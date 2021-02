Francoz ubranil naslov, Fak se po veliki smoli ni pobral

Francoz Emilien Jacquelin je z odliko opravil svojo nalogo, na strelišču je bil brezhiben in se povzpel na prvo mesto. Zmagovalec petkovega sprinta, Šved Martin Ponsiluoma, je že po prvem streljanju in dveh zgrešenih tarčah ponudil priložnost zasledovalcem, v ospredju pa so prevladovali Norvežani in Francozi. Jacquelin je bil prepričljiv tudi v nadaljevanju in se veselil drugega naslova svetovnega prvaka, potem ko je bil že lani najboljši v Anterselvi. To sta tudi njegovi edini posamični zmagi v svetovnem pokalu.

Drugo mesto je osvojil Sebastian Samuelsson, ki je štartal z osme pozicije in je prav tako podrl vseh 20 tarč. Tretji je bil Norvežan Johannes Thingnes Boe, ki je zgrešil dvakrat.

Najboljši Slovenec je bil Miha Dovžan, ki je pridobil dve mesti, s tremi zgrešenimi streli je osvojil 23. mesto in dosegel svoj drugi najboljši izid v karieri. Jakov Fak je tako kot na sprintu tekmo končal na 35. mestu, zgrešil je štirikrat. Rok Tršan je osvojil 47. mesto, Klemen Bauer preizkušnje ni končal, potem ko so ga najboljši ujeli za cel krog.

SP v biatlonu, zasledovalna tekma (M)