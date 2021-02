V paru s Polono Klemenčič. Jakovu Faku ponudili počitek, a ga je odklonil.

Danes je na svetovnem biatlonskem prvenstvu na Pokljuki na vrsti tekma mešanih parov. To je najmlajša disciplina v programu svetovnih prvenstev, slovenske barve pa bosta branila Jakov Fak in Polona Klemenčič. Najboljši slovenski biatlonec takšne tekme ponavadi izpušča, a se je na domačem prvenstvu za mesto v štafeti javil kar sam.

Jakov Fak se je letos na Pokljuki stoodstotno predal vlogi kapetana slovenske reprezentance in ambasadorja prvenstva. Močno si želi posamične medalje in to bo napadel še na nedeljski temi s skupinskim štartom, kljub temu pa mu ni težko nastopiti tudi v štafetah. Pa ne le na prestižni klasični, temveč tudi v mešani na uvodu v prvenstvo in danes v mešanih parih, v katerih ponavadi nastopajo manj uveljavljeni slovenski tekmovalci.

Počitek je zavrnil

"Jakov bo štartal," nam je včeraj potrdil trener Uroš Velepec in pojasnil: "Mi smo mu seveda ponudili, da lahko počiva, pa je rekel ne, da bo štartal. Tekaško mu to ne bo škodilo, proga ni tako dolga, dvakrat tri kilometre bo že odtekel, na strelišču pa lahko kaj preizkusi. Streljati hitreje, pa da si z zadetimi streli povrne samozavest."

Na sredini posamični tekmi je bil Fak do zadnjega streljanja v boju za lepo uvrstitev, če že ne kolajno, v primerjavi s šprintom in zasledovanjem pa je veliko bolj poskočno deloval v smučini. S tem je dobil potrditev, da je lahko konkurenčen najboljšim, kar je najbrž dobra napoved za zaključek prvenstva na Pokljuki s sobotnima tekmama klasičnih štafet in nedeljskima skupinskima štartoma.

"Želim si, da s Polono narediva najbolje, kar lahko"

"Jaz se ne glede na rezultate ves čas zavedam, da sem zraven, če le optimalno vse naredim. Teh strahov nimam, kljub temu da se zelo hitro pojavi veliko dvomov," nam je Jakov povedal po posamični tekmi, ki jo je zaradi nenatančnosti na strelišču (trije zgrešeni streli) končal na 21. mestu.

Danes rezultatskih pričakovanji nima. "Želim si, da s Polono narediva najbolje, kar lahko. Sva daleč od favoritov, ampak potrudila se bova po najboljših močeh. Ta disciplina je nova in zanimiva," je povedal.

Polona Klemenčič na Pokljuki še lovi malce spodbudnejši rezultat. Foto: Guliverimage

Favoriti danes so seveda Norvežani z Johannesom Thingnesom Boejem in Tiril Eckhoff, pa Švedi s Sebastianom Samuelssonom in Hanno Öberg, Francozi v boj pošiljajo Antonina Guigonnata in Julio Simon, Italijani Lukasa Hoferja in Dorotheo Wierer, Avstrijci Simona Ederja in Liso Thereso Hauser, Nemci Erika Lesserja in Franzisko Preuss ...

Prijavljenih je 28 štafet, obeta se nam torej še ena zanimiva biatlonska poslastica z začetkom ob 15.15.

