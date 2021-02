Popoln norveški dan na Pokljuki, spodbuden nastop Slovencev

Po naslovu svetovnih prvakinj v štafeti norveških biatlonk so v štafeti slavili tudi njihovi moški kolegi. Do srebra so na Pokljuki prišli Švedi, do brona pa Rusi. Slovenci v postavi Miha Dovžan, Jakov Fak, Rok Tršan in Alex Cisar so bili osmi, za bronastimi Rusi so zaostali dobrih 50 sekund.

Predzadnji dan biatlonskega svetovnega prvenstva na Pokljuki je bil povsem v znamenju Norvežanov, ki so na štafetni tekmi vodili praktično od začetka do cilja. Sturla Holm Laegreid, Tarjei Boe, Johannes Thingnes Boe in Vetle Sjaastad Christiansen so bili tokrat korak pred tekmeci, na strelišču so sicer osemkrat popravljali, v cilj pa pritekli dobre pol minute pred najbližjimi zasledovalci Švedi.

Ti so do srebra prišli v zadnjem krogu, ko je Sebastian Samuelsson uspel ugnati ruskega tekmeca Eduarda Latipova. Švedi so za Norvežani zaostali 33 sekund, Rusi pa dobrih 50. Brez kolajne so ostali branilci naslova Francozi, peto mesto je pripadlo Ukrajincem, šesto Italijanom, sedmo Nemcev, sekundo za njimi so štafetno preizkušnjo končali Slovenci.

Slovenci so zasedli 8. mesto, za zmagovalci so zaostali minuto in 45 sekund, za tretjimi Rusi 55 sekund. Foto: Guliverimage

Slovenci so sicer pred tekmo pogumno razmišljali o petem, šestem mestu, za katerim so na koncu zaostali deset sekund. Kot prvi je štartal Miha Dovžan, na strelišču moral štirikrat popravljati in predal kot deveti. Nato je svojo nalogo odlično opravil Jakov Fak, ki je odlično streljal in tekel, z eno popravo je močno napredoval in Roku Tršanu predal kot četrti. Tudi Tršan se je izkazal, le enkrat popravljal in mlademu Alexu Cisarju predal kot 7. Cisar je moral najprej dvakrat popravljati, nato pa stoje opravil brezhibno in na koncu zasedel 8. mesto. V cilje je prišel le sekundo za Nemcem in deset za Italijanom. Slovenci so za tretjimi Rusi zaostali le 55 sekund.

V nedeljo bo na Pokljuki še moški skupinski štart, nastopila bosta dva Slovenca, Fak in Dovžan.

SP v biatlonu, štafeta (M):