo. A v biatlonu žal šteje tudi streljanje."

Močno oslabljena Einfaltova trpi, a se bori

Za Einfaltovo, ki je se je s covid-19 okužila v najmanj primernem trenutku, tik pred prvenstvom, je vsak nastop mučen. Njej slabših rezultatov niti ne moremo zameriti, lahko ji pravzaprav zaploskamo, da sploh tekmuje. A sama ima seveda veliko višje cilje, kot uvrščanje pri repu razpredelnice. "Vedela sem, da po bolezni nisem tako pripravljena, kot sem si na tem prvenstvu želela biti, vseeno sem upala, da bom prikazala boljši strelski nastop," pravi 26-letna Ljubljančanka.

Na treningih ji gre bolje od rok, na tekme pa dobrih strelskih občutkov ne more prenesti. "Dogajale so se mi majhne napake. Zagotovo se je poznala utrujenost na progi, zaradi katere je potem tudi zbranost na strelišču manjša."

"Zelo rada bi prepustila mesto kakšni, ki bi bila bolje pripravljena od mene, ampak nas je premalo." Foto: Urban Urbanc/Sportida

Koronavirus je pustil posledice. "Največ težav imam s pljuči, ne morem vdihniti polnega vdiha in potem pride tudi hitreje do zakislitve mišic. S tem imam zdaj največjo težavo, pozna se seveda tudi, da pet tednov nisem normalno trenirala, 14 dni sem ležala, tukaj pa so vse tekmovalke vrhunsko pripravljene in ta zaostanek se pozna. Trpim in borbam, zelo rada bi prepustila mesto kakšni, ki bi bila bolje pripravljena od mene, ampak nas je premalo. Moramo se boriti za mesta na olimpijskih igrah naslednje leto. Upam, da bom takrat dobro pripravljena in bom lahko prikazala, da lahko naredimo tudi dober rezultat," se je razgovorila tekmovalka, ki je danes mimo tarč poslala pet strelov.

Kaj pravi Andreja Mali?

Trenerka Andreja Mali kar nima in nima razloga za veselje na tem prvenstvu. "Ja, zaenkrat še ne, ampak prvenstva še ni konec. Tekem pa res ni več veliko. Danes so bile priložnosti, ki so ostale neizkoriščene. Videli ste, da so tudi ostale tekmovalke veliko grešile. Ampak je Živa vseeno naredila dober nastop na prvi najdaljši tekmi v svetovnem pokalu, tako da si zasluži čestitke. Lea in Polona pa ... Tisto, kar sta zadeli, je bil čisti center, ostalo pa so bile napake."

"Na strelišču smo se vsi čudili, zelo veliko zgrešenih strelov je bilo, pa lahko rečemo, da so bili pogoji danes skoraj idealni." Foto: Peter Podobnik/Sportida

Kje pa so razlogi za tako slabo strelsko formo deklet? "To je psihološko. Punce na treningih streljajo dobro, na tekme pa tega ne znajo prenesti. Želijo si, želijo, one točno vedo, kam zgrešijo in poskušajo to popraviti na naslednjem streljanju. Na strelišču smo se vsi čudili, zelo veliko zgrešenih strelov je bilo, pa lahko rečemo, da so bili pogoji danes skoraj idealni. Pri naših so bile res grobe napake," ocenjuje Malijeva.

Vseeno je to prvenstvo dobro vsaj za ognjeni krst mladink, Žive in tudi Lene Repinc, ki je priložnost dobila v sprintu. "Živa je lahko zadovoljna, danes je videla, kje je. Stara je 20 let, približuje se članski kategoriji, dobila je en tak zelo realen vpogled v svoje stanje, tako tekaško kot strelsko. Je pa treba še veliko delati in se počasi približati tej konkurenci, ampak Živa ima ta potencial," pravi trenerka, ki nam še ni znala povedati, katero od deklet bo poslala na četrtkovo tekmo mešanih parov.

Posamičnih tekem na tem prvenstvu za Slovenke ni več, ena bo dobila priložnost na tekmi mešanih parov, štiri se bodo v soboto borile še na tekmi štafet.

